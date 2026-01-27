Новини
Началникът на руския генщаб: От началото на януари са освободени 17 населени места! Над 500 кв. км вече са под руски контрол
  Тема: Украйна

Началникът на руския генщаб: От началото на януари са освободени 17 населени места! Над 500 кв. км вече са под руски контрол

27 Януари, 2026 15:08 1 400 65

Генерал Валерий Герасимов посочи още, че обединената групировка на руските войски продължава настъплението по всички направления на т.нар. Специална военна операция

Началникът на руския генщаб: От началото на януари са освободени 17 населени места! Над 500 кв. км вече са под руски контрол - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Руските войски от групировката "Запад" са установили контрол над селището Купянск-Узловой, заяви началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на Русия Валерий Герасимов след посещение в района на базиране на групировката. Информацията беше разпространена от ТАСС.

По думите на Герасимов в блокиран район край Купянск остават до 800 военнослужещи от украинските въоръжени сили, като боеве продължават в населените места Ковшаровка и Глушковка. Той допълни, че в самия Купянск-Узловой се извършва проверка и "зачистване" на градските квартали.

Още новини от Украйна

Началникът на руския Генщаб посочи още, че обединената групировка на руските войски "продължава настъплението по всички направления" на т.нар. специална военна операция. По руски данни от началото на януари са били "освободени" 17 населени места, а под руски контрол е преминала територия от над 500 кв. км.

Според изявлението руските сили развиват настъпление и на рубцовското и краснолиманското направление, като "завършват освобождаването" на Дробишево, Яровая и Сосновое. На източния бряг на река Оскол се водят действия срещу обкръжени украински формирования. Съобщава се и за улични боеве за Красний Лиман и Иличевка, както и за боеве в района на националния парк Святие гори.

По отношение на действията на другите групировки Герасимов заяви, че "Север" е превзел четири населени места за разширяване на т.нар. зона за сигурност, "Юг" води боеве в Константиновка и напредва към Славянск, като под контрол са преминали Бондарное, Закотное и Привольное. Групировката "Изток" настъпва в източната част на Запорожка област, а групировката "Днепър" се намира на 12-14 км от южните и югоизточните покрайнини на Запорожие, като през януари е установила контрол над още четири населени места.

Информацията представлява позицията на руската страна и не е потвърдена от независими източници или от украинските власти.


Русия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гювеч с джолан и сланинка

    18 3 Отговор
    Военна сводка за коментар на нашите специалисти!

    Коментиран от #50

    15:10 27.01.2026

  • 2 Българин

    24 26 Отговор
    Тук е пълно със смахнати тролове копейкаджии.

    Коментиран от #16, #59

    15:10 27.01.2026

  • 3 Верно ли Бе???

    22 18 Отговор
    А купянск колко пъти го превзехте през януари??

    15:10 27.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Последния Софиянец

    23 22 Отговор
    Слава на Украйна!

    15:11 27.01.2026

  • 6 Да ама Дени

    11 9 Отговор
    и Мари казаха друго и на тях им вярвам повече отколкото на руския генерален щаб. Сега ще видите каква суростня ще застане в подкрепа на тези две мисирки.

    Коментиран от #10

    15:11 27.01.2026

  • 7 Путин

    16 21 Отговор
    Живият Руснак не е Руснак той е предател!!
    Атака братя!!!

    Коментиран от #9, #15

    15:11 27.01.2026

  • 8 си дзън

    19 18 Отговор
    Те и Покровск го "асвабадиха" ... 18 пъти.

    Коментиран от #12, #58

    15:11 27.01.2026

  • 9 Както често казва Путин за руският народ

    16 15 Отговор

    До коментар #7 от "Путин":

    Ета Проста Змет!!

    15:12 27.01.2026

  • 10 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА

    11 18 Отговор

    До коментар #6 от "Да ама Дени":

    До нас.и.ранне!

    Коментиран от #18

    15:12 27.01.2026

  • 11 Сила

    12 12 Отговор
    Герасимов не пие !!! Никога !!! Въобще не употребява ...!!?

    15:13 27.01.2026

  • 12 Механик

    13 15 Отговор

    До коментар #8 от "си дзън":

    Абе и на мен козлодуйският ми наду главата, че от руснак войник не става.И е прав!

    15:13 27.01.2026

  • 13 московци

    9 7 Отговор
    С голямо геройство превземат части от съседни територии, а при възможност и територията на цялата страна.
    Новото известно старо международно право - реставрация от 18 век.

    15:13 27.01.2026

  • 14 Ивелин Михайлов

    14 11 Отговор
    Най-големият Исторически парк в света до Варна поздравява Русия за победата!

    Коментиран от #39

    15:13 27.01.2026

  • 15 Не Така Братя

    5 7 Отговор

    До коментар #7 от "Путин":

    Атака Измет се казва на Руски

    15:14 27.01.2026

  • 16 Българин

    14 7 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Марш на фронта бе доларка

    15:14 27.01.2026

  • 17 Жълтопаветен трол еко активист

    11 13 Отговор
    Тук е пълно с копейкажи

    Коментиран от #52

    15:14 27.01.2026

  • 18 Исторически парк

    14 5 Отговор

    До коментар #10 от "УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА":

    Бой по джендъра!

    Коментиран от #42

    15:15 27.01.2026

  • 19 Програмист

    5 5 Отговор
    Пеперасти голям спам днеска 💩

    15:15 27.01.2026

  • 20 Дайджест

    10 15 Отговор
    Тези монголоиди са срам за бялата нация.Некадърни алкохолици.

    15:16 27.01.2026

  • 21 сара

    10 12 Отговор
    Ей така решават да освобождават чужди територии...нещо шизофренично има в това, но ще му се види края.

    15:16 27.01.2026

  • 22 След всяко превземанена Купянск се добая

    11 9 Отговор
    200 кв км и ето ти 2,3 превземаноя = 500 кв км

    15:16 27.01.2026

  • 23 Софиянец

    12 11 Отговор
    Пискайте пепейки Путин ви го слага мощно 😏

    15:16 27.01.2026

  • 24 Куцото Добиче

    21 9 Отговор
    Слава Росии !! Долу OTAN и EU ! Бой по укропистан до последния наемник !

    Коментиран от #40

    15:16 27.01.2026

  • 25 Българин

    18 9 Отговор
    СЛАВА РОССИИ! ГЕРОЯМ СЛАВА!

    Коментиран от #44

    15:16 27.01.2026

  • 26 500 кв\км

    19 7 Отговор
    Освободена от укро—нацисти територия

    15:17 27.01.2026

  • 27 Пригожин

    8 17 Отговор
    Где изфиряса 64 км военна колона, която превземаше Киев за три дни?

    15:18 27.01.2026

  • 28 докато ЕС не стане провинция на Украйна

    19 3 Отговор
    По-бавно освобождавайте момчета.Нека плаща ЕС още много и дълго.

    15:19 27.01.2026

  • 29 Байо

    14 4 Отговор
    Ако питате 3еля,ни е вярно.Не признава.Ама как да признае,като бит и ембан не си признавали...

    Коментиран от #34

    15:21 27.01.2026

  • 30 Ха ха

    7 8 Отговор
    Тез криви муцуни ли са били братя на копейките?

    15:21 27.01.2026

  • 31 Жълтопаветен ГЕЙ укропат

    10 7 Отговор
    500 кв.км. са 500 години,нали?

    15:22 27.01.2026

  • 32 Истината

    9 13 Отговор
    Пропусна да спомене че милион и двеста хиляди руснака са освободени също и са на концерта на Кобзон! Но руските жертви нямат значение както обикновено!

    Коментиран от #36

    15:22 27.01.2026

  • 33 Тома

    14 4 Отговор
    Е как така.Тамън феновете на зеле се надървиха и такава новина

    15:23 27.01.2026

  • 34 Заю

    7 11 Отговор

    До коментар #29 от "Байо":

    Айде Герасимов и ботокса да си спретнат една фотосесийка в Купянск или в Покровск.

    Коментиран от #41

    15:23 27.01.2026

  • 35 Пешко

    6 9 Отговор
    Това покрайнините на Киев ли са или на три дни от Киев?

    15:24 27.01.2026

  • 36 Лъжльоо,

    10 3 Отговор

    До коментар #32 от "Истината":

    ль0ль000,льо лю,я кажи колко ги нема в Крайна???Ако русите са 1 200 000,колко ги нема?Помисли,извади калкулатора + онези,дето са по плажовете и ски/спа курортите в Европа и в Бг Аре мий краката и лягай, ль0 ль0!

    Коментиран от #38

    15:25 27.01.2026

  • 37 Пиночет

    3 6 Отговор
    Аз такива като тези ги пусках от хеликоптера.

    15:25 27.01.2026

  • 38 Къде е редовната руска армия от 350 хил.

    4 12 Отговор

    До коментар #36 от "Лъжльоо,":

    Ами при Кобзон разбира се.Още през есента на 2022.

    15:26 27.01.2026

  • 39 Лука

    4 11 Отговор

    До коментар #14 от "Ивелин Михайлов":

    Подкрепяш вражеската държава русия която отговаря на почти всички критерии за фашистка държава !

    15:27 27.01.2026

  • 40 си дзън

    5 12 Отговор

    До коментар #24 от "Куцото Добиче":

    Броят на елиминираните руснаци на месец надвишава вече броя на мобилизираните.

    Коментиран от #53

    15:27 27.01.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Розовото пони Путин 🌈

    5 10 Отговор

    До коментар #18 от "Исторически парк":

    Няма как да ме ударят, защото изобщо не мърдам извън бункера 🌈😅🌈🥳 🌈

    15:30 27.01.2026

  • 43 Копейкотрошач

    2 7 Отговор

    До коментар #41 от "Байо":

    Нема да устикаш повече от минута...

    Коментиран от #61

    15:30 27.01.2026

  • 44 Град Козлодуй

    3 10 Отговор

    До коментар #25 от "Българин":

    Приятел, не е хубаво да славим такава пропаднала държава. Русофилството, по своята същност е робско мислене и поведение.

    15:31 27.01.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Агресорът

    7 6 Отговор
    освободител е голяма работа. Съсипа си територията от мн акъл. За векове напред заличи всичко постигнато от векове назад. Тп народ.

    15:33 27.01.2026

  • 47 Бесен - Язовец

    9 6 Отговор
    Соросите са в 90 дневен траур

    15:33 27.01.2026

  • 48 Да се чете !

    6 5 Отговор
    "Началникът на руския генщаб: От началото на януари са окупирани 7 населени места! Над 200 кв. км вече са под ☝️временен ...руски контрол."

    15:36 27.01.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Европеец

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "гювеч с джолан и сланинка":

    То намалеха специалистите.... Събчо си остана май затрупан в Одеса, А може и да са го събрали и докарали нищо не се чу..... Останаха тагаренкото и оня найденов мъжлето на маята маноловата..... А оня пасито не го брой ми се човек.....

    15:41 27.01.2026

  • 51 Факт

    7 2 Отговор
    Днес вицепремиера на Италия им го каза-,,Зеленски загуби и трябв да подпише възможно най -бързо".Писториус-,,Германия не е в състояние по-вече да помага на Украйна".

    15:43 27.01.2026

  • 52 Европеец

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "Жълтопаветен трол еко активист":

    Е ориентираха се хората, Ама ти нещо се бавиш...

    15:43 27.01.2026

  • 53 ВСУ ПОБЕДА

    1 6 Отговор

    До коментар #40 от "си дзън":

    Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    15:46 27.01.2026

  • 54 повечето копейки

    2 5 Отговор

    До коментар #45 от "Една мисъл не ми дава мира":

    са ЛГБТ защото взимат пример от идола си Путин.

    Коментиран от #63

    15:46 27.01.2026

  • 55 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    1 3 Отговор

    До коментар #49 от "Малък весел гей":

    Ние пък нямаме никакви проблеми с това.

    15:48 27.01.2026

  • 56 Путине

    1 3 Отговор
    Ми тя стана по-дълга от отечествената

    15:56 27.01.2026

  • 57 ТРЪМП:

    0 1 Отговор
    „Търмп в Давос - 5000 руски войници на седмица умират. Всяка седмица. Ако Путин не иска сделката за мир, проблемът е изцяло за Русия. “

    16:02 27.01.2026

  • 58 И Дийп Стейт даже на картата

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "си дзън":

    дават Покровск че е под руски контрол, само ти не го даваш още.😂

    16:04 27.01.2026

  • 59 Обратната страна на Луната

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    ...и украински помияри за дребни копийки

    16:05 27.01.2026

  • 60 Мишел

    1 1 Отговор
    Героят на Украйна Волински: "В Кринка, заради един безполезен плацдарм, загинаха над 2500 украински морски пехотинци. Сега същото се повтаря на река Оскол."

    Коментиран от #62

    16:11 27.01.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Още новини от Украйна

    1 1 Отговор

    До коментар #60 от "Мишел":

    Труповете на укрите в Кринки са още там.Гният в мазетата на частния сектор.Археолозите ще ги намерят.

    16:19 27.01.2026

  • 63 Механик

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "повечето копейки":

    В Русия прайдовете са забранени, а в Европа дори биват показвани по телевизията. Та къде е АГБТ-то?
    В Русия няма евровизия, която винаги се печели някоя тротинетка, а в Европа има. Та къде казваш е ЛГБТ-то?
    В Русия, ако изчанченяците крякат, ги бият местните и полицията. В Европа не можеш да ги пипнеш, понеже закона ги пази. Та, къде са ЛГБТ-тата, викаш?

    16:21 27.01.2026

  • 64 Руските лъжи

    0 1 Отговор
    и хвалби станаха известни на цял свят.

    Умря циганката, дето ги хвали и за това се хвалят сами!

    Превзехте ли Покровск, вати?

    Коментиран от #65

    16:22 27.01.2026

  • 65 Механик

    1 1 Отговор

    До коментар #64 от "Руските лъжи":

    Погледни картата на Диип Стейт. Тях питай, защо дават Покровск като руски.
    Там са отговорите.

    16:24 27.01.2026

