Северна Корея тества балистични ракети докато САЩ и Южна Корея обсъждат отбраната си

Северна Корея тества балистични ракети докато САЩ и Южна Корея обсъждат отбраната си

27 Януари, 2026 14:34

Сеул и Токио осъдиха действията като провокация, докато САЩ и Южна Корея обсъждат модернизация на отбранителната си позиция

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Северна Корея изстреля няколко балистични ракети към морето във вторник, като проектилите вероятно са с малък обсег, съобщават Южна Корея и Япония. В същото време Вашингтон и Сеул провеждат разговори за засилване на отбранителната си позиция срещу Пхенян, предава "Ройтерс", цитирана от News.bg.

Според Съвместния комитет на началник-щабовете на Южна Корея ракетите са изстреляни около 15:50 ч. местно време (8:50 ч. българско време) от район близо до Пхенян и са паднали в морето край източното крайбрежие на страната, прелитайки приблизително 350 км.

Японската брегова охрана потвърди засичането на възможни балистични ракети, паднали в морето няколко минути по-късно. Премиерът Санае Такаичи заяви, че изстрелванията не застрашават Япония. Според японските данни проектилите достигнали максимална височина около 80 км.

Службата за национална сигурност на Южна Корея осъди действията на Пхенян, определяйки ги като провокация и нарушение на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН. Япония също изрази остро неодобрение, заявявайки, че повторните изстрелвания застрашават мира и сигурността в региона и международната общност, и подаде официален протест.

През последните месеци Северна Корея провежда редовни изпитания на ракети с малък обсег и реактивни системи за залпов огън, които Пхенян определя като ключова част от тактическия си ядрен арсенал за възпиране на САЩ и Южна Корея. Интересът към тези системи се увеличи, след като КНДР достави подобни ракети и артилерия на Русия за използване в конфликта в Украйна по договор за взаимна отбрана от 2024 г.

Последното изстрелване съвпада с посещението в Южна Корея на високопоставен представител на Министерството на отбраната на САЩ, който обсъжда модернизирането на военния алианс, докато Вашингтон търси по-ограничена роля в съвместната отбрана срещу Пхенян.


