Новини
Свят »
Словакия »
Премиерът Фицо: Словакия трябва да отхвърли поканата за присъединяване към Съвета за мир на Тръмп

Премиерът Фицо: Словакия трябва да отхвърли поканата за присъединяване към Съвета за мир на Тръмп

27 Януари, 2026 16:08 814 24

  • роберт фицо-
  • словакия-
  • доналд тръмп-
  • съвет за мир

Правителството на Словакия ще разгледа въпроса на редовното си заседание в сряда, 28 януари

Премиерът Фицо: Словакия трябва да отхвърли поканата за присъединяване към Съвета за мир на Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Словакия трябва да отхвърли поканата на американския президент Доналд Тръмп за присъединяване към Съвета за мир в Газа, заяви премиерът на страната Роберт Фицо, цитиран от TASR.

По думите му Словакия не е "за създаването на паралелни структури, за които не знаем всичко". Освен това Фицо не бил съгласен с членския внос от милиарди долари, както и с премахването на съществуващите международни институции.

Правителството ще разгледа въпроса на редовното си заседание в сряда, 28 януари.

"Мисля, че Словакия трябва с голяма благодарност да отхвърли тази покана и да не я търси повече. Въпреки това Словакия ще бъде сред страните, които винаги са призовавали и винаги ще призовават за мир", подчерта все пак премиерът.

Според него "съществуващите международни институции, като ООН, трябва да бъдат реформирани, а не премахнати".

Роберт Фицо подчерта, че страната му има "огромен интерес да стане непостоянен член на Съвета за сигурност на ООН през 2028-2029 г. и по време на всички наши посещения молим нашите партньори да подкрепят нашето членство".

Той отбеляза, че не е сигурен дали Съветът на мира е предназначен да бъде общ орган за множество случаи или просто ad hoc институция с временен характер за справяне със ситуацията в ивицата Газа.

А относно членската такса премиерът изтъкна, че "правителството на Словашката република никога няма да плати членска такса за присъединяване към такава институция".


Словакия
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дори и Фицо се усети.

    18 2 Отговор
    Само наш Боко сглупи!
    Боко прави грешка след грешка.

    Коментиран от #9

    16:11 27.01.2026

  • 2 Така или иначе

    14 2 Отговор
    Съвета за мир няма да просъществува дълго. След като приключи мандата на Тръмп приключва и Съвета.

    Коментиран от #7, #19

    16:11 27.01.2026

  • 3 Новичок

    12 1 Отговор
    Ааа... що така !@? Наш жиляжков и георг подписаха ???Пфу...

    16:12 27.01.2026

  • 4 Колю с двуцевката

    15 1 Отговор
    И България трябва да се откаже, а предателите Желязков и сие, на публичен разстрел

    16:12 27.01.2026

  • 5 Браво, Роберт!

    10 3 Отговор
    Това е най-читавият ръководител на европейска държава, затова урсулите се опитаха да го убият.

    16:13 27.01.2026

  • 6 Последния Софиянец

    1 9 Отговор
    В Борда за мир на Тръмп са всички опасни за България страни -САЩ, Русия, Турция, Сърбия.По добре да сме съюзници с тях отколкото врагове.

    Коментиран от #11, #21

    16:13 27.01.2026

  • 7 Далавера "Импекс "

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Така или иначе":

    ...вероятно, но Тръмп ще си прибере вноските от дребната таксичка от 1 млрд. долара

    16:14 27.01.2026

  • 8 честен ционист

    1 9 Отговор
    На Фицо му се иска, но не му стиска.

    16:14 27.01.2026

  • 9 Фицо се

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Дори и Фицо се усети.":

    усети, че въпреки разните проруски изказвания на Тръмп, истината е съвсем друга - действията на САЩ са антируски и удрят Русия много здраво. А Фицо си е открит русофил.

    Коментиран от #18

    16:14 27.01.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 0 Отговор
    РАПОНА И ШИШИ
    ИСКАТ ДА СЕ ЗАЩИТЯТ ОТ ЕВРОПРОКУРАТУРАТА
    СЪС ТРЪМП :)
    СТАР МУТРЕНСКИ НОМЕР - ПЛАТИ НА ПО-ГОЛЯМАТА
    АКУЛА :)

    16:15 27.01.2026

  • 11 честен ционист

    0 5 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Сърбия е апендикс на Унгария. България е черния дроб на света. Без нея не може в ни един съюз.

    Коментиран от #22

    16:15 27.01.2026

  • 12 Някой

    4 0 Отговор
    Това е с колко ще ни ограбят нас. Отделно се твърди вид паралелно ООН, управлявано от президента на САЩ.

    16:16 27.01.2026

  • 13 честен ционист

    1 5 Отговор
    Словакия има място в новите Съвети само като част от Чехолсовакия.

    16:18 27.01.2026

  • 14 Гренландия

    4 1 Отговор
    САЩ империя на злото

    Коментиран от #16

    16:20 27.01.2026

  • 15 АГАТ а Кристи

    1 2 Отговор
    След "действието" в поза партер Тръмп даде ли влажни кърпички на Хаяши да се позачисти ???

    16:24 27.01.2026

  • 16 Чечения

    1 4 Отговор

    До коментар #14 от "Гренландия":

    СССР империя на злото

    16:24 27.01.2026

  • 17 Пенка

    1 1 Отговор
    Уважаеми кво пише в тоя документ?

    16:24 27.01.2026

  • 18 Въпроси

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Фицо се":

    Какво значи "Фицо е русофил"? Откога това, че някой си гледа националните интереси, е русофилия?

    16:25 27.01.2026

  • 19 Атина Палада

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Така или иначе":

    Светът никога няма да бъде онзи,който познавахме и след приключването на мандата на Тръмп..С други думи,няма да се върнат старите институции ,правила и ред...Премиера на Канада ви го каза в прав текст! Какво не ви е ясно?

    16:26 27.01.2026

  • 20 Цицерон

    4 0 Отговор
    ...кога ли ще се чуят категорични думи, в интерес на България,от български президент,министър, депутат?

    16:30 27.01.2026

  • 21 Цитирам един...

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Да си враг на САЩ не е добре, но да си приятел на САЩ е фатално.

    16:33 27.01.2026

  • 22 А ционистите какво сте?

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "честен ционист":

    Туморът на човешката раса.

    16:34 27.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 хаха

    0 1 Отговор
    Даже и това корумпирано добиче, което е част от организираната престъпност не е толкова продажен и кухоглав колкото са онези в Блатото.
    Смятай!

    16:36 27.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания