САЩ: променя ли Тръмп курса си спрямо Минесота?

Изглежда сякаш Белият дом се опитва да деескалира ситуацията в Минесота след убийството на втори американски гражданин от федерални агенти. Проучвания показват, че повечето американци не одобряват подхода на ICE.

Все повече членове на Републиканската партия в американския Конгрес изглежда са притеснени от убийството на Алекс Прети в Минеаполис в събота . Разликите между видеоклиповете, разпространени от очевидци и онова, което администрацията на на Доналд Тръмп твърди за случилото се, са твърде големи. Американското издание "Политико” дори говори за "паника” в редиците на републиканците.

Колебание сред републиканците и неодобрение от хората

Американският президент остава популярен сред съпартийците си, така че критиките към подхода на имиграционните служби в Минесота не се изразяват публично, отбелязва АРД. Вместо това те са маскирани като критика към управлението на щата от представители на Демократическата партия. Така например конгресменът Джеймс Комър коментира във "Фокс Нюз”: "Ако бях на мястото на президента Тръмп, сигурно щях да си помисля нещо такова: добре, щом кметът и губернаторът застрашават агентите на ICE и има риск от това още невинни хора да загинат, може би трябва да идем в някой друг град”.

В същото време проучванията на общественото мнение в САЩ показват, че повечето американци не одобряват подхода на ICE - военизирани акции, в които агресивни маскирани федерални агенти извършват масови депортации. Мнението на гражданите беше негативно дори и преди Алекс Прети да бъде убит преди няколко дни. Републиканският губернатор на щата Оклахома например също изрази скептицизма си и коментира, че според него американците се чудят каква е крайната цел на всичко това - дали е всеки човек в САЩ, който не е гражданин, да бъде депортиран? "Не мисля, че американците искат това”, каза губернатор Кевин Стит.

Лека промяна в курса

Сега Белият дом изглежда прави лека промяна в курса. "Министерството на вътрешната сигурност и ФБР разследват стрелбата от събота”, заяви прессекретарката на Тръмп Карълайн Левит и уточни, че граничната полиция извършва независимо вътрешно разследване и администрацията ще очаква резултатите от него.

По-рано президентът Доналд Тръмп обяви, че е разговарял с губернатора на Минесота Тим Уолц, който се обърнал към него с призив за сътрудничество, пише АРД. По думите на Тръмп двамата са провели "много добър разговор” и са били на една страница. По-късно кметът на Минеаполис Джейкъб Фрей също е разговарял с президента и по думите му Доналд Тръмп се е съгласил, че нещата не могат да продължават така . Затова част от федералните агенти ще бъдат изтеглени.

Промяната на курса изглежда ще има и практическо изражение - Тръмп изпрати в щата Минесота Том Хоумън - координаторът на администрацията за границата. Той трябва да ръководи операцията там оттук нататък. Хоумън ще замести командира на граничната полиция Грег Бовино, за когото редица медии съобщават, че напуска Минеаполис. Хоумън се смята за хардлайнер, но и човек с много опит, пише АРД. Тази промяна на ръководството на операцията се смята за малка стъпка към деескалация.

Демократите в Конгреса изглежда са решени да гласуват против увеличаването на финансирането на ICE , докато не бъде извършена промяна в метода на работа на федералната агенция. След две седмици пък ще се проведе изслушване на настоящия директор на имиграционните служби.