Крило на Левски: Око-Флекс е много добър, с него ще вдигнем още нивото

27 Януари, 2026 17:45 367 0

Подготвихме се по най-добрия начин

Левски се прибра от лагера си в Турция. На летище "Васил Левски" пред медиите говори крилото на "сините" Радослав Кирилов.

"Направихме много добър лагер. В супер настроение сме. Подготвихме се по най-добрия начин. Ще направим всичко възможно, за да вдигнем нивото. Целта на лагера беше да се подготвим най-вече физически. В контролите ритъмът на игра, в някои от тях, се доближаваше до официалните мачове. Имаме страхотен колектив и имаме хубава основа. Това е важно. Сега трябва да се сработим с новите попълнения и да вдигнем нивото. Позитивно настроен съм", започна Кирилов.

Той говори и за новото попълнение Армстронг Око-Флекс, който ще му бъде конкуренция в атака.

"Армстронг Око-Флекс е много добър футболист и ще помогне много на отбора. Ще има нужда от всички нас. Смятам, че той ще помогне да вдигнем още повече нивото", добави той.

Относно предстоящия мач с Лудогорец за BET.bg Суперкупата на България, Кирилов заяви: "Хубаво е, че ще се изправим срещу силен отбор, но утре имаме контрола. Концентрирани сме да изиграем добре първо нея. Резултатът може да не е важен, но сериозността и отношението са важни. Нека мине всичко наред утре, а след това ще започнем да мислим изцяло за мача за Суперкупата. Те имаха и по-малко почивка, но аз не обичам да гледам другите отбори. Фокусиран съм върху моето представяне и това на отбора. Важното е ние да се представим по най-добрия начин".

"Има израстване в отбора. Все по-добре успяваме да изработим някои неща на терена, но има още много път. Трябва да сме смирени и да не летим в облаците", завърши националът.


