Премиерът Фицо: Словакия трябва да отхвърли поканата за присъединяване към Съвета за мир на Тръмп

Словакия трябва да отхвърли поканата на американския президент Доналд Тръмп за присъединяване към Съвета за мир в Газа, заяви премиерът на страната Роберт Фицо, цитиран от TASR.
По думите му Словакия не е "за създаването на паралелни структури, за които не знаем всичко". Освен това Фицо не бил съгласен с членския внос от милиарди долари, както и с премахването на съществуващите международни институции.
Правителството ще разгледа въпроса на редовното си заседание в сряда, 28 януари.
"Мисля, че Словакия трябва с голяма благодарност да отхвърли тази покана и да не я търси повече. Въпреки това Словакия ще бъде сред страните, които винаги са призовавали и винаги ще призовават за мир", подчерта все пак премиерът.
Според него "съществуващите международни институции, като ООН, трябва да бъдат реформирани, а не премахнати".
Роберт Фицо подчерта, че страната му има "огромен интерес да стане непостоянен член на Съвета за сигурност на ООН през 2028-2029 г. и по време на всички наши посещения молим нашите партньори да подкрепят нашето членство".
Той отбеляза, че не е сигурен дали Съветът на мира е предназначен да бъде общ орган за множество случаи или просто ad hoc институция с временен характер за справяне със ситуацията в ивицата Газа.
А относно членската такса премиерът изтъкна, че "правителството на Словашката република никога няма да плати членска такса за присъединяване към такава институция".
1 Дори и Фицо се усети.
Боко прави грешка след грешка.
Коментиран от #9
16:11 27.01.2026
2 Така или иначе
Коментиран от #7, #19
16:11 27.01.2026
3 Новичок
16:12 27.01.2026
4 Колю с двуцевката
16:12 27.01.2026
5 Браво, Роберт!
16:13 27.01.2026
6 Последния Софиянец
Коментиран от #11, #21
16:13 27.01.2026
7 Далавера "Импекс "
До коментар #2 от "Така или иначе":...вероятно, но Тръмп ще си прибере вноските от дребната таксичка от 1 млрд. долара
16:14 27.01.2026
8 честен ционист
16:14 27.01.2026
9 Фицо се
До коментар #1 от "Дори и Фицо се усети.":усети, че въпреки разните проруски изказвания на Тръмп, истината е съвсем друга - действията на САЩ са антируски и удрят Русия много здраво. А Фицо си е открит русофил.
Коментиран от #18
16:14 27.01.2026
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ИСКАТ ДА СЕ ЗАЩИТЯТ ОТ ЕВРОПРОКУРАТУРАТА
СЪС ТРЪМП :)
СТАР МУТРЕНСКИ НОМЕР - ПЛАТИ НА ПО-ГОЛЯМАТА
АКУЛА :)
16:15 27.01.2026
11 честен ционист
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Сърбия е апендикс на Унгария. България е черния дроб на света. Без нея не може в ни един съюз.
Коментиран от #22
16:15 27.01.2026
12 Някой
16:16 27.01.2026
13 честен ционист
16:18 27.01.2026
14 Гренландия
Коментиран от #16
16:20 27.01.2026
15 АГАТ а Кристи
16:24 27.01.2026
16 Чечения
До коментар #14 от "Гренландия":СССР империя на злото
16:24 27.01.2026
17 Пенка
16:24 27.01.2026
18 Въпроси
До коментар #9 от "Фицо се":Какво значи "Фицо е русофил"? Откога това, че някой си гледа националните интереси, е русофилия?
16:25 27.01.2026
19 Атина Палада
До коментар #2 от "Така или иначе":Светът никога няма да бъде онзи,който познавахме и след приключването на мандата на Тръмп..С други думи,няма да се върнат старите институции ,правила и ред...Премиера на Канада ви го каза в прав текст! Какво не ви е ясно?
16:26 27.01.2026
20 Цицерон
16:30 27.01.2026
21 Цитирам един...
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Да си враг на САЩ не е добре, но да си приятел на САЩ е фатално.
16:33 27.01.2026
22 А ционистите какво сте?
До коментар #11 от "честен ционист":Туморът на човешката раса.
16:34 27.01.2026
24 хаха
Смятай!
16:36 27.01.2026