Кървав отговор от Техеран! Оценките за жертвите при потушаването на протестите в Иран достигат до над 30 000 души

Броят на жертвите при продължаващото потушаване на протестите в Иран варира в изключително широки граници - от около 3 100 души по данни на държавните медии до над 30 000, според независими източници и медицински специалисти. Проверката на информацията е силно затруднена заради почти пълното спиране на интернет в страната, което вече продължава четвърта седмица, пише Euronews.

Базираната в САЩ организация Human Rights Activists News Agency съобщи във вторник, че по потвърдени данни от своята мрежа от активисти в страната са загинали най-малко 6 126 души. Сред тях са 5 777 протестиращи, 214 представители на проправителствени сили, 86 деца и 49 цивилни.

Иранската държавна телевизия обяви миналата седмица, че по време на демонстрациите са загинали 3 117 души. Фондацията на мъчениците е посочила, че 2 427 от тях са цивилни и представители на силите за сигурност, а останалите жертви са определени от властите като "терористи".

В същото време списание Time съобщи в неделя, позовавайки се на двама високопоставени представители на иранското министерство на здравеопазването, че най-малко 30 000 души са загинали при уличните сблъсъци в различни ирански градове. The Guardian публикува сходна оценка на 7 февруари, като добави, че голям брой хора са в неизвестност.

Върховният лидер на Иран Али Хаменей призна на 27 декември, че са били убити "няколко хиляди души", като обвини за смъртта им "вътрешни и външни престъпници". Той неколкократно е определял протестиращите като "бунтовници и терористи", свързани със САЩ и Израел.

Иранският хирург д-р Хашим Моазензаде, който живее във Франция и поддържа контакти с медицински източници в страната, заяви пред Euronews Farsi, че по данни от болници и съдебномедицински служби са регистрирани поне 22 000 смъртни случая. По думите му доказателствата сочат, че силите за сигурност са стреляли по хора, които са бягали, като много от жертвите са били улучени в тила. Той посочи, че над 900 тела са били транспортирани до гробището Бехещ-е Захра в Техеран в рамките на 36 часа след най-кървавите дни на репресиите - 18 и 19 януари.

Специалният докладчик на ООН за правата на човека в Иран Май Сато заяви пред френския вестник Le Monde, че макар официалните данни на иранските власти да сочат "малко над 3000" жертви, информацията, с която тя разполага, показва, че реалният брой може да достигне десетки хиляди. Според нея прекъсването на интернет и липсата на независим достъп правят точната оценка практически невъзможна.

Amnesty International и Human Rights Watch документираха случаи, при които иранските сили за сигурност, включително Революционната гвардия, са убили най-малко 28 протестиращи и странични наблюдатели, сред които и деца, в 13 града между 31 декември 2025 г. и 3 януари. По данни на организациите са използвани бойни оръжия, пушки с метални сачми, водни оръдия, сълзотворен газ и побои срещу предимно мирни демонстранти.

Според правозащитни източници на семейства на загинали често се поставят условия да платят между 5000 и 7000 долара, за да получат телата на своите близки, а в някои случаи са принуждавани да приемат официалната версия, че жертвите са били свързани с проправителствени формирования.

Протестите в Иран започнаха в края на декември заради рязкото поскъпване на храните и влошаването на икономическата ситуация, но бързо прераснаха в национално движение срещу управлението след призив за демонстрации от Реза Пахлави - сина на последния ирански шах. Властите наложиха почти пълно информационно затъмнение, което сериозно затруднява ежедневието и работата на болници, банки и държавни институции и допълнително ограничава достъпа до независима информация за мащаба на репресиите.