Премиерът Фицо: Словакия трябва да отхвърли поканата за присъединяване към Съвета за мир на Тръмп

Словакия трябва да отхвърли поканата на американския президент Доналд Тръмп за присъединяване към Съвета за мир в Газа, заяви премиерът на страната Роберт Фицо, цитиран от TASR.

По думите му Словакия не е "за създаването на паралелни структури, за които не знаем всичко". Освен това Фицо не бил съгласен с членския внос от милиарди долари, както и с премахването на съществуващите международни институции.

Правителството ще разгледа въпроса на редовното си заседание в сряда, 28 януари.

"Мисля, че Словакия трябва с голяма благодарност да отхвърли тази покана и да не я търси повече. Въпреки това Словакия ще бъде сред страните, които винаги са призовавали и винаги ще призовават за мир", подчерта все пак премиерът.

Според него "съществуващите международни институции, като ООН, трябва да бъдат реформирани, а не премахнати".

Роберт Фицо подчерта, че страната му има "огромен интерес да стане непостоянен член на Съвета за сигурност на ООН през 2028-2029 г. и по време на всички наши посещения молим нашите партньори да подкрепят нашето членство".

Той отбеляза, че не е сигурен дали Съветът на мира е предназначен да бъде общ орган за множество случаи или просто ad hoc институция с временен характер за справяне със ситуацията в ивицата Газа.

А относно членската такса премиерът изтъкна, че "правителството на Словашката република никога няма да плати членска такса за присъединяване към такава институция".