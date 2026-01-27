Новини
Русия атакува масирано Южна Украйна. Зеленски: Очакваме от САЩ и Европа да не мълчат
  Тема: Украйна

Русия атакува масирано Южна Украйна. Зеленски: Очакваме от САЩ и Европа да не мълчат

27 Януари, 2026 14:01 2 094 95

Всяка руска атака от този род подкопава все още продължаващите дипломатически усилия и подрива усилията на нашите партньори да сложат край на войната, каза Зеленски

Русия атакува масирано Южна Украйна. Зеленски: Очакваме от САЩ и Европа да не мълчат - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трима души бяха убити, а около 20 - ранени при нощните руски атаки в източната и южната част на Украйна, съобщиха днес местните власти, цитирани от Франс прес, предаде БТА.

Рано тази сутрин, Русия нанесе удари по Славянск с управляеми въздушни бомби, които убиха "двама съпрузи съответно на 45 и 48 години", съобщи Укринформ, цитирайки Вадим Лях, ръководител на градската военна администрация, който обяви това във "Фейсбук".

По думите му, в 04:30 ч. руските сили са нанесли удари с управляеми въздушни бомби. Съобщава се за удари по граждански обекти. Най-малко 5 къщи са пострадали, като две от тях са разрушени. Трима души са били извадени изпод развалините. Млад мъж е ранен. Той е в болница. Родителите му не са могли да бъдат спасени, отбеляза Лях.

Разположен на около 20 километра от фронтовата линия, Славянск редовно става цел на руските сили.

В южната част на Украйна Одеска област стана обект на масирана руска атака с дронове, при която загина най-малко един човек.

"Тялото на един мъж беше намерено под развалините“, каза ръководителят градската военната администрация Сергий Лисак.

"Всяка руска атака от този род подкопава все още продължаващите дипломатически усилия и подрива усилията на нашите партньори да сложат край на войната", каза украинският президент Володимир Зеленски.

"Очакваме от САЩ, Европа и другите партньори да не мълчат и да помнят, че за да се постигне истински мир, е необходимо да се окаже натиск именно върху Москва", добави той.

По думите на Олег Кипер, губернатор на Одеска област, към този момент има информация за 23 ранени. "Девет души са били откарани в болница, включително две деца и бременна жена", заяви губернаторът в социалните мрежи.

Възможно е все още да има жертви под развалините, каза той, като уточни, че спасителните екипи продължават да работят.

Журналист на AФП на място установи, че фасадата на жилищна сграда е срутена и спасителите претърсват развалините в търсене на жертви.

Одеса е най-големия украински пристанищен град на Черно море, а енергийната и пристанищната му инфраструктура редовно става обект на атаки.

По думите на Олег Кипер, дроновете са повредили "десетки жилищни сгради", както и "църква, детска градина, гимназия и фитнес център".

Украинската противовъздушна отбрана съобщи днес, че през нощта срещу Украйна са били изстреляни 165 руски ударни дрона, от които 135 са били свалени.

Руските атаки идват, след като в петък и събота в Абу Даби се проведоха преговори между американски, украински и руски представители – първите известни преки разговори между Киев и Москва по американския план за разрешаване на конфликта. Нова тристранна среща се очаква да се проведе в неделя в Абу Даби.

От своя страна руското министерство на отбраната обяви, че е превзело село Купянск-Вузлови в Харковска област и село Новояковливка в Запорожка област, където руските сили продължават настъплението си.


  • 1 Последния Софиянец

    54 10 Отговор
    САЩ обеща закрила на Украйна ако се изтеглят от Донбас.

    Коментиран от #8, #75

    14:02 27.01.2026

  • 2 Атина Палада

    8 91 Отговор
    СВО-то ще продължи още 10 години,докато братушките се научат да ядат камъни ....

    Коментиран от #5, #11, #38, #40

    14:02 27.01.2026

  • 3 Атина Палада

    10 79 Отговор
    Установи се,че от руснака по-просто живот.о няма

    Коментиран от #61, #91, #93

    14:03 27.01.2026

  • 4 ннннн

    4 62 Отговор
    Кво да правят и тия вече в безсилието си, Байден ще се окаже прав.

    14:03 27.01.2026

  • 5 Вашето мнение

    81 3 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    СВО ще продължи неопределленно време, докато аморфните напълно откачите.

    Коментиран от #23

    14:04 27.01.2026

  • 6 Мароооу

    77 1 Отговор
    отдавна ти казах. Следи какво става в Одеса. Май не ти харесва😂🤣😂🤣

    Коментиран от #64

    14:05 27.01.2026

  • 7 Бг гражданин

    88 3 Отговор
    Бялото знаме наркоман,вдигайте беллият байряк!!!

    Коментиран от #94

    14:05 27.01.2026

  • 8 Хубаво

    34 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    но целта на войната няма нищо общо с Донбас ?

    14:05 27.01.2026

  • 9 Мдаа!

    72 2 Отговор
    Предстои Освобождението на Одеса, едва след това може да се говори за мир!

    Коментиран от #46

    14:06 27.01.2026

  • 10 Жалки безпомощни BATHИЦИ !

    5 63 Отговор
    „Страшното отмъщение“ на путлер за пропиляната от неговите беZдарни генерали СВО се оказа също толкова тъno и безсмислено, колкото и цялата замислена от него война.
    Удрят по многоетажни сгради, yбиxa цивилни, разрушиха някакви цехове и гражданска инфраструктура.
    Всичко това изглежда не като сила, а като слабост. Полypъcта в истерия тропа с краче и си отмъщава на случайни хора за собствената си нищoжноcт.

    14:08 27.01.2026

  • 11 Гюро Михайлов

    36 2 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Стратегията не ти е силната страна.

    14:08 27.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ха,ха

    5 35 Отговор
    Има ли копейки или да

    Коментиран от #25

    14:09 27.01.2026

  • 15 Дън Бай

    4 12 Отговор
    Тъпи бомби. Интелигентните летят в обратна посока. Добри бомби!

    14:09 27.01.2026

  • 16 Небинарен евро-жидо-атлантик с аутизъм

    40 1 Отговор
    Това е хубава новина, но трябва повече. Камък върху камък да не остане от Лвов и Иванофранковск.

    Коментиран от #35

    14:10 27.01.2026

  • 17 Хомосъветикyc си отива, идва светлина

    8 52 Отговор
    Войната днес показва, колко струва 80-годишната криза в българското образование.
    Нейният резултат е, че България е селското парче на Европа.
    България е страна, в която хора без СЪВЕСТ разказват на хора без ПАМЕТ колко е велика и праведна Русия.
    Неграмотните българи се оставят да бъдат лъгани от политическия елит по такъв нескопосан начин, който едва ли може да мине някъде другаде по света, освен може би в Русия, Венецуела, Куба, Иран, Северна Корея.
    България не разбира какво става около нея, защото не е учила история.
    Това, което е учила, няма нищо общо с историята. Ако беше учила, щеше да знае какво значи
    Lend-Lease (Заем-наем), че без тази американска програма за над $50 милиарда (тогавашни пари), Великобритания и някогашният СССР никога не биха устояли на нацисткото нападение и не биха били победители заедно със САЩ във ВСВ.
    Ако България имаше акъл, щеше да съобрази какво значи неутралната от 200 години Швеция да иска да се присъедини към НАТО, заедно с неутралната Финландия. Щеше поне да се замисли какво значи демилитаризираната Япония, която още няма мирен договор с Русия, да ѝ налага санкции и да изпраща оръжия на Украйна,
    а неутралната Швейцария да се присъединява към международните санкции.
    Войната днес показа, че съветските учебници си свършиха работата - България е царството на
    м а л о у м н и ц и т е.

    Коментиран от #28

    14:10 27.01.2026

  • 18 Мурка

    15 1 Отговор
    МУИ БИЕН

    14:10 27.01.2026

  • 19 стоян георгиев

    42 3 Отговор
    Всички руски земи ще се върнат в РФ. Зеления просяк да си плаче тихичко и да бърше сопол.

    Коментиран от #52, #84

    14:11 27.01.2026

  • 20 Някой

    40 0 Отговор
    Европейците ще си мълчат. Или ще изхленчат нещо смело.
    Бай Дончо му е през макарона за Украйна. Там не очаквайте нещо.
    Тъй че, Зельо, изоставиха те. По стар англосаксонски обичай.Който се е хвамал с тях, не е прокопсал.

    14:12 27.01.2026

  • 21 Съдията

    40 1 Отговор
    Аха, а вие като обстрелвате руски региони, е О.К.? Зеленото съвсем изгубило връзка с реалността. Ех, Брендо, Брендо, хубаво бело му доставяше, сега кой знае какво шмърка!

    Коментиран от #85

    14:12 27.01.2026

  • 22 Руснаците не сами интересни

    4 33 Отговор
    Интересни са ми нашите де били русофили.

    Коментиран от #49

    14:12 27.01.2026

  • 23 Мишел

    4 41 Отговор

    До коментар #5 от "Вашето мнение":

    "На Кремъл ще са необходими поне 85 години, за да превземе Украйна. Въпреки е изключително бавния темп на напредване на руските сили, темпът на нарастване на руските жертви е много голям. Към 15 декември, сателитните данни показват, че броят на убитите руснаци може да е достигнал до 1,8 милиона жертви, което е 7 пъти повече от украинските жертви. "

    Коментиран от #69, #78

    14:12 27.01.2026

  • 24 да попитам

    27 0 Отговор
    Какви са тези „въздушни бомби”, нещо като въздушни пушки ли?
    И какви са другите, които не са въздушни?

    Коментиран от #66

    14:12 27.01.2026

  • 25 Няма

    15 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ха,ха":

    Само наши сме си, хора от прайда!😂

    14:13 27.01.2026

  • 26 Зеле!

    25 0 Отговор
    Европа е във фалит и лека по-лека ще си затвори ВСИЧКИ граници, Шото стоки НЯМА да има! А САЩ е ма път да фалира…. голямата и армия ше се разбяга след десет годинки, като започнат войната с Китай!!!

    Коментиран от #45, #51

    14:13 27.01.2026

  • 27 Копейка с фес и петолъчка 🤪

    5 36 Отговор
    В Бългаpия няма иcтинcки pycофили, такива които вяpват в пpевъзходcтвото на Рycия пpед Запада.
    Ако имаше бългаpи, които наиcтина вяpваха в пpевъзходcтвото на Рycия пpед Запада, те щяха да cи кyпyват pycки автомобили вмеcто западни, pycки компютpи и мобилни телефони вмеcто западни.
    Тези хоpа щяха да pаботят и пътyват до Рycия, а не на Запад. Щяха да пpащат децата cи в Рycия, а не на Запад. У наc няма чак такива наивници.
    Тyк има хоpа, които pазпpоcтpаняват pycка пpопаганда и веят pycкия байpак, но не иcкат да живеят по pycки.
    Това cа така попyляpните "noлeзни и д и o т и", които cе зоват "патpиоти", ще задpъcтят гpаницата да бягат ако cлyчайно до тyк cтигнат техните любимци, защото знаят какъв ой ги чака.

    14:13 27.01.2026

  • 28 Някой

    33 1 Отговор

    До коментар #17 от "Хомосъветикyc си отива, идва светлина":

    Това ли ти подадоха днес на листче от посолството? Доста патос, но посредствено.Дано центовете си струват.

    Коментиран от #79

    14:14 27.01.2026

  • 29 Антитрол

    3 23 Отговор
    Аман от смахнати тролове копейкаджии.

    14:15 27.01.2026

  • 30 Махараминдри Баба

    22 2 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    14:15 27.01.2026

  • 31 Чета руски форуми

    4 24 Отговор
    Руснаците се събуждат. Недоволстват! Казват, че Путин ги е довел до просешка тояга.

    Коментиран от #41

    14:15 27.01.2026

  • 32 Махараминдри Баба

    16 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #76

    14:15 27.01.2026

  • 33 Махараминдри Баба

    18 0 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    14:16 27.01.2026

  • 34 Съпрузите

    18 0 Отговор
    от чий контингент са? И защо са отишли в Украйна заедно?

    14:16 27.01.2026

  • 35 хаха🤣

    1 21 Отговор

    До коментар #16 от "Небинарен евро-жидо-атлантик с аутизъм":

    Таварищ, има още 🤣 по- лоша комбинация...небинарен путинист, радикализиран и изпратен на фронта, въпреки че е с аутизъм 🤣 🤣

    14:16 27.01.2026

  • 36 Т Живков

    0 15 Отговор
    За това само трепанье за безродните комунисти

    14:17 27.01.2026

  • 37 "Русия е на път да се откаже

    5 19 Отговор
    от обявената цел на СВО. Русия, притисната от икономически проблеми и от президента Тръмп, вероятно ще се съгласи да приключи войната, ако Украйна се съгласи да изтегли войските си Донецка област, която Русия не успява да окупира до момента. За Русия остава да продължи да контролира фактически трите области, които бяха под руско влияние преди февруари 2022г - Донецк, Луганск и Крим. Източници от Кремъл твърдят, че настроенията в Русия са разнопосочни, но повечето са в подкрепа на тезата, чe спиране на войната, в замяна фактическото признаване на окупираните територии е равносилно на загуба. Руските националисти призовават за продължаване на войната до постигане на целта на Русия - пълно политическо влияние над Украйна."

    14:17 27.01.2026

  • 38 Лука

    3 15 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Отдавна няма братушки ! От освобождението ни русия претърпяогромни промени,от русия на царя освободител Александър втори през ссср на болшевиките до сегашния национал олигархичен режим !!!

    Коментиран от #42

    14:18 27.01.2026

  • 39 НИЯ

    21 1 Отговор
    Няма ли кой да му обясни на този ненормалния,че трябва час по скоро да се съгласява и подписва всички искания на Путин.Друга.алтернатива мама.Той унищожи собствената си държава и народ.Няма ли кой да го спре

    Коментиран от #55

    14:18 27.01.2026

  • 40 не може да бъде

    15 1 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Нищо не е сигурно разбира се но ми се вижда по-вероятно преди руснаците да почнат да ядат камъни европейците ще трябва да се научат да пият втечнен американски газ -ако го има изобщо - и да дъвчат индийски сезал!?за второто е почти сигурно след подписаните споразумения на г-жа Урсула!?...Горките френски и белгийски земеделци ....а и не само те..!?..а Русия вече е напълно самодостатъчна селското им стопанство е в добра кондиция а златно валутните им резерви няма да свършат скоро -без замразените активи те вече в доларово изражение са повече от 500 млрд $!?И искам да обърна внимание -през 2025 г.вместо да намалеят заради високите военни разходи са се увеличили с 20 млрд.долара от търговия и производство ако прибавим и увеличението заради увеличената цена на златото 150 млрд!?

    Коментиран от #47

    14:18 27.01.2026

  • 41 Чети и

    16 0 Отговор

    До коментар #31 от "Чета руски форуми":

    Български форуми за да разбереш че и в България 90% от населението е докарано до просешка тояга!

    14:18 27.01.2026

  • 42 Ха,ха

    2 13 Отговор

    До коментар #38 от "Лука":

    Крепостни селяци, кво гражданско общество, кви пет лева

    14:19 27.01.2026

  • 43 Преговорите за приключаване на

    10 2 Отговор
    Виетнамската война са с времетраене 4 години при продължаващи военни действия. Медиите не съобщават за сключено временно примирие в Абу Даби. Какво очаква Зеленски от САЩ и Европа, да излязат с декларация или нови санкции?

    14:20 27.01.2026

  • 44 Данко Харсъзина

    13 1 Отговор
    Буат ги като мачка у дувар.

    14:21 27.01.2026

  • 45 Tётя Мyтpaфановна

    0 15 Отговор

    До коментар #26 от "Зеле!":

    От известно време ме мъчи един въпрос: копейките иgиoти ли са родени или са ходили на допълнителни курсове?
    Не ми се вярва природата да е толкова жестока.

    Коментиран от #59

    14:21 27.01.2026

  • 46 Този конфликт

    2 16 Отговор

    До коментар #9 от "Мдаа!":

    не може да бъде решен чрез преговори, а само по военен път. Чрез преговори може да се реши нещо, което реално е възможно да се случи. А целта на Русия да вземе политическата власт в Украйна е невъзможна цел.

    14:21 27.01.2026

  • 47 Зелената сделка

    4 3 Отговор

    До коментар #40 от "не може да бъде":

    Тц,тц, ма как ти взеха пазара, ще умра от смях

    14:23 27.01.2026

  • 48 Смех, бате

    4 1 Отговор
    Бла бла бла бла ха ха ха

    14:24 27.01.2026

  • 49 да знаеш

    7 6 Отговор

    До коментар #22 от "Руснаците не сами интересни":

    Русофоб е като микроб - трябва да се унищожи!

    14:25 27.01.2026

  • 50 Тежко и

    3 5 Отговор
    горко на Украйна - от изток са руските изроди,а от запад са евро и американските изроди!Тежко и горко на планетата!

    14:25 27.01.2026

  • 51 Хахаха

    0 7 Отговор

    До коментар #26 от "Зеле!":

    Чакай Щатите да фалират

    14:25 27.01.2026

  • 52 Кой те излъга

    2 8 Отговор

    До коментар #19 от "стоян георгиев":

    че целта на войната са земи. Никой не воюва за земи, а за влияние. Земите нямат абсолютно никакво значение, това е дъвка за обществото. А и Русия си има достатъчно земи, но няма влияние върху нито една държава, освен Беларус. Иска и Украйна да се превърне в такава държава. Но ще видим, трудна работа.

    Коментиран от #58, #92

    14:25 27.01.2026

  • 53 Ааааа Не

    9 0 Отговор
    Това са мултики както казваше тука една амеба. Русите нямат ракети, самолети, танкове, дронове, Путин бере душа ха ха ха

    14:27 27.01.2026

  • 54 РФ е въздух под налягане !

    2 13 Отговор
    Герасимов и Путин "превземат" украинска територия, като на Митьо Пищова бройките. 😬
    Герасимов заяви, че Купянск-Узловой е превзет, но OSINT картите показват, че руските войски дори не са се приближили до града. Недостоверността беше призната и от провоенните z-канали, които нарекоха изявлението „закрасами“ (фалшиво оцветяване на карти).
    По данни на DeepState и ISW, населеното място е под пълния контрол на Украйна, а най-близките руски позиции се намират на около 10 км.

    14:27 27.01.2026

  • 55 Нияяя....

    1 7 Отговор

    До коментар #39 от "НИЯ":

    олигофрен ли си,олигофренка ли си....?

    14:28 27.01.2026

  • 56 Зеля

    11 0 Отговор
    За 2ри февруари съм поръчал нов златен кинеф, пари ми трябват!

    14:28 27.01.2026

  • 57 Ние

    5 2 Отговор
    Води ни Путине води ни през тези тежки времена, не ни изоставяй!!!

    14:30 27.01.2026

  • 58 Оффффф

    1 4 Отговор

    До коментар #52 от "Кой те излъга":

    Искаа да си монтира марионетно правителство

    14:31 27.01.2026

  • 59 Данко Харсъзина

    4 3 Отговор

    До коментар #45 от "Tётя Мyтpaфановна":

    Хем са се родили идиоти, хем са карали допълнителни курсове по дебилщина.

    14:32 27.01.2026

  • 60 Винкело

    6 1 Отговор
    Очаквал да не мълчат? Ми хубу, нека си приказват.

    14:32 27.01.2026

  • 61 хаха

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    със сигурност. Ей САЩ и НАТО как действат само. Воюват мирно и няма грам жертви.
    ВСВ Великобритания- през цялото време бомбандира градове с цивилни, заводи, за да спре промишлеността и да стресира населението и то да се откаже да воюва
    ВСВ- атомни бомби с десетки хиляди цивилни убити и стотици хиляди умрели от рак заради радиацията, куп инвалиди
    Виетнам- Агент Ориндж и палене на джунглата със селата в нея
    Косово/Сърбия- бомбандираха наред, поломиха мостове, заводи, жилищни сгради. Бутнаха телевизионната кула на Белград и убиха журналисти вътре
    Ирак- Багдад беше бомбандиран с плътен килим и почти напълно разрушен
    Сирия- Дамаск бомбандиран и изравнен със земята
    Но някак си евроатлантиците са по-хуманни. Или е защото воюват за "правилната кауза"? Войната винаги е била унищожителна. В случая с Украйна Русия даже е бая мека и се лигави. Или не може да изравни Киев за няколко часа?

    14:33 27.01.2026

  • 62 Реви рано сутрин

    9 0 Отговор
    Седмата перемога не започна ли вече? Зельо, изреви като чакал в мрака?

    14:33 27.01.2026

  • 63 Възpожденец 🇧🇬

    1 8 Отговор
    Правителството на ГЕРБ/Пеевски отново навря България при ватенките от Унгария и Словакия!
    Днешното решение на ЕС за окончателно отказване от руски газ беше гласувано от 24 държави, представляващи около 95% от населението на съюза.
    Против гласуваха Унгария и Словакия, а България се въздържа - квалифицираното мнозинство беше достатъчно за приемането на решението.

    Копейки, разбрахте ли най накрая кой е истинския представител на Путлер в България?
    Няма до сега човек, който да е ощетил толкова българския народ в полза на московското блато, от колкото орденоносеца за заслуги към Путин - Бойко Борисов
    А вие търчите след патерицата му Късопейкин, ИТН-малкото ДПС, величави мечове и пикиращи фатмаци.

    Коментиран от #88

    14:33 27.01.2026

  • 64 Интересно

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мароооу":

    Няма да се учудя ако тая нескопосаната има роднини в Одеса, личи си по омразата с която пише

    14:33 27.01.2026

  • 65 Мухаа ха!

    12 0 Отговор
    Нали,още през лятото ви написах,че галенето приключи.Започна любенето.До сега приемахте галенето за слабост.Военна,стратегическа и ресурсна.Е,сега със " любенето" ще усетите разликата в пълен обем.

    14:34 27.01.2026

  • 66 Питай си

    11 0 Отговор

    До коментар #24 от "да попитам":

    Скоро украйна ще е без одеса.

    14:36 27.01.2026

  • 67 Гъбарко

    13 0 Отговор
    Рев, рев ред сополи ред сдълзи. Ударен е нефтопровод Одеса — Брод филиала на ОАО «Укртранснафта».
    Задимяването е толкова голямо че се призовават жражданите да не излизан навън без маски
    В Брода Лвовска област в резултат на днешния удар на армията на Русия е поразен и гори голям НПЗ.

    14:38 27.01.2026

  • 68 Дигай

    9 0 Отговор
    байряка бе наркос, ще си избиеш народа ! Марш от изконните руски земи !

    Коментиран от #70

    14:39 27.01.2026

  • 69 Мухаа ха!

    8 1 Отговор

    До коментар #23 от "Мишел":

    Много нежно, гальовно име - Мишел! Ако не си женско, вероятно си от меките китки..Оуу,Мишел,ма бел! Не 85 години,а след 85 дни Мечока ще си прибере и Одеса.След това,може и да диктува преговорите.Ако не вдигнат белите гащи на тризъбеца,ще продължи да ги мачка.Бавно и методично, по план.

    14:40 27.01.2026

  • 70 Монголия

    0 9 Отговор

    До коментар #68 от "Дигай":

    Ей маскали Махайте се от изконните земи на Монголия

    Коментиран от #74

    14:41 27.01.2026

  • 71 Всички сопосоиди

    6 0 Отговор
    Ще бъдат съдени като национални предатели, защото подпомогнаха Свинският райх да ликвидира българите в Украйна

    14:44 27.01.2026

  • 72 Зеленски ти удряш по жилища в Русия

    7 0 Отговор
    Това е Отговора на Русия!

    14:44 27.01.2026

  • 73 Факти

    1 7 Отговор
    Путин срина граденото със 150 годишна пропаганда за "братските славянски народи". Дано българите са прогледнали и са осъзнали, че през 1878 г. Русия не е дошла тук да освобождава "братски славянски народ", а за да превзема нова територия. За щастие западните сили не са го позволили и след 20 години сме получили своята пълна независимост. През 1944 г. Русия най-накрая постигна целта си, но поради собствената си некадърност фалира и се саморазпадна, като отново ни изпусна. Този път връщане назад няма. Вече сме част от Обединена Европа и никой не може да ни пипне.

    Коментиран от #77, #80

    14:46 27.01.2026

  • 74 Ха ХаХа

    3 2 Отговор

    До коментар #70 от "Монголия":

    Всеки ден ли се молиш на Бога си....Монголското куче Тангра, бе монголоиден татарино скапан?

    14:46 27.01.2026

  • 75 Мишел

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Всъщност САЩ казаха на Украйна, че преговори за спиране на огъня могат да с осъществят само ако Украйна е съгласна на съществени териториални отстъпки.

    14:47 27.01.2026

  • 76 Ха-ха

    2 3 Отговор

    До коментар #32 от "Махараминдри Баба":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    14:49 27.01.2026

  • 77 Абсурд е

    7 0 Отговор

    До коментар #73 от "Факти":

    Бандировски нацисти да бъдат братски славянски народ

    Коментиран от #83

    14:49 27.01.2026

  • 78 хохНIАН

    7 0 Отговор

    До коментар #23 от "Мишел":

    От целодневно четене на Уркраинская правда и гледане на Репортаж от Уркраина мозъка се заглеждал като бебешко дупе.

    14:49 27.01.2026

  • 79 Копейка

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "Някой":

    На нас не са плащали последните 2 год., нямало кеш. Даваха ни по един сандвич, да ходим на протести против еврото и НАТО, ама вече и това го няма.

    14:53 27.01.2026

  • 80 Евроатлантически погром

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "Факти":

    Когато рушаха паметници от всв за да издигнат паметници на нацистки колаборационисти, като врещяха кой не скача е москал, москалаку на гиляky, вдигаха десна ръчичка за поздрав, кой им е виновен на мурките??

    14:53 27.01.2026

  • 81 Фрау Атанасова - екшън? ДРАМА?…

    4 0 Отговор
    Фрау Атанасова - екшън? ДРАМА!!!
    Засрамете се за “ШАМАРНИЯ” ви журнализъм!
    Все гръмки изхвърляния с много, много баласт и недовършен правопис! Манипулативно режисирате! Точно в стил на 1. Жена посегнала към едното познание!
    Изглежда “англосаксонското” влияние ви е ограничило СМИСЛЕНИЯТ РЕЧНИК

    14:54 27.01.2026

  • 82 Хохо Бохо

    1 1 Отговор
    Лидера на света кво пищи? Пак ли му свърши белото?

    14:54 27.01.2026

  • 83 Такова нещо

    2 0 Отговор

    До коментар #77 от "Абсурд е":

    братски славянски народ не съществува.
    Това са съветски комунистически измислици.

    14:55 27.01.2026

  • 84 Лука

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "стоян георгиев":

    Така погледнато русия е на ченгис хан! В поновата история Украйна е член на ООН от 1945г

    14:57 27.01.2026

  • 85 хаха🤣

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Съдията":

    Да, Медведа е сменил доставчика, не е Брендо и явно качеството е зле 🤣 личи си че от новата партида съвсем му се е изпържил мозъка 🤣🤣🤣

    14:57 27.01.2026

  • 86 Краварите и

    3 1 Отговор
    джендопейцете нищо не могат да гъкнат. На Русия никой не може да и казва каквото и да било. А, иначе всеки ден по 1500 укро питека отиват курбан при Бандера и Шухевич. Купянск узловой важен логистичен възел е в руски ръце и 800 укро наzи питека са в чувал. Започва компостирането им.

    14:59 27.01.2026

  • 87 Механик

    1 1 Отговор
    Зели, приключвате бе. Как не го разбра?
    Какво цивриш, какво ревтуниш? Кога се пърчеше, че ще нанасяш стратегическо поражение на Русия, тогава ербап го даваше. А сега не спираш за хленчиш.
    Чак е отвратително.

    15:00 27.01.2026

  • 88 Факти

    1 2 Отговор

    До коментар #63 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Винаги съм казвал, че Мутрата е копейка в кожа на атлантик. Прасето е същият. Всички други са им патерици, без ПП-ДБ. Това е единствената партия, която реално се бори с руското влияние. Кирил Петков спаси Укайна като я снабди с 30% от мунициите и 40% от дизела в първите месеци на войната. Без него Украйна щеше да падне. Той също така изгони 80 руски агенти от България и завърши интерконектора с Гърция. ПП-ДБ е единствената партия, която милее за България. За всички други Русия е на първо място.

    15:01 27.01.2026

  • 89 Павел Пенев

    3 0 Отговор
    Газ братушки и до Велик ден укронацистите да бъдат в канализацията.

    15:02 27.01.2026

  • 90 Истината

    2 1 Отговор
    е, че от цялата тая война, най-много го отнесе Русия. Не само, че не успя да проведе успешна СВО, но претърпя много тежки репутационни загуби и унижения, загуби доверието на партньорите си, беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците си Иран и Венецуела. Цялото руско влияние беше бързо отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта се, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила.
    Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната беше тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток. Това на практика е стратегическа и геополитическа катастрофа за Русия.

    15:03 27.01.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Лука

    0 1 Отговор

    До коментар #52 от "Кой те излъга":

    Пропускаш Грузия,точно така му се ще на рашиста. Прав е Президента Плевнелиев ,че за 21век си имаме нов фюрер.

    15:04 27.01.2026

  • 93 цитат

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    По-просто животно от комантатор №3 няма!

    15:04 27.01.2026

  • 94 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Бг гражданин":

    Зеленски е герой ,защитава родината си ! Нашенските копейки защитават вражеска страна .

    15:07 27.01.2026

  • 95 дончичо

    0 0 Отговор
    ...обект на масирана руска атака с дронове, при която загина най-малко един човек.....,а най много човек и половина
    Страхотна атака е била,направо пропагандна

    15:08 27.01.2026

