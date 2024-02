Доналд Туск критикува републиканците: Роналд Рейгън се обръща в гроба

Министър-председателят на Полша Доналд Туск разкритикува американските сенатори от Републиканската партия за провала с гласуването на законопроект, който, наред с други неща, предвижда отпускане на допълнителна помощ за Украйна, предаде Фокус.



"Скъпи сенатори от Републикаската партия на САЩ, Роналд Рейгън, който помогна на милиони от нас да извоюват свободата и независимостта си, днес очевидно се обръща в гроба си. Засрамете се“, написа Туск в профила си в социалната мрежа Х.

Dear Republican Senators of America. Ronald Reagan, who helped millions of us to win back our freedom and independence, must be turning in his grave today. Shame on you.