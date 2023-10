Жена, която е крещяла "Аллах Акбар", е ранена от френската полицията

Полицията е получила сигнали от пътници за съмнителното поведение на жената, която била "напълно забулена" и "отправяла заплахи", цитирана от БТА.

Полицията в Париж открили огън и ранили жената, която според очевидци е отправяла заплахи и е крещяла "Аллаху Акбар" в крайградски влак, предаде Франс прес, като се позова на полицейски източник.

Силите на реда успели да "изолират" жената на гара "Бибилотека "Франсоа Митеран", съобщава полицейският източник. Тя отказала да се подчини на нарежданията на полицаите и те прибегнали до употребата на оръжия.

Аксел Ронде, говорител на полицията, заяви: "Полицейските служители взеха правилното решение."

"Лицето беше изключително решено да предприеме действия и предвид решителността, колегите ми нямаха друг избор, освен да я неутрализират, като я застрелят с огнестрелно оръжие."

Жената е в критично състояние и животът ѝ е в опасност, уточни впоследствие прокуратурата.

