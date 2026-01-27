Чистка в китайската армия: Какво стои зад разследването на генерала близък до Си Дзинпин?

Един от най-близките генерали до китайския лидер Си Дзинпин е бил внезапно отстранен и срещу него е започнало официално разследване, съобщава BBC, позовавайки се на кратко изявление на Министерството на отбраната на Китай, предава Фокус.

Джан Юся заемаше поста заместник-председател на Централната военна комисия на Китайската комунистическа партия и се смяташе за втори по ранг след самия Си. Военната комисия контролира въоръжените сили на страната, като президентът е върховен главнокомандващ. Като официална причина за отстраняването му се посочват „тежки нарушения на дисциплината и закона“ - формулировка, често свързвана с обвинения в корупция. Разследване е започнало и срещу друг високопоставен генерал, Лиу Джънли, а част от причините се смятат за неявяване на двамата на важно партийно събрание през декември.

Източници на BBC отбелязват, че чистката може да бъде и стратегически ход на Си Дзинпин за укрепване на собствената му власт и промяна на управлението на китайската армия. От идването си на власт президентът провежда активна кампания срещу корупцията сред висшите членове на партията, като едновременно със засилен контрол върху армията се стреми към модернизация и обновление на военния апарат. Наблюдатели допълват, че мотивът за борба с корупцията често се използва за отстраняване на политически опоненти.