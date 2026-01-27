Испания отпуска 20 милиона евро на близките на жертвите от влаковата катастрофа в Адамус

Испанското правителство ще изплати 20 милиона евро като обезщетение на семействата на жертвите от влаковата катастрофа в Адамус, провинция Кордоба, при която загинаха 45 души, а над 150 бяха ранени. Това обяви министърът на транспорта Оскар Пуенте, цитиран от Ройтерс, предава News.bg.

Според плана на правителството, всяко семейство на загинал човек ще получи общо 216 000 евро в рамките на не повече от три месеца. Те ще включват 72 000 евро необлагаема помощ от държавата, 72 000 евро авансово плащане по застраховката на пътниците и още 72 000 евро от задължителната застраховка за пътуване.

Министър Пуенте подчерта, че обичайните законови срокове за подобни обезщетения не отговарят на спешността на трагедията. „Близките на жертвите не могат да чакат години, за да получат подкрепа. Икономическата несигурност не трябва да утежнява емоционалната болка“, посочи той. Плащанията за пострадалите ще варират между 2 400 и 84 000 евро, в зависимост от случая.

След катастрофата и други железопътни инциденти този месец Пуенте е подложен на обществен натиск, а опозиционната Народна партия поиска оставката му.