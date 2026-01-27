Новини
19 години затвор за убийството на 16-годишно момиче в Луковит

27 Януари, 2026 17:50 540 2

Престъплението е извършено през 2021 г.

19 години затвор за убийството на 16-годишно момиче в Луковит - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Окръжен съд – Ловеч призна за виновен 25-годишен мъж, подсъдим за убийство, извършено по особено мъчителен начин за жертвата и с особена жестокост.

Случаят е от края на 2021 г., когато в изоставена постройка в град Луковит е открито тялото на 16-годишно момиче. Установено е, че то е било удушено.

След като съобрази събраните и представени по делото писмени и устни доказателства и въз основа на закона, разширеният състав на Окръжен съд – Ловеч призна подсъдимия за виновен и го осъди на 19 години лишаване от свобода. Наказанието следва да се изтърпи при условията на строг режим, като от него ще бъде приспаднато времето на задържане на мъжа.

Той е подсъдим за това престъпление за втори път, след като преди малко повече от година беше осъден за него. Присъдата обаче не влезе в сила, тъй като съдия-докладчикът по делото почина, преди да бъдат изготвени мотивите към нея. Това наложи цялото наказателно производство да се проведе наново от друг състав на ОС – Ловеч. Присъдата подлежи на жалба и протест пред АС - Велико Търново в 15-дневен срок от днес.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    1 21 Отговор
    Когато осъдят невинен човек, обикновено присъдата се връща за съдията. Дали ще има и внезапна трета присъда след година-две?

    17:53 27.01.2026

  • 2 даже вече писарките и инициали

    1 0 Отговор
    не слагат и причина да разберем че е от варшедите от някое племе

    17:58 27.01.2026