Чистка в китайската армия: Какво стои зад разследването на генерала близък до Си Дзинпин?

Един от най-близките генерали до китайския лидер Си Дзинпин е бил внезапно отстранен и срещу него е започнало официално разследване, съобщава BBC, позовавайки се на кратко изявление на Министерството на отбраната на Китай, предава Фокус.
Джан Юся заемаше поста заместник-председател на Централната военна комисия на Китайската комунистическа партия и се смяташе за втори по ранг след самия Си. Военната комисия контролира въоръжените сили на страната, като президентът е върховен главнокомандващ. Като официална причина за отстраняването му се посочват „тежки нарушения на дисциплината и закона“ - формулировка, често свързвана с обвинения в корупция. Разследване е започнало и срещу друг високопоставен генерал, Лиу Джънли, а част от причините се смятат за неявяване на двамата на важно партийно събрание през декември.
Източници на BBC отбелязват, че чистката може да бъде и стратегически ход на Си Дзинпин за укрепване на собствената му власт и промяна на управлението на китайската армия. От идването си на власт президентът провежда активна кампания срещу корупцията сред висшите членове на партията, като едновременно със засилен контрол върху армията се стреми към модернизация и обновление на военния апарат. Наблюдатели допълват, че мотивът за борба с корупцията често се използва за отстраняване на политически опоненти.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
16:02 27.01.2026
2 БОЛШЕВИК
Коментиран от #6, #11
16:02 27.01.2026
3 Махараминдри Баба
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #16
16:04 27.01.2026
4 Махараминдри Баба
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #7
16:04 27.01.2026
5 Махараминдри Баба
16:04 27.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ха-ха
До коментар #4 от "Махараминдри Баба":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
16:09 27.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Гост
Коментиран от #12, #18
16:09 27.01.2026
10 руската мечка
16:09 27.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Бихлюл
До коментар #9 от "Гост":Жалки сме. Америка ни се подиграва, Русия не иска и да чуе за нас.
Коментиран от #14
16:12 27.01.2026
13 Китайската метафизика
16:19 27.01.2026
14 Ха,ха
До коментар #12 от "Бихлюл":Иска, не иска, на кирилица пише и говори на български диалект.
16:21 27.01.2026
15 Констатация
16:24 27.01.2026
16 сдфдсгдсг
До коментар #3 от "Махараминдри Баба":Какво ще кажеш за комунизма който е братът на фашизма ?
16:26 27.01.2026
17 Атина Палада
16:28 27.01.2026
18 Да напомня
До коментар #9 от "Гост":Начело на ЕС, ЕК, ЕП и т.н. Еx са най-големите корупционери.
16:37 27.01.2026
19 дядо Яшар
16:38 27.01.2026