Кървав отговор от Техеран! Оценките за жертвите при потушаването на протестите в Иран достигат до над 30 000 души

Броят на жертвите при продължаващото потушаване на протестите в Иран варира в изключително широки граници - от около 3 100 души по данни на държавните медии до над 30 000, според независими източници и медицински специалисти. Проверката на информацията е силно затруднена заради почти пълното спиране на интернет в страната, което вече продължава четвърта седмица, пише Euronews.
Базираната в САЩ организация Human Rights Activists News Agency съобщи във вторник, че по потвърдени данни от своята мрежа от активисти в страната са загинали най-малко 6 126 души. Сред тях са 5 777 протестиращи, 214 представители на проправителствени сили, 86 деца и 49 цивилни.
Иранската държавна телевизия обяви миналата седмица, че по време на демонстрациите са загинали 3 117 души. Фондацията на мъчениците е посочила, че 2 427 от тях са цивилни и представители на силите за сигурност, а останалите жертви са определени от властите като "терористи".
В същото време списание Time съобщи в неделя, позовавайки се на двама високопоставени представители на иранското министерство на здравеопазването, че най-малко 30 000 души са загинали при уличните сблъсъци в различни ирански градове. The Guardian публикува сходна оценка на 7 февруари, като добави, че голям брой хора са в неизвестност.
Върховният лидер на Иран Али Хаменей призна на 27 декември, че са били убити "няколко хиляди души", като обвини за смъртта им "вътрешни и външни престъпници". Той неколкократно е определял протестиращите като "бунтовници и терористи", свързани със САЩ и Израел.
Иранският хирург д-р Хашим Моазензаде, който живее във Франция и поддържа контакти с медицински източници в страната, заяви пред Euronews Farsi, че по данни от болници и съдебномедицински служби са регистрирани поне 22 000 смъртни случая. По думите му доказателствата сочат, че силите за сигурност са стреляли по хора, които са бягали, като много от жертвите са били улучени в тила. Той посочи, че над 900 тела са били транспортирани до гробището Бехещ-е Захра в Техеран в рамките на 36 часа след най-кървавите дни на репресиите - 18 и 19 януари.
Специалният докладчик на ООН за правата на човека в Иран Май Сато заяви пред френския вестник Le Monde, че макар официалните данни на иранските власти да сочат "малко над 3000" жертви, информацията, с която тя разполага, показва, че реалният брой може да достигне десетки хиляди. Според нея прекъсването на интернет и липсата на независим достъп правят точната оценка практически невъзможна.
Amnesty International и Human Rights Watch документираха случаи, при които иранските сили за сигурност, включително Революционната гвардия, са убили най-малко 28 протестиращи и странични наблюдатели, сред които и деца, в 13 града между 31 декември 2025 г. и 3 януари. По данни на организациите са използвани бойни оръжия, пушки с метални сачми, водни оръдия, сълзотворен газ и побои срещу предимно мирни демонстранти.
Според правозащитни източници на семейства на загинали често се поставят условия да платят между 5000 и 7000 долара, за да получат телата на своите близки, а в някои случаи са принуждавани да приемат официалната версия, че жертвите са били свързани с проправителствени формирования.
Протестите в Иран започнаха в края на декември заради рязкото поскъпване на храните и влошаването на икономическата ситуация, но бързо прераснаха в национално движение срещу управлението след призив за демонстрации от Реза Пахлави - сина на последния ирански шах. Властите наложиха почти пълно информационно затъмнение, което сериозно затруднява ежедневието и работата на болници, банки и държавни институции и допълнително ограничава достъпа до независима информация за мащаба на репресиите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето мнение
Коментиран от #6, #7, #9, #24
17:12 27.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 корона
17:14 27.01.2026
4 така си е
17:15 27.01.2026
5 Тик- Ток
Коментиран от #41
17:15 27.01.2026
6 Що пък точно толкова ?
До коментар #1 от "Вашето мнение":Пишете ги направо 300 000, и чиста работа...Независимата обсерватория за анализ на демократичните протести , базирана на луната, може да потвърди
Коментиран от #38
17:16 27.01.2026
7 Новичок
До коментар #1 от "Вашето мнение":Вярно,но наш боко, георг, желязков и шиши му ...
17:17 27.01.2026
8 БОЛШЕВИК
Коментиран от #10, #13, #26
17:19 27.01.2026
9 Европеец
До коментар #1 от "Вашето мнение":Моето мнение е, че е автора на статията много се е изхвърлил с тия над 30 хиляди.... Не си струва да чета статията.... Относно твоя коментар частично съм съгласен..... Бай Дончо сви сармите на слабоумните политици от Европейския съюз и щат не щат са принудени да се съобразяват с него, поне докато не минат първичните избори есента, за после ще видим.....
17:20 27.01.2026
10 така е
До коментар #8 от "БОЛШЕВИК":36 години комунистите ни лъжат, че не ни управляват и руснаците си били тръгнали от България.
17:21 27.01.2026
11 Путин помагает
17:21 27.01.2026
12 Мурка
17:21 27.01.2026
13 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #8 от "БОЛШЕВИК":Петър Младенов беше прав но не му стискаше да докара танковете Вижте къде е сега Китай Там възтържествува демокрацията без бананите И те така те
Коментиран от #21, #25
17:24 27.01.2026
14 Говорит ТАСС
17:24 27.01.2026
15 Фалшива информация
Коментиран от #19
17:27 27.01.2026
16 Голяма агентура, бе!
17:28 27.01.2026
17 Баце
Или брада до кръста и бурка, или куршум! Това е "силно лидерство"..
Коментиран от #18
17:28 27.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Не е фалшива
До коментар #15 от "Фалшива информация":Всички медии в Близкия изток го говорят от цяла седмица време.
17:29 27.01.2026
20 ,,,,,,
17:33 27.01.2026
21 RIP Сесесере 1920 1991💀
До коментар #13 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌
17:35 27.01.2026
22 Сърдит капейко
Коментиран от #27
17:36 27.01.2026
23 Щик Найн
17:36 27.01.2026
24 Синоптик
До коментар #1 от "Вашето мнение":На теб някъв имам да почне да те бие, че не знаеш Корана наизуст, друга песен ще запееш. Аман от отпадъци.
17:41 27.01.2026
25 оня с коня
До коментар #13 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Ееей Плащаден Герой недоволстващ от Демокрацията в БГ ,щеше ли ти да се шматкаш по Прощадите В КИТАЙ викайки "Долу" с цяло гърло и дъвчейки Безплатен Сандвич,щастлив и сигурен че ще получиш и заработения "Надник" накрая на деня съпоставим с тоя който получават ония дето мъкнат Тухли и Вар по строежите?А да си чувал как се разправиха Китайците с такива като тебе на Площад Тян нън Мън?Просто влязоха с Танковете в Тълпата и я направиха НА КАЙМА с веригите си ...щото Патроните пари струват!Ама сте се закърточили тука и през ум не ви минава да отидете при Китайската "Демокрация",гиди непрокопсаници неблагодарни такива!
Коментиран от #31
17:41 27.01.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 стоян георгиев
До коментар #22 от "Сърдит капейко":Шорошки шизофрен,тебе явно накой ти е разпрал г@э@ и за секс услугата ти е заплатил ,като ти е подхвърлил някоя и друга копейка та затова сега ставаш и лягаш все с тия копейки на уста ..
17:46 27.01.2026
28 Копейка
17:47 27.01.2026
29 Урсул фон РептиЛайнян🐍
17:49 27.01.2026
30 !!!?
Коментиран от #36
17:49 27.01.2026
31 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #25 от "оня с коня":Не разбрах какво искате да кажете Имам добро мнение за Вас Никога не съм ходил по площадите Аз съм за АВТОРИТАРНО УПРАВЛЕНИЕ БЕЗ УЧАСТИЕТО НА НАРОДА С две думи Нещо като СЕВЕРНА КОРЕЯ
Коментиран от #35
17:50 27.01.2026
32 Горски
17:52 27.01.2026
33 Баба Яга
17:59 27.01.2026
34 Факт
18:01 27.01.2026
35 оня с коня
До коментар #31 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Ааа,разбрахме се с половин Дума и сега е момента да заявим категорично че искаме да ни управлява Ким Чен Ун:)
18:02 27.01.2026
36 ...
До коментар #30 от "!!!?":Русия винаги е била вредна и антибългарска държава.
18:05 27.01.2026
37 Отец Дионисий
18:06 27.01.2026
38 Kaлпазанин
До коментар #6 от "Що пък точно толкова ?":3 милиона са ,лъжат както винаги ,яслата ми е пълна със сено ,сутринта ще ми напълнят пак със люцерна
18:08 27.01.2026
39 Таен Агент 008
18:09 27.01.2026
40 604
18:12 27.01.2026
41 Много
До коментар #5 от "Тик- Ток":агенти по улиците ве въпреки “готиния” живот в тая държава, дружка на путлер
18:13 27.01.2026