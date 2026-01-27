Русия атакува масирано Южна Украйна. Зеленски: Очакваме от САЩ и Европа да не мълчат

Трима души бяха убити, а около 20 - ранени при нощните руски атаки в източната и южната част на Украйна, съобщиха днес местните власти, цитирани от Франс прес, предаде БТА.

Рано тази сутрин, Русия нанесе удари по Славянск с управляеми въздушни бомби, които убиха "двама съпрузи съответно на 45 и 48 години", съобщи Укринформ, цитирайки Вадим Лях, ръководител на градската военна администрация, който обяви това във "Фейсбук".

По думите му, в 04:30 ч. руските сили са нанесли удари с управляеми въздушни бомби. Съобщава се за удари по граждански обекти. Най-малко 5 къщи са пострадали, като две от тях са разрушени. Трима души са били извадени изпод развалините. Млад мъж е ранен. Той е в болница. Родителите му не са могли да бъдат спасени, отбеляза Лях.

Разположен на около 20 километра от фронтовата линия, Славянск редовно става цел на руските сили.

В южната част на Украйна Одеска област стана обект на масирана руска атака с дронове, при която загина най-малко един човек.

"Тялото на един мъж беше намерено под развалините“, каза ръководителят градската военната администрация Сергий Лисак.

"Всяка руска атака от този род подкопава все още продължаващите дипломатически усилия и подрива усилията на нашите партньори да сложат край на войната", каза украинският президент Володимир Зеленски.

"Очакваме от САЩ, Европа и другите партньори да не мълчат и да помнят, че за да се постигне истински мир, е необходимо да се окаже натиск именно върху Москва", добави той.

По думите на Олег Кипер, губернатор на Одеска област, към този момент има информация за 23 ранени. "Девет души са били откарани в болница, включително две деца и бременна жена", заяви губернаторът в социалните мрежи.

Възможно е все още да има жертви под развалините, каза той, като уточни, че спасителните екипи продължават да работят.

Журналист на AФП на място установи, че фасадата на жилищна сграда е срутена и спасителите претърсват развалините в търсене на жертви.

Одеса е най-големия украински пристанищен град на Черно море, а енергийната и пристанищната му инфраструктура редовно става обект на атаки.

По думите на Олег Кипер, дроновете са повредили "десетки жилищни сгради", както и "църква, детска градина, гимназия и фитнес център".

Украинската противовъздушна отбрана съобщи днес, че през нощта срещу Украйна са били изстреляни 165 руски ударни дрона, от които 135 са били свалени.

Руските атаки идват, след като в петък и събота в Абу Даби се проведоха преговори между американски, украински и руски представители – първите известни преки разговори между Киев и Москва по американския план за разрешаване на конфликта. Нова тристранна среща се очаква да се проведе в неделя в Абу Даби.

От своя страна руското министерство на отбраната обяви, че е превзело село Купянск-Вузлови в Харковска област и село Новояковливка в Запорожка област, където руските сили продължават настъплението си.