Кървав отговор от Техеран! Оценките за жертвите при потушаването на протестите в Иран достигат до над 30 000 души

Кървав отговор от Техеран! Оценките за жертвите при потушаването на протестите в Иран достигат до над 30 000 души

27 Януари, 2026 17:08

27 Януари, 2026 17:08 1 577 41

Върховният лидер на Иран Али Хаменей призна на 27 декември, че са били убити няколко хиляди души, като обвини за смъртта им вътрешни и външни престъпници

Кървав отговор от Техеран! Оценките за жертвите при потушаването на протестите в Иран достигат до над 30 000 души - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Броят на жертвите при продължаващото потушаване на протестите в Иран варира в изключително широки граници - от около 3 100 души по данни на държавните медии до над 30 000, според независими източници и медицински специалисти. Проверката на информацията е силно затруднена заради почти пълното спиране на интернет в страната, което вече продължава четвърта седмица, пише Euronews.

Базираната в САЩ организация Human Rights Activists News Agency съобщи във вторник, че по потвърдени данни от своята мрежа от активисти в страната са загинали най-малко 6 126 души. Сред тях са 5 777 протестиращи, 214 представители на проправителствени сили, 86 деца и 49 цивилни.

Иранската държавна телевизия обяви миналата седмица, че по време на демонстрациите са загинали 3 117 души. Фондацията на мъчениците е посочила, че 2 427 от тях са цивилни и представители на силите за сигурност, а останалите жертви са определени от властите като "терористи".

В същото време списание Time съобщи в неделя, позовавайки се на двама високопоставени представители на иранското министерство на здравеопазването, че най-малко 30 000 души са загинали при уличните сблъсъци в различни ирански градове. The Guardian публикува сходна оценка на 7 февруари, като добави, че голям брой хора са в неизвестност.

Върховният лидер на Иран Али Хаменей призна на 27 декември, че са били убити "няколко хиляди души", като обвини за смъртта им "вътрешни и външни престъпници". Той неколкократно е определял протестиращите като "бунтовници и терористи", свързани със САЩ и Израел.

Иранският хирург д-р Хашим Моазензаде, който живее във Франция и поддържа контакти с медицински източници в страната, заяви пред Euronews Farsi, че по данни от болници и съдебномедицински служби са регистрирани поне 22 000 смъртни случая. По думите му доказателствата сочат, че силите за сигурност са стреляли по хора, които са бягали, като много от жертвите са били улучени в тила. Той посочи, че над 900 тела са били транспортирани до гробището Бехещ-е Захра в Техеран в рамките на 36 часа след най-кървавите дни на репресиите - 18 и 19 януари.

Специалният докладчик на ООН за правата на човека в Иран Май Сато заяви пред френския вестник Le Monde, че макар официалните данни на иранските власти да сочат "малко над 3000" жертви, информацията, с която тя разполага, показва, че реалният брой може да достигне десетки хиляди. Според нея прекъсването на интернет и липсата на независим достъп правят точната оценка практически невъзможна.

Amnesty International и Human Rights Watch документираха случаи, при които иранските сили за сигурност, включително Революционната гвардия, са убили най-малко 28 протестиращи и странични наблюдатели, сред които и деца, в 13 града между 31 декември 2025 г. и 3 януари. По данни на организациите са използвани бойни оръжия, пушки с метални сачми, водни оръдия, сълзотворен газ и побои срещу предимно мирни демонстранти.

Според правозащитни източници на семейства на загинали често се поставят условия да платят между 5000 и 7000 долара, за да получат телата на своите близки, а в някои случаи са принуждавани да приемат официалната версия, че жертвите са били свързани с проправителствени формирования.

Протестите в Иран започнаха в края на декември заради рязкото поскъпване на храните и влошаването на икономическата ситуация, но бързо прераснаха в национално движение срещу управлението след призив за демонстрации от Реза Пахлави - сина на последния ирански шах. Властите наложиха почти пълно информационно затъмнение, което сериозно затруднява ежедневието и работата на болници, банки и държавни институции и допълнително ограничава достъпа до независима информация за мащаба на репресиите.


Иран (Ислямска Република)
    24 15 Отговор
    Бая милиарди доларес са отишли на вятъра. Докато дончо пелтечи нещо за дъ греат американ арми и му се смее цял свят, сащ вече могат само да пиратстват по сввета. Никой не се съобразява с тях.

    Коментиран от #6, #7, #9, #24

    17:12 27.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 корона

    10 5 Отговор
    Понамали малко.

    17:14 27.01.2026

  • 4 така си е

    9 11 Отговор
    Айатоласите привикали главорезите от Хамас и Хизбула да усмирят протестиращите. Това е резултата.

    17:15 27.01.2026

  • 5 Тик- Ток

    19 14 Отговор
    Така се прави по света с предатели и агенти на ЦРУ ,а ние в България такива ги избираме за депутати в парламента ,министри и бизнесмени

    Коментиран от #41

    17:15 27.01.2026

  • 6 Що пък точно толкова ?

    21 10 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Пишете ги направо 300 000, и чиста работа...Независимата обсерватория за анализ на демократичните протести , базирана на луната, може да потвърди

    Коментиран от #38

    17:16 27.01.2026

  • 7 Новичок

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Вярно,но наш боко, георг, желязков и шиши му ...

    17:17 27.01.2026

  • 8 БОЛШЕВИК

    18 7 Отговор
    В България през 1989г. ако бяха арестувани само предателите и престъпниците, нямаше да стигнем дотук 36 години на грабеж и геноцид.

    Коментиран от #10, #13, #26

    17:19 27.01.2026

  • 9 Европеец

    15 9 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Моето мнение е, че е автора на статията много се е изхвърлил с тия над 30 хиляди.... Не си струва да чета статията.... Относно твоя коментар частично съм съгласен..... Бай Дончо сви сармите на слабоумните политици от Европейския съюз и щат не щат са принудени да се съобразяват с него, поне докато не минат първичните избори есента, за после ще видим.....

    17:20 27.01.2026

  • 10 така е

    13 9 Отговор

    До коментар #8 от "БОЛШЕВИК":

    36 години комунистите ни лъжат, че не ни управляват и руснаците си били тръгнали от България.

    17:21 27.01.2026

  • 11 Путин помагает

    8 7 Отговор
    Росгвардия е ходила да убива там.

    17:21 27.01.2026

  • 12 Мурка

    7 3 Отговор
    докторите казват че тумора се реже от дъно

    17:21 27.01.2026

  • 13 Дякон Унуфрий Араллампиев

    7 11 Отговор

    До коментар #8 от "БОЛШЕВИК":

    Петър Младенов беше прав но не му стискаше да докара танковете Вижте къде е сега Китай Там възтържествува демокрацията без бананите И те така те

    Коментиран от #21, #25

    17:24 27.01.2026

  • 14 Говорит ТАСС

    6 6 Отговор
    Иранската валута достигна ново историческо дъно - 1 щатски долар (USD) се разменя за 1 510 000 ирански риала. Това е курсът, по който реално се извършват сделките за граждани и малкия бизнес. Официалният курс на Централната банка е 1 към 42 000, но той е практически недостъпен за масовия потребител.

    17:24 27.01.2026

  • 15 Фалшива информация

    8 8 Отговор
    1000 %

    Коментиран от #19

    17:27 27.01.2026

  • 16 Голяма агентура, бе!

    8 3 Отговор
    Ако САЩ са се разчувствали за някого, определено или е техен агент или са му платили да свърши някаква работа. За случайни не им дреме.

    17:28 27.01.2026

  • 17 Баце

    4 6 Отговор
    Така трябва, това е системата, към която се стреми Ганьо!
    Или брада до кръста и бурка, или куршум! Това е "силно лидерство"..

    Коментиран от #18

    17:28 27.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Не е фалшива

    7 4 Отговор

    До коментар #15 от "Фалшива информация":

    Всички медии в Близкия изток го говорят от цяла седмица време.

    17:29 27.01.2026

  • 20 ,,,,,,

    6 5 Отговор
    Ако Иран беше нормална светска държава и беше се разбрала с Израел нямаше да се стигне дотук. Ми дали са математика, астрология на света.

    17:33 27.01.2026

  • 21 RIP Сесесере 1920 1991💀

    5 3 Отговор

    До коментар #13 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    17:35 27.01.2026

  • 22 Сърдит капейко

    7 3 Отговор
    За к00пейките новата година не започна добре.. натресоха им лошото евро и сега още един съюзник на путлр му вдигнаха мерника

    Коментиран от #27

    17:36 27.01.2026

  • 23 Щик Найн

    3 4 Отговор
    Брадатия скоро ще посети САЩ без виза. Също като Мадуро.

    17:36 27.01.2026

  • 24 Синоптик

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    На теб някъв имам да почне да те бие, че не знаеш Корана наизуст, друга песен ще запееш. Аман от отпадъци.

    17:41 27.01.2026

  • 25 оня с коня

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Ееей Плащаден Герой недоволстващ от Демокрацията в БГ ,щеше ли ти да се шматкаш по Прощадите В КИТАЙ викайки "Долу" с цяло гърло и дъвчейки Безплатен Сандвич,щастлив и сигурен че ще получиш и заработения "Надник" накрая на деня съпоставим с тоя който получават ония дето мъкнат Тухли и Вар по строежите?А да си чувал как се разправиха Китайците с такива като тебе на Площад Тян нън Мън?Просто влязоха с Танковете в Тълпата и я направиха НА КАЙМА с веригите си ...щото Патроните пари струват!Ама сте се закърточили тука и през ум не ви минава да отидете при Китайската "Демокрация",гиди непрокопсаници неблагодарни такива!

    Коментиран от #31

    17:41 27.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 стоян георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Сърдит капейко":

    Шорошки шизофрен,тебе явно накой ти е разпрал г@э@ и за секс услугата ти е заплатил ,като ти е подхвърлил някоя и друга копейка та затова сега ставаш и лягаш все с тия копейки на уста ..

    17:46 27.01.2026

  • 28 Копейка

    3 1 Отговор
    На нас ни казаха да викаме за Иран, Северна Корея, русия и Палестина.

    17:47 27.01.2026

  • 29 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    3 2 Отговор
    Тоя дето е изтипосал тая опашата лъжа или е ч@фут или бая шекели е получил от ч@футите..

    17:49 27.01.2026

  • 30 !!!?

    3 3 Отговор
    Иранският режим е далеч от броя на жертвите от Червения терор в България при руската окупация...!!!?

    Коментиран от #36

    17:49 27.01.2026

  • 31 Дякон Унуфрий Араллампиев

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "оня с коня":

    Не разбрах какво искате да кажете Имам добро мнение за Вас Никога не съм ходил по площадите Аз съм за АВТОРИТАРНО УПРАВЛЕНИЕ БЕЗ УЧАСТИЕТО НА НАРОДА С две думи Нещо като СЕВЕРНА КОРЕЯ

    Коментиран от #35

    17:50 27.01.2026

  • 32 Горски

    3 1 Отговор
    Американската цветна революция в Иран този път не успя. Жалко за загиналите превратаджии, но ако този ирански "Майдан" беше успял, нищо добро не очакваше държавата Иран. Най-малката беда щеше да е да последва случилото се в Украйна след киевския Майдан: кървава саморазправа с несъгласните, братоубийствени бунтове, насилствено налагане на нова идеология. Тази иранска хуманитарна организация има много подозрително американско име. И е базирана в САЩ. Тъй че, явно не е независима, а всъщност е филиал на ЦРУ. И как да имаме вяра на такава организация? Истината тогава е диаметрално разположена. Краварите са платили на кюрдите да тероризират Иран. Така бяха дали пари на уйгурите в Китай да правят атентати в метрото в Пекин, ама сега са меки като памук. Как са се трогнали и проливат крокодилски сълзи тези престъпни колонизаторски св..не ,че са убити толкова когато Израел всеки ден убива хиляди палестинци и никой от тези цивилизовани , възпитани, културни демократични колонизаторски св.. не не се трогва ? Лицемерието, двойните стандарти са присъщ за тях нямат граници единствено което винаги остава -- тези колонизатори са надменни , високомерни , подли и коварни и хитри и грабят планетата от 500 години и остават ненаказани и тая ненаказаност им дава право да си мислят ,че Светът принадлежи на тях а останалите страни се благоденстват от техният технологичен процес.

    17:52 27.01.2026

  • 33 Баба Яга

    4 0 Отговор
    Иран воюва за оцеляването си. Нападнат от цялата западна сатанинска хидра начело с ционистки чифутистан с мръснишки Мосад, ционистки сенатостан във фашистгтон, ЦРУ, и накрая от ротшилдски ситистан и тяхното гнездо на оси МИ-6. Милиарди долари и шекели са пръснати да купуват, вербоват местни мекерета от еврейската диаспора, азърбайджански предатели, кюрдски мекерета и афгански шалвари. Стотици санкции, световни завери, финансови капани и бариери, водещи до недоимък, щети, инфлация, липса на всичко необходимо за оцеляване на народ и държава. Как да се противодейства иначе? - Само трепане оправя ситуацията, безмилостно и без пропуски. А в Иран има достатъчно мощни държавни военни структури, гвардия и специални служби от стотици хиляди кадри. Ами ще ги смачкат до дъно. За армията и военната подготовка да не говорим, Който ги нападне майка му ще плаче.

    17:59 27.01.2026

  • 34 Факт

    0 0 Отговор
    Снимка на президента Доналд Тръмп с пингвин, предизвика огромна вълна от смях и подигравки по целия свят. Пингвинът поразително приличал на Путин.🤣

    18:01 27.01.2026

  • 35 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Ааа,разбрахме се с половин Дума и сега е момента да заявим категорично че искаме да ни управлява Ким Чен Ун:)

    18:02 27.01.2026

  • 36 ...

    0 2 Отговор

    До коментар #30 от "!!!?":

    Русия винаги е била вредна и антибългарска държава.

    18:05 27.01.2026

  • 37 Отец Дионисий

    0 0 Отговор
    Всяка сутрин милион хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или иранци

    18:06 27.01.2026

  • 38 Kaлпазанин

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Що пък точно толкова ?":

    3 милиона са ,лъжат както винаги ,яслата ми е пълна със сено ,сутринта ще ми напълнят пак със люцерна

    18:08 27.01.2026

  • 39 Таен Агент 008

    0 0 Отговор
    60хил. са, лично ги броих, пахахахаххахахахахя

    18:09 27.01.2026

  • 40 604

    0 0 Отговор
    гледам пъпъ тролът продължава да съ пени, копи-пейст едно и също, БАНАЛНО, поне сменяй малко че вече втръсна и на паветДните минТдили !!!!!

    18:12 27.01.2026

  • 41 Много

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тик- Ток":

    агенти по улиците ве въпреки “готиния” живот в тая държава, дружка на путлер

    18:13 27.01.2026

