Началникът на руския генщаб: От началото на януари са освободени 17 населени места! Над 500 кв. км вече са под руски контрол

Руските войски от групировката "Запад" са установили контрол над селището Купянск-Узловой, заяви началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на Русия Валерий Герасимов след посещение в района на базиране на групировката. Информацията беше разпространена от ТАСС.

По думите на Герасимов в блокиран район край Купянск остават до 800 военнослужещи от украинските въоръжени сили, като боеве продължават в населените места Ковшаровка и Глушковка. Той допълни, че в самия Купянск-Узловой се извършва проверка и "зачистване" на градските квартали.

Началникът на руския Генщаб посочи още, че обединената групировка на руските войски "продължава настъплението по всички направления" на т.нар. специална военна операция. По руски данни от началото на януари са били "освободени" 17 населени места, а под руски контрол е преминала територия от над 500 кв. км.

Според изявлението руските сили развиват настъпление и на рубцовското и краснолиманското направление, като "завършват освобождаването" на Дробишево, Яровая и Сосновое. На източния бряг на река Оскол се водят действия срещу обкръжени украински формирования. Съобщава се и за улични боеве за Красний Лиман и Иличевка, както и за боеве в района на националния парк Святие гори.

По отношение на действията на другите групировки Герасимов заяви, че "Север" е превзел четири населени места за разширяване на т.нар. зона за сигурност, "Юг" води боеве в Константиновка и напредва към Славянск, като под контрол са преминали Бондарное, Закотное и Привольное. Групировката "Изток" настъпва в източната част на Запорожка област, а групировката "Днепър" се намира на 12-14 км от южните и югоизточните покрайнини на Запорожие, като през януари е установила контрол над още четири населени места.

Информацията представлява позицията на руската страна и не е потвърдена от независими източници или от украинските власти.