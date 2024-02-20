28-годишен руски пилот загина в Азовско море

На 19 февруари около 12:00 часа руски изтребител Су-35 е бил свален в небето край Мариупол, пише Телеграм каналът @dosye_shpiona
Пилотът е катапултирал, но тялото му е открито около половин час след инцидента на 1 км от брега. През това време той е бил в ледените води на Азовско море, без да има възможност да получи помощ.
Загиналият пилот е 28-годишният капитан от руските ВКС Фьодор Грабовецки. Той е завършил Краснодарското висше военно авиационно училище за летци. След дипломирането си служи в 120-ти авиационен полк.
Участвал е в бойни действия от 2023 г.
Военното поделение на военнослужещия все още не знае обстоятелствата около смъртта на своя пилот. Сред военнослужещите от ВКС на Русия се разпространява информация за работата на собствената противовъздушна отбрана. Заслужава обаче да се отбележи, че след инцидента с А-50 /б.р. - На 14 януари, руски самолет A-50 експлодирал и се разби в Азовско море/ и обвиненията към местните части на ПВО, те биха предпочели да „пропуснат“ летящ обект, отколкото да натиснат „старт“, пише източникът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Анализатор
16:48 20.02.2024
2 падналия ангел
Коментиран от #13, #16
16:48 20.02.2024
3 Гаглей
16:48 20.02.2024
4 Шмъркан
16:49 20.02.2024
5 Ибряяя
16:53 20.02.2024
6 ИНЖ1
16:53 20.02.2024
7 И аз да кажа
16:54 20.02.2024
8 НЯМА ЗНАЧЕНИЕ
16:54 20.02.2024
9 Българин
16:55 20.02.2024
10 Капитан Салам
Коментиран от #18
16:56 20.02.2024
11 Българин
16:56 20.02.2024
12 Айдеее...
Дерзайте!
16:56 20.02.2024
13 Спеца,
До коментар #2 от "падналия ангел":Кой ти каза,че е приятелски
16:56 20.02.2024
14 Българин
Коментиран от #28
16:57 20.02.2024
15 Българин
16:57 20.02.2024
16 Ега ти
До коментар #2 от "падналия ангел":Приятелите е имал.
16:58 20.02.2024
17 Пусик
16:59 20.02.2024
18 МАЙ ТИ СЪНУВАШ
До коментар #10 от "Капитан Салам":ПЪК ЗА ФРОНТА ТИ ЩО НЕ СЕ ПРИСЪЕДИНИШ КЪМ ВЕЛИКАТА„ АЛКО „ПРЕСТЪПНА АРМИЯ ОБОРУДВАНА С БЕЗАНАЛОГОВИ„ УШАНКИ„ ВАТЕНКИ И ГУМЕНИ БОТУШИ БУХАААХА ХА ХА ХА.
Коментиран от #22
17:02 20.02.2024
19 Джуджето Путин
17:07 20.02.2024
20 Пут-ин
никой не може да свали междугалактическите ни морски сили.
17:08 20.02.2024
21 мдаааа
17:10 20.02.2024
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Извода
17:13 20.02.2024
24 22 изтрит
17:15 20.02.2024
25 Софийски
17:20 20.02.2024
26 Тити
17:20 20.02.2024
27 Аз съм веган
17:21 20.02.2024
28 123
До коментар #14 от "Българин":Я соро соидчето пак е тук
17:22 20.02.2024
29 Последствия
17:22 20.02.2024
30 Пейтриът не пропуска!
Коментиран от #31
17:22 20.02.2024
31 Пръц
До коментар #30 от "Пейтриът не пропуска!":А лопати?
17:26 20.02.2024
32 Кат гледам
17:31 20.02.2024