ЕС без консенсус за 20-ия пакет санкции срещу Русия

20 Февруари, 2026 13:59

Разногласията забавят решение за евентуална пълна морска забрана на руския петрол

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Постоянните представители на държавите членки към Европейския съюз не постигнаха съгласие по 20-ия пакет санкции срещу Русия, съобщиха дипломати от ЕС, цитирани от Ройтерс, предава БТА.

Сред обсъжданите мерки е възможна пълна забрана за внос на руски суров петрол по море - стъпка, която предизвиква разногласия между страните членки.

Брюксел цели новият санкционен пакет да бъде приет около четвъртата годишнина от началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна на 24 февруари 2022 г.

По информация на дипломати постоянните представители може да проведат допълнителни разговори през уикенда, за да се опитат да изгладят различията преди срещата на външните министри на ЕС, насрочена за понеделник.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    57 6 Отговор
    Свърши се с консенсуса в ЕС дружинката. Ганчо вече може да престане да се преструва, че е анти Русия.

    Коментиран от #68

    14:01 20.02.2026

  • 2 Вова

    43 2 Отговор
    Амо можете да ме хванете за пакетажния цех 🤣🤣🤣 !

    14:01 20.02.2026

  • 3 Майна

    41 2 Отговор
    А бе ,
    Вие си мислите, че ще имате право на мнение?
    Това е демокрацията го няма!
    Сега разбрахте ли какво е демокрация?какъв консенсус ?

    14:02 20.02.2026

  • 4 Зевс

    42 1 Отговор
    Ха на бас, че нашите са били за понеже така са им наредили.

    14:02 20.02.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 52 Отговор
    натикайте ги зад Урал тия алкаши!! случая с Петрохан възможно ли е да има РФ връзка , при положение че политиците ни са явни русофили?!-една малка част от руските секти-,,В историята на Русия могат да се открият множество примери за различни религиозни движения, които впечатляват с дълбочината на вярата и отдадеността към култа, на който хората са се посветили. Подобен пример е тайната християнска секта на скопците, която е разкрита от властите около 1771 г. в имперска Русия. Тя просъществува почти до средата на 20 в. и дори се смята, че в наши дни също има нейни последователи.

    Сектата на скопците се различава от останалите по крайните и почти фанатични вярвания и действия на своите членове. Те практикували доброволна ритуална кастрация и въпреки преследванията от тогавашната власт, по-късно и от съветската власт, въпреки силното неодобрение от страна на обществото, не отстъпвали от своите убеждения и привлекли хора с различен социален статус.

    Коментиран от #10, #36, #50, #66, #69

    14:03 20.02.2026

  • 6 ПАК НЯМА ЖЕЛАЕЩИ

    39 1 Отговор
    За коялицията на желаещите.

    14:03 20.02.2026

  • 8 За нас отдавна някой продажен

    39 1 Отговор
    атлантически олигофрен ни е наложил пълна забрана за внос на руски суров петрол по море нали? Иначе в Европа още се обсъжда темата и няма консенсус...

    14:05 20.02.2026

  • 9 Някой

    31 2 Отговор
    С всеки санкции ЕС се срива повече икономически. После още от отдавна дали някъде 1 трилион евро енергийни компенсации.

    14:05 20.02.2026

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 40 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Религиозна секта, която се прекланя пред руския премиер Владимир Путин, действа в село Болшая Елня близо до Нижни Новгород, съобщи вестник "Собеседник". Новината бе подета и от други руски медии.

    Сектата е основана от жена, наричана майка Фотиня. Тя проповядва, че Путин в едно предишните си въплъщения е бил апостол Павел и сега с още седмина преродени апостоли се бие с антихристите.

    "Хората се тълпят при нея. Сега са по-малко, но преди пътят целият се задръстваше от коли - все западни марки с номера от различни региони", разказва местна жителка.

    Коментиран от #14, #31

    14:05 20.02.2026

  • 11 Майна

    13 5 Отговор
    Той , Радев е твърдо да се внедрим тотал в този ЕС
    Където никой няма да се съобразява с вас!

    Ето!!!
    Квото кажеЛайнян,или друг от шайката

    14:05 20.02.2026

  • 12 Даааааа и

    29 1 Отговор
    Постоянните представители на България към Европейския съюз трябва да бъдат сменени !

    14:07 20.02.2026

  • 13 Пич

    38 3 Отговор
    Когато казваме че Урсулианците са кретени и тъпанари, те бързат да го докажат!

    14:08 20.02.2026

  • 14 пРосия

    5 23 Отговор

    До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Страната на идиотите.

    14:10 20.02.2026

  • 15 Да "изгладят различията"

    25 1 Отговор
    Се нарича корупция! Атлантическа корупция и ОПГ. Никой обаче не е длъжен нищо да "изглажда" ако естествено не е атлантическа подлога и корумпе

    Коментиран от #20

    14:10 20.02.2026

  • 16 Бай той Толстой

    15 3 Отговор
    Страх,а?

    Коментиран от #19

    14:11 20.02.2026

  • 17 Омазана ватенка

    7 21 Отговор
    Абе нали копейките щяха да умиргат за лева?Гледам още мърдат.

    14:11 20.02.2026

  • 18 Нали бре? Обаче

    24 0 Отговор
    За нас отдавна някой продажен атлантически олигофрен ни е наложил пълна забрана за внос на руски суров петрол по море нали? Иначе в Европа още се обсъжда темата и няма консенсус...

    14:12 20.02.2026

  • 19 Гогол

    6 27 Отговор

    До коментар #16 от "Бай той Толстой":

    2 милиона утрепани и осакатени ушанки? а?Киев за два дня.А?

    14:14 20.02.2026

  • 20 Надежда Нейнски ще го изглажда

    20 3 Отговор

    До коментар #15 от "Да "изгладят различията"":

    Тя е велика гладачка и за тва пак я турнаха че да глади

    Коментиран от #26, #41

    14:14 20.02.2026

  • 21 Да ви е.а

    24 2 Отговор
    някой в евро обора ще пла4е гор4ив0 но ще е късно

    14:15 20.02.2026

  • 22 УдоМача

    29 1 Отговор
    В заглавието ви има грешка! Правилното е "ЕС без консенсус за 20-ия пакет санкции срещу ЕС"!

    14:16 20.02.2026

  • 23 Руснаците реват

    6 26 Отговор
    Беднотия до шия!

    Коментиран от #47

    14:17 20.02.2026

  • 24 ......

    6 18 Отговор
    Тръмп днес е подписал удължаване на санкциите срещу Русия

    14:17 20.02.2026

  • 25 Няма по гнусно същество

    16 5 Отговор
    от Атлантика. А пък българският той пък е еманацията

    14:17 20.02.2026

  • 26 Ха ХаХа

    18 2 Отговор

    До коментар #20 от "Надежда Нейнски ще го изглажда":

    Гладачката за 15 години турците и обърнаха хастара

    Коментиран от #28

    14:17 20.02.2026

  • 27 Зеления Н@ркоман

    15 0 Отговор
    Ужас, искам още милиарди от ЕС за да
    си купя и аз златна тоалетна,
    защото времето ми изтича!

    14:17 20.02.2026

  • 28 Глади тя ама винаги надупена

    13 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ха ХаХа":

    и виж как прогресира с тая поза а?

    14:20 20.02.2026

  • 29 "Огромни загуби за руската петролна

    4 16 Отговор
    и газова индустрия заради украинските дронове. Украинските въздушни атаки, най-вече с далекобойни дронове, са нанесли преки и косвени щети и поражения от около 1 трилион рубли на руския петролен и газов сектор само за няколко месеца. Поради нарастващия брой атаки с дронове и саботажни актове в Русия, застрахователните компании в страната не искат да правят застраховки "на тази тема", защото е нерентабилно, загубите за тях растат експоненциално."

    Коментиран от #32, #33

    14:20 20.02.2026

  • 30 Европейската секта

    15 4 Отговор
    е по-зле от режима на Ким Чен. Кой ще се откачи 2-ри.Англия много добре направи.Всеки е свободен да си купува каквото иска и откъдето иска.Която държава иска да си прави санкции на нея си.Всяка държава сама трябва да си реши дали иска да търгува с Русия или не.Това че комшията ми се е скарал с магазинера под блока мен не ме спира аз да си пазарувам от него.

    14:21 20.02.2026

  • 31 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров

    5 16 Отговор

    До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    На хижа Петрохан сме, правим магии за късмет и успех на СВО, но отгоре ни се казва, че нямало шанс 😂

    14:21 20.02.2026

  • 32 Нашият ЛукОйл в Бургас

    9 2 Отговор

    До коментар #29 от ""Огромни загуби за руската петролна":

    Кой и за колко го е застраховал? Знаеш ли?

    14:22 20.02.2026

  • 34 "Русия ударно намалява сондирането

    5 15 Отговор
    на нефт, поради липса на средства. Руските производители на петрол намалиха добива на петрол до най-ниското ниво в историята. Сривът се дължи на строгите американски санкции, наложени от Доналд Тръмп, но също и на липса на средства. „Руските компаниите са преминали в режим на спестяване на парични средства и други икономии в дейността."

    14:22 20.02.2026

  • 35 сега

    12 4 Отговор
    нашата дърта скумрия как ли ще гласува в понеделник

    14:23 20.02.2026

  • 36 Сектант

    11 4 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ами ти нали беше наш член? Нали знаеш, след "кръц" няма връщане назад. Да те открехна. Руските скопци се насочиха към европейските джендър организации. Звучи много по-демократично, благозвучно и по европейски.

    Коментиран от #42

    14:23 20.02.2026

  • 37 Със всеки нов санкционен пакет

    12 4 Отговор
    Европа все по зле става па не знам. Няма нещо което да не следва тази тенденция

    Коментиран от #43

    14:25 20.02.2026

  • 38 Ха ХаХа

    10 1 Отговор
    Тази с Костов забогатяха като крезове
    Дерзай народе....

    14:26 20.02.2026

  • 39 Христов

    11 2 Отговор
    Аз само не мога да се сетя как точно ще я наложат гейчетата тази забрана да си караш петрола по море ако си в международни води...

    14:27 20.02.2026

  • 40 да питам

    5 10 Отговор
    верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?

    Коментиран от #44, #45

    14:28 20.02.2026

  • 41 Ааа.. и ГЕЙргиев си беше

    10 2 Отговор

    До коментар #20 от "Надежда Нейнски ще го изглажда":

    велика гладачка. И той винаги надупен си беше. От младежкият ГЕРБ си я оттренира позата

    14:28 20.02.2026

  • 42 Петроханец

    1 2 Отговор

    До коментар #36 от "Сектант":

    Добре те коландрисват

    14:29 20.02.2026

  • 43 Санкциите са голяма бухалка

    5 13 Отговор

    До коментар #37 от "Със всеки нов санкционен пакет":

    Тръмп и Европа си изиграха картите перфектно, Така здраво цапардосаха Русия, че Газпром е отдавна фалирал, още 2023, а сега и Роснефт ще умре от глад, благодарение на САЩ.

    Коментиран от #46, #48

    14:29 20.02.2026

  • 44 Вярно е ...

    9 5 Отговор

    До коментар #40 от "да питам":

    Всичко що е западно на половин цена го дава...хахаха

    14:30 20.02.2026

  • 46 То се вижда

    3 5 Отговор

    До коментар #43 от "Санкциите са голяма бухалка":

    По Европа и по цените килистур

    14:31 20.02.2026

  • 47 и по.зле ще става 😁

    11 3 Отговор

    До коментар #23 от "Руснаците реват":

    „Дмитрий Медведев заяви, че Русия ще приложи модела на севернокорейската икономика със строги икономии. В интервю за ТАСС той отбеляза „изключителните резултати“ на Северна Корея под строга световна блокада, като подчерта способността на страната да изгради отбранителна промишленост и да гарантира националната сигурност. Според вицепремиера Медведев, Северна Корея демонстрира ефективна мобилизация, строги икономии на средства и продоволствени ресурси. Макар Северна Корея да е в пълна изолация от света, тя продължава успешно да оцелява и да се развива от десетки години. Той определи сътрудничеството на Русия със Северна Корея като „съюзническо и братско“ по своята същност.„
    😁

    Коментиран от #51

    14:31 20.02.2026

  • 48 И ти ще го замениш

    5 5 Отговор

    До коментар #43 от "Санкциите са голяма бухалка":

    Газпром а? Или Росатом ..

    14:32 20.02.2026

  • 49 да питам

    5 7 Отговор

    До коментар #45 от "Тъпунгер":

    А верно ли не само САЩ, но и Испания, Франция, Гърция и Италия, конфискуват руски петролни танкерчета ?

    Коментиран от #53

    14:32 20.02.2026

  • 51 Иво

    4 10 Отговор

    До коментар #47 от "и по.зле ще става 😁":

    Русия свършва като държава.

    14:35 20.02.2026

  • 52 Няма как просто

    10 2 Отговор
    недоразумението Нейнски да не ви го изглади на два ката и с две ръце и с пълна безусловна подкрепа. А после там с резервните части за АЕЦ-а къв вой ще има не ви трябва да знаете ама се запасявайте с въглища и свещи ...

    14:37 20.02.2026

  • 54 Копейка

    4 4 Отговор

    До коментар #33 от "Ха ХаХа":

    А на нас какъв ни е кяра?

    14:37 20.02.2026

  • 55 да питам

    3 1 Отговор

    До коментар #53 от "Тъпак":

    никой не отговаря и за това питам.

    Коментиран от #57

    14:39 20.02.2026

  • 56 Атанас Буров

    7 2 Отговор
    Който каже нещо лошо срещу Майката, Родината и Русия веднага куршум в тила

    14:40 20.02.2026

  • 57 Като не можеш да четеш

    5 2 Отговор

    До коментар #55 от "да питам":

    Ще питаш

    14:41 20.02.2026

  • 58 аz СВО Победа 80

    3 13 Отговор
    Шансовете на Путин да постигне нещо в Украйна клонят към нула.
    Накратко:
    1.Липса на подготвени войници.
    2.Нисък морал.
    3.Масово дезертьорство в руската армия.
    4.Блокирането на Старлинк и Телеграм.
    🤣🤣😂

    Коментиран от #60, #62

    14:43 20.02.2026

  • 59 България има ли някаква полза

    11 1 Отговор
    От всички тези 20 пакета санкции срещу Русия ? А кажете поне една? Ама не можете нали? После пак кажете че атлантиците не са вредни паразити и подлоги на чужди господари

    Коментиран от #61

    14:46 20.02.2026

  • 60 Ха ХаХа

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "аz СВО Победа 80":

    Хахахаха

    14:46 20.02.2026

  • 61 България

    3 10 Отговор

    До коментар #59 от "България има ли някаква полза":

    конкретно има много голяма изгода от войната да продължи, защото продава много боеприпаси, снаряди. Конкретно санкциите са безразлични за България и Европа. Но за Русия са с фатални последствия.

    14:59 20.02.2026

  • 62 Това са безспорни

    4 2 Отговор

    До коментар #58 от "аz СВО Победа 80":

    Факти.

    14:59 20.02.2026

  • 63 Гориил

    4 2 Отговор
    Всички, които се съпротивляват в Европа, пак ще бъдат вързани и оковани във вериги.

    15:11 20.02.2026

  • 64 СССС

    6 1 Отговор
    Еврокукувиците обират хората и подаряват парите на корпорациите ,като обричат държавите на дългова криза !!!

    Коментиран от #65

    15:26 20.02.2026

  • 66 Хасан Хамбург

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Коте харесваш ми ....

    15:47 20.02.2026

  • 67 Многоходовото

    2 4 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    15:51 20.02.2026

  • 68 Ганчо вече може да престане да се върти

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    кои ганчовци
    тиквените ганчовци мазнещи се ли

    16:19 20.02.2026

  • 69 натикайте го зад Урал тоз

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    К.О.Т.а.р.А.К 🐱 пършив

    да работи там а не да цъка смешки

    16:22 20.02.2026

  • 70 Верно

    6 0 Отговор
    ли че са открили огромни петролни залежи в Европата? Щото ако не са те по суша вече не получават петрол, а като спрат и по море да получават не знам какво ще правим освен да трампим гренландия за амерски петрол, който вероятно пак ще идва от Русия ама пък по-скъп. Всъщност това няма никакво значение - нали Европа е богата кво и пука на шушулката че ще плаща двойно, тройно.

    16:35 20.02.2026

