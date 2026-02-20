ЕС без консенсус за 20-ия пакет санкции срещу Русия

Постоянните представители на държавите членки към Европейския съюз не постигнаха съгласие по 20-ия пакет санкции срещу Русия, съобщиха дипломати от ЕС, цитирани от Ройтерс, предава БТА.
Сред обсъжданите мерки е възможна пълна забрана за внос на руски суров петрол по море - стъпка, която предизвиква разногласия между страните членки.
Брюксел цели новият санкционен пакет да бъде приет около четвъртата годишнина от началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна на 24 февруари 2022 г.
По информация на дипломати постоянните представители може да проведат допълнителни разговори през уикенда, за да се опитат да изгладят различията преди срещата на външните министри на ЕС, насрочена за понеделник.
