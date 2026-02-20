Новини
20 Февруари, 2026 12:05 949 11

Пластмаси се използват навсякъде - за опаковки, в мебели и облекла, но и в строителството, медицината и автомобилните гуми

Вредите за здравето от пластмасите ще нарастват - 1
Снимка: Shutterstock
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Пластмасовите отпадъци често се изхвърлят в природата, попадат в почвата или океаните, което нарушава екологичните системи. Освен това пластмасата се разпада на миниатюрни микро- и наночастици, които се намират не само във въздуха, в почвата, в дълбините на океаните или в арктическия лед, но и в живите организми. Наличието на такива частици е доказано и в човешкото тяло - в кръвта, в белите дробове, дори в мозъка.

Потреблението на пластмаса расте стремително

Изследователите междувременно са анализирали и емисиите, отделяни по време на целия процес на производство на пластмасови изделия - от добива на нефт и газ, та до транспорта, рециклирането и изхвърлянето на материалите. По време на всички тези стъпки се отделят вредни емисии, които влияят на човешкото здраве - директно или индиректно. Според прогноза на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие до 2060 година глобалното потребление на пластмаса може почти да се утрои, а с това ще се увеличат и неговите негативни отражения.

Международен изследователски екип, включващ учени от Великобритания, САЩ и Франция, е изготвил анализ за отраженията на увеличеното производство на пластмаса до 2040 година и е разработил няколко сценария. За изходна точка е била взета 2016 година - дотогава животът на човечеството вече е бил съкратен с 2,1 милиона години заради вредни емисии, транспорт на пластмасовите продукти, добив на нефт и газ и т.н.

В първия сценарий изследователите са предпоставили, че до 2040 година всичко ще остане така, както си е. Т.е. новото производство на пластмаса ще продължи по същия начин, същата част от нея ще се рециклира и точно толкова отпадъци ще стигат до околната среда. В този случай броят на изгубените години ще се удвои спрямо 2016, че и повече - до 2040 г. те ще са 4,5 милиона.

В по-оптимистичния сценарий, при който се използва по-малко пластмаса и се рециклира повече, а и управлението на отпадъците е по-добро от днешното, хората биха загубили общо 2,6 милиона години до 2040 година.

Това е по-малко в сравнение с емисиите от производството на енергия или селското стопанство, но все пак пластмасата е „един от основните източници на замърсяващи въздуха частици", изтъква Валтер Лил от Университета за приложни науки в Хамбург. А и от гледна точка на ръста на глобалното потребление на пластмаса са наложителни бързи действия на политическо ниво.

Емисиите от пластмаса са „само върхът на айсберга"

Изследователите изтъкват, че не са могли да изчислят всички вреди за здравето, които може да причини пластмасата, тъй като не всички данни са налични. Поради това смятат, че изброените от тях проблеми несъмнено са само върхът на айсберга. „Имаме достатъчно доказателства, за да знаем, че са необходими спешни действия.

Въпреки доказателствата за вредите, производството на пластмаса продължава да расте стремително, както и причиняваните от нея замърсявания", казва съавторката на анализа Меган Дини пред ДВ.

Макар да е известно, че замърсяванията заради пластмасата са свързани тясно с проблемите за човешкото здраве. Други изследвания вече са показали как пластмасата изостря опасностите и предизвикателствата пред живота на Земята.

Защо трябва да се произвежда по-малко пластмаса

Описаните в проучването опасности за здравето заради пластмасата могат да бъдат намалени най-ефективно, ако се произвежда по-малко нова пластмаса, подчертават изследователите. Но оттам не следва, че пластмасата трябва просто да бъде заместена с други материали.

Вместо това трябва да се произвежда по-малко пластмасов материал, казва Меган Дини - да не се произвеждат ненужни пластмасови продукти, а да се заложи на многократното използване на материала. Трябва да се използват само тези пластмасови продукти, които нямат алтернатива, а всички опасни химикали да бъдат изключени.

В идеалния случай тази цел трябва да залегне в обвързващо международно споразумение, което покрива целия производствен цикъл на пластмасата и съдържащите се в нея химикали. Подобно споразумение беше планирано, но през 2025 година то се провали, тъй като големите държави производителки на петрол го блокираха.

Автор: Жанет Цвинк


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Дядо

    5 0 Отговор
    Софиянци, имам един въпрос към вас: - След години, тия леки коли като се износят и не стават за нищо, къде и на кой бoклyк ще ги изхвърлите? Защо купувате старите коли, които Европа си изхвърля и които замърсяват въздуха и мpете като пилци/ Защо не изчакате новите чисти екологични технологии - такива каквито са били преди 1941 година? Напишете в търсачката на youtube: "Ford, Car, Hemp 1941" и вижте как каросерията на леката кола Форд, направена от Конопена пластмаса, я бият със чук и не могат да и счупят прозорците! Освен че леката кола Форд е била направена от Конопена пластмаса, а е и изпозвала и Гориво от Коноп. Идва паричната нафтова индустрия и унищожава всичко! Конопа ще спаси Света!

    12:17 20.02.2026

  • 2 Син на Слънцето

    4 1 Отговор
    Идва ерата на КОНОПА - КОНОПА ЩЕ СПАСИ СВЕТА! КОНОПЕНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ЩЕ СПАСЯТ СВЕТА... ДРЕХИ ОТ КОНОП ТАКА КАКТО НАШИТЕ ДЕДИ преди 1944г са отхлеждали Коноп и са правели Конопени Дрехи. Карусериите на Леки Коли на FORD са били правени от КОНОПЕНА ПЛАСТМАСА. Колите са карали на КОНОПЕНО ОЛИО. Идва Нафтата и оппърдява света..... Конопа ще спаси света - YouTube "Hemp could safe the world"

    12:18 20.02.2026

  • 3 наблюдател

    6 0 Отговор
    Нали са забранени пластмасовите бъркалки и чашки за кафе а навсякъде по земята е пълно с тях - кой е контролиращия орган и защо не е санкциониран

    12:19 20.02.2026

  • 4 Син на Слънцето

    0 1 Отговор
    Тръмп - God Bless America - Българското Внуче Америка отново пее песента House Of The Rising Sun - Hot R.S. 1978 - Домът на Изгряващото Слънце - на Бялото Братство на Връх Хорбел - Върхът на ХОРАТА, Играещи ХОРО и Пеещи заедно в ХОР, на Седемте Рилски Езера. Връх Хорбел е преименуван на Мусала - Мойсей Аллаха, Муса Аллах - Мусала. Докато ние Българите не си възвърнем Името на Рила Планина на Исус Христос - ХОРБЕЛ - ОРБЕЛ посоянно ще ни тъпчат от исток с Аллахи.... Комунисти

    12:20 20.02.2026

  • 5 Син на Слънцето

    2 2 Отговор
    Ако запалиш Конопена цигара един път на седмица, ще изхвърлиш всекидневното пафкане по една кутия тютюневи цигари! Но тютюневата и петролната индустрии няма да позволят нито на Конопа, нито на Марихуаната да се отглеждат - така както нашите дядовци преди 1944г по своите земи са ги отглеждали и са си правели сами конопени дрехи, въжета, понеже СССР им отне земите и сега БАНДА КОМУНИСТИ - СОБСТВЕНИЦИ НА ТКЗС си правят каквото си искат по българската земя!

    12:21 20.02.2026

  • 6 Син на Слънцето

    2 2 Отговор
    Марихуаната не е наркотик. Наркотик са никотиновите и електронните цигари. Ако случайно запалиш една конопена или от марихуана цигара седмично, ще откажеш пафкането на тютюневи цигарки. От това тютюневата парична индустрия се бои, понеже хората ще спрат да си купуват цигарки и да ги пафкат всеки час. Какво има в днешните тютюневи цигарки? Ами направени са от хартия с 40 най - различни химикала. Разликата между конопената цигара и цигарата от марихуаната е, че като запалиш маришка малко ще те повдигне с очи нагоре към небето, понеже ще се страхуваш от тестове за каране на леки коли. Имаче марихуаната не те кара да я пафкаш всеки ден, както тютюневите наркотици! Защо забраниха Конопа по времето на Соца, който нашите деди от хиляди ходини са отглеждали и са си правили конопени дрехи? Ми защото ще унищожи нафтовата - петролната индустрия!

    12:23 20.02.2026

  • 7 ОнЯ

    1 1 Отговор
    Най са вредни отпадъците, които Европа ни праща с камиони.... Уж за рециклиране а ги изхвърлят където им падне.... защото това са едни от малкото товари за празните камиони, които идват в България...

    Коментиран от #9

    12:25 20.02.2026

  • 8 Пафкане на Карьочка

    0 1 Отговор
    ме научи да пафкам, до полуда! Едно време, ние децата, по времето на Соца се научихме да пафкаме "Карьочки" още в 4 клас. После се прехвърлихме на цигарките "Слънце". Но ние се криехме тогава, когато ги пафкахме, понеже в училище ужким щели да ни наказват. Някъде до 40 и колко си там години все плащах да изхранвам тютюневата индустрия. Но после прочетох, че в Цигарките вече не слагат чист тютюн както преди, а са започнали да ги правят от хратия в която има вложени 40 химикала. Като прочетох това и си казах: "Отказвам ги"! Зае ми няколко месеца докато организма ми с успокои. После прочетох, че за да се изчисти Белият Дроб от тия химикали и тютюна трябва да минат 7 години. Та пафкайте тия цигарени химикали и тия електронни химикали, понеже всеки ден, мозъка ви казва: "Не мога без Цигарки и Ел Цигарки, трябва да ги купя за да поддържам Тютюн паричната Индустрия Жива" От един мой приятел чух, че ако запалиш, веднъж седмично, една цигара направена от истински "Коноп", то ще оставиш тютюневите и ел цигарите автоматично. Оказва се че цигарата направена от "Коноп" не те кара повече да я пафкаш! Та мислете Логично и Еко, Еко, Еко, Екологично!

    12:27 20.02.2026

  • 9 Овце в кошара

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "ОнЯ":

    Някъде след 2000 година имаше статия, че България е сключила зделка с Италия, Италия да си изхвърля боклуците в България и щяла да ни плаща за това. Та това са нашите Парични Комунистически Управители, унищожители на Райската Българска Земя на Балканите!

    Коментиран от #11

    12:34 20.02.2026

  • 10 Комунистите родината изграждат

    3 1 Отговор
    И вижте колко е плащала България всяка година на "Освободителката" за Освобождението!
    От 5 милиона годишен бюджет на държавата ни, 2, 100 000 се изплащат на Русия, през 1887 - 1888г.!
    Книгата може да се види в Държавен архив!
    И това е продължило 30 години. Прочетете, ПатрЕоти ! На никой друг не сме плащали!
    А за "Освобождението" в 1944 г., плащахме до 1989 г. След влизане на войските на СССР по Свещената Българска Земя по заповед на Юдашвили Сталин, бе въведено Крепостното право и изземване на Българските ковбои, селяни земите и натиквани в конхозите - ТКЗС да работят на не своя земя и да издържат търтеите - комунистите. Тия селяни, които не си даваха земите, ги нарекоха Кулаци и заедно с Иноативната и Аристократична Българска класа бяха натикани по концлагерите и избити! През 60-те години на миналия век 32 тона Бългаско Злато замина за Москва да позлатява дворците на Кремъл и в него сега Путин да се разхожда. А колко пари сме изпратали да храним Кремълските Комунисти, това още не знаем! Трябва да се отворят архивите от времето 1944-1989г, ако все още не са изгорени!

    12:41 20.02.2026

  • 11 ОнЯ

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Овце в кошара":

    На всяка граница занят думата боклук на български

    13:48 20.02.2026