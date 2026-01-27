Новини
Свят »
Китай »
Чистка в китайската армия: Какво стои зад разследването на генерала близък до Си Дзинпин?

Чистка в китайската армия: Какво стои зад разследването на генерала близък до Си Дзинпин?

27 Януари, 2026 15:54 878 19

  • китай-
  • си цзинпин-
  • разследване-
  • генерал-
  • китайска армия

Джан Юся, заместник-председател на Централната военна комисия, е разследван за нарушения, докато наблюдатели смятат, че ходът укрепва властта на китайския лидер

Чистка в китайската армия: Какво стои зад разследването на генерала близък до Си Дзинпин? - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Един от най-близките генерали до китайския лидер Си Дзинпин е бил внезапно отстранен и срещу него е започнало официално разследване, съобщава BBC, позовавайки се на кратко изявление на Министерството на отбраната на Китай, предава Фокус.

Джан Юся заемаше поста заместник-председател на Централната военна комисия на Китайската комунистическа партия и се смяташе за втори по ранг след самия Си. Военната комисия контролира въоръжените сили на страната, като президентът е върховен главнокомандващ. Като официална причина за отстраняването му се посочват „тежки нарушения на дисциплината и закона“ - формулировка, често свързвана с обвинения в корупция. Разследване е започнало и срещу друг високопоставен генерал, Лиу Джънли, а част от причините се смятат за неявяване на двамата на важно партийно събрание през декември.

Източници на BBC отбелязват, че чистката може да бъде и стратегически ход на Си Дзинпин за укрепване на собствената му власт и промяна на управлението на китайската армия. От идването си на власт президентът провежда активна кампания срещу корупцията сред висшите членове на партията, като едновременно със засилен контрол върху армията се стреми към модернизация и обновление на военния апарат. Наблюдатели допълват, че мотивът за борба с корупцията често се използва за отстраняване на политически опоненти.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    4 5 Отговор
    Да си кажа направо, въобще не ме интересува какви чистки стават в китайската армия....

    16:02 27.01.2026

  • 2 БОЛШЕВИК

    8 1 Отговор
    Това е силна държава, може да си близък с най-големия в държавата, но хванат ли те да крадеш и да имаш връзки с престъпниците си носиш последствията.

    Коментиран от #6, #11

    16:02 27.01.2026

  • 3 Махараминдри Баба

    4 3 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #16

    16:04 27.01.2026

  • 4 Махараминдри Баба

    3 2 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #7

    16:04 27.01.2026

  • 5 Махараминдри Баба

    3 1 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    16:04 27.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ха-ха

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "Махараминдри Баба":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    16:09 27.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гост

    4 2 Отговор
    Е това е управление. А в ЕС сме се превърнали в нещо неразбираемо за мен. Едно време Маргарет Тачър риташе министри само за съмнения в корупция, а сега май май се превърнахме в пример за рорупция, даже вече няма и корупционни скандали. Кучето си лае кервана си върви и е така пропада Европа.

    Коментиран от #12, #18

    16:09 27.01.2026

  • 10 руската мечка

    1 4 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    16:09 27.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Бихлюл

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Гост":

    Жалки сме. Америка ни се подиграва, Русия не иска и да чуе за нас.

    Коментиран от #14

    16:12 27.01.2026

  • 13 Китайската метафизика

    1 0 Отговор
    Си ми прилича на една мъдра костенурка 🐢 нинджа

    16:19 27.01.2026

  • 14 Ха,ха

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Бихлюл":

    Иска, не иска, на кирилица пише и говори на български диалект.

    16:21 27.01.2026

  • 15 Констатация

    2 0 Отговор
    Все едно гледаш китайска историческа дорама... -))) Борбата за власт, с всичките й придатъци, е най-голямото човешко изкушение от зората на човешката История, един се бори да я съхрани, други да му я отнемат! Нищо ново под Слънцето!!! -))))

    16:24 27.01.2026

  • 16 сдфдсгдсг

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Махараминдри Баба":

    Какво ще кажеш за комунизма който е братът на фашизма ?

    16:26 27.01.2026

  • 17 Атина Палада

    2 0 Отговор
    Не е този генерал а бащата на този генерал е близък на Си !

    16:28 27.01.2026

  • 18 Да напомня

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Гост":

    Начело на ЕС, ЕК, ЕП и т.н. Еx са най-големите корупционери.

    16:37 27.01.2026

  • 19 дядо Яшар

    0 0 Отговор
    подготовка за война

    16:38 27.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания