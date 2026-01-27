Новини
Испания отпуска 20 милиона евро на близките на жертвите от влаковата катастрофа в Адамус

27 Януари, 2026 16:55 490 7

Близките на 45 загинали ще получат по 216 000 евро в рамките на три месеца, за да се справят с икономическите последствия от трагедията

Испания отпуска 20 милиона евро на близките на жертвите от влаковата катастрофа в Адамус - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Испанското правителство ще изплати 20 милиона евро като обезщетение на семействата на жертвите от влаковата катастрофа в Адамус, провинция Кордоба, при която загинаха 45 души, а над 150 бяха ранени. Това обяви министърът на транспорта Оскар Пуенте, цитиран от Ройтерс, предава News.bg.

Според плана на правителството, всяко семейство на загинал човек ще получи общо 216 000 евро в рамките на не повече от три месеца. Те ще включват 72 000 евро необлагаема помощ от държавата, 72 000 евро авансово плащане по застраховката на пътниците и още 72 000 евро от задължителната застраховка за пътуване.

Министър Пуенте подчерта, че обичайните законови срокове за подобни обезщетения не отговарят на спешността на трагедията. „Близките на жертвите не могат да чакат години, за да получат подкрепа. Икономическата несигурност не трябва да утежнява емоционалната болка“, посочи той. Плащанията за пострадалите ще варират между 2 400 и 84 000 евро, в зависимост от случая.

След катастрофата и други железопътни инциденти този месец Пуенте е подложен на обществен натиск, а опозиционната Народна партия поиска оставката му.


Испания
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Обективен

    2 0 Отговор
    Ама парите не купуват живот.

    17:27 27.01.2026

  • 2 Иван

    1 0 Отговор
    А за ЦРУ атаката в Мадридското метро?

    17:37 27.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Миндич

    1 0 Отговор
    И да не забравят по едно флагче на ЕСССР, снимка с образа на Урсула и по една чаша с изображението на евроатлантика санчес.А иначе близките (като си платят данъците) на тази смешна сума и им останат някакви джобни евра между наследниците,нека побързат да ги похарчат преди инфлацията да ги е изяла, сеньор Санчес да ги е насочил към Киев или някоя от схемите на жена си.Аз примерно формулата я виждам така: 600000 евро,минус 40 плюс процента такси и данъци разделени примерно на съпругата и двете деца на жертвата в период от три месеца .Привилегията да си евоинтегриран се набива на очи.

    17:52 27.01.2026

