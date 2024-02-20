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28-годишен руски пилот загина в Азовско море
  Тема: Украйна

20 Февруари, 2024 16:45 1 269 32

28-годишен руски пилот загина в Азовско море

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  • загинал-
  • украйна-
  • русия

Фьодор Грабовецки е катапултирал, след като неговият Су-35 е бил ударен

28-годишен руски пилот загина в Азовско море - 1
Снимка: mil.in.ua
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 19 февруари около 12:00 часа руски изтребител Су-35 е бил свален в небето край Мариупол, пише Телеграм каналът @dosye_shpiona

Пилотът е катапултирал, но тялото му е открито около половин час след инцидента на 1 км от брега. През това време той е бил в ледените води на Азовско море, без да има възможност да получи помощ.

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Загиналият пилот е 28-годишният капитан от руските ВКС Фьодор Грабовецки. Той е завършил Краснодарското висше военно авиационно училище за летци. След дипломирането си служи в 120-ти авиационен полк.

Участвал е в бойни действия от 2023 г.

Военното поделение на военнослужещия все още не знае обстоятелствата около смъртта на своя пилот. Сред военнослужещите от ВКС на Русия се разпространява информация за работата на собствената противовъздушна отбрана. Заслужава обаче да се отбележи, че след инцидента с А-50 /б.р. - На 14 януари, руски самолет A-50 експлодирал и се разби в Азовско море/ и обвиненията към местните части на ПВО, те биха предпочели да „пропуснат“ летящ обект, отколкото да натиснат „старт“, пише източникът.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анализатор

    18 13 Отговор
    Ами да е жив и здрав..!

    16:48 20.02.2024

  • 2 падналия ангел

    10 20 Отговор
    Приятелски огън, втори Су за няколко дни, за съжаление!

    Коментиран от #13, #16

    16:48 20.02.2024

  • 3 Гаглей

    11 12 Отговор
    Долетался

    16:48 20.02.2024

  • 4 Шмъркан

    7 9 Отговор
    Вервамеее....а Навални добе ли е ?

    16:49 20.02.2024

  • 5 Ибряяя

    15 11 Отговор
    "Братята" руснаци от страх сами взеха да се гърмят! Язък за младите момчета дето Путлер ги избива в името на Русия!

    16:53 20.02.2024

  • 6 ИНЖ1

    14 13 Отговор
    Ако си беше седял дома , нямаше да го свалят.

    16:53 20.02.2024

  • 7 И аз да кажа

    17 3 Отговор
    Поредният безсмислено пропилян млад живот! Проклети дърти властолюбци! Горките му родители

    16:54 20.02.2024

  • 8 НЯМА ЗНАЧЕНИЕ

    13 11 Отговор
    В РУСИЯ ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НЕ СТРУВА И ПЕТ ПАРИ„ ВАЖНО Е ДИКТАТОРА ДА Е ДОБРЕ ДРУГОТО НЯМА ЗНАЧЕНИЕ „ МОРАЛНО ДЕГРАДИРАЛА НАЦИЯ .

    16:54 20.02.2024

  • 9 Българин

    10 11 Отговор
    руските самолети и кораби не стават-всичко дава фира

    16:55 20.02.2024

  • 10 Капитан Салам

    9 9 Отговор
    Седемстотин хиляди укри липсват на фронта.Моля братя жендъри ходете доброволци там и така ще можете и вие да свалите по едно СУ27.......В СъНИЩАТА СИ.

    Коментиран от #18

    16:56 20.02.2024

  • 11 Българин

    10 10 Отговор
    украинците занулиха агресора

    16:56 20.02.2024

  • 12 Айдеее...

    7 4 Отговор
    ...започнаха свободните съчинения по темата...!
    Дерзайте!

    16:56 20.02.2024

  • 13 Спеца,

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "падналия ангел":

    Кой ти каза,че е приятелски

    16:56 20.02.2024

  • 14 Българин

    9 7 Отговор
    братушките много я окъсаха-нито самолети,нито кораби им останаха

    Коментиран от #28

    16:57 20.02.2024

  • 15 Българин

    8 6 Отговор
    добра работа на братята украинци

    16:57 20.02.2024

  • 16 Ега ти

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "падналия ангел":

    Приятелите е имал.

    16:58 20.02.2024

  • 17 Пусик

    8 3 Отговор
    Навоювал се

    16:59 20.02.2024

  • 18 МАЙ ТИ СЪНУВАШ

    12 3 Отговор

    До коментар #10 от "Капитан Салам":

    ПЪК ЗА ФРОНТА ТИ ЩО НЕ СЕ ПРИСЪЕДИНИШ КЪМ ВЕЛИКАТА„ АЛКО „ПРЕСТЪПНА АРМИЯ ОБОРУДВАНА С БЕЗАНАЛОГОВИ„ УШАНКИ„ ВАТЕНКИ И ГУМЕНИ БОТУШИ БУХАААХА ХА ХА ХА.

    Коментиран от #22

    17:02 20.02.2024

  • 19 Джуджето Путин

    9 1 Отговор
    Диктатора - Император да е жив и здрав, пък летци много. Месомелачката работи с живо месо..... За съжсление

    17:07 20.02.2024

  • 20 Пут-ин

    11 1 Отговор
    глупости. Да не мислите, че само корабите ни могат да стават на подводници. Изненадааааааа.
    никой не може да свали междугалактическите ни морски сили.

    17:08 20.02.2024

  • 21 мдаааа

    9 1 Отговор
    тия пребоядисани Су-27 за нищо не стават.

    17:10 20.02.2024

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Извода

    8 1 Отговор
    Летете с безаналоговия Су-35, че не останаха!

    17:13 20.02.2024

  • 24 22 изтрит

    2 2 Отговор
    Ще ми бъде много интересна ценностната система на ФАКТИ след година.Може би тогава ще трият проеврото?Та попитах как с едни лопати и кремъклийки се завоюват ......?Айде трийте

    17:15 20.02.2024

  • 25 Софийски

    3 2 Отговор
    Каква е тази жалейка, що хора измряха заради азиатските орки вие рИвете за капитанчето

    17:20 20.02.2024

  • 26 Тити

    4 2 Отговор
    Земята се спаси от още един Рашист.

    17:20 20.02.2024

  • 27 Аз съм веган

    3 2 Отговор
    Кво ми пука за некви рашисти.

    17:21 20.02.2024

  • 28 123

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Българин":

    Я соро соидчето пак е тук

    17:22 20.02.2024

  • 29 Последствия

    2 1 Отговор
    Така става като се кара без книжка и с превишена скорост и където не трябва!

    17:22 20.02.2024

  • 30 Пейтриът не пропуска!

    2 1 Отговор
    Особено безаналогови фърчила.

    Коментиран от #31

    17:22 20.02.2024

  • 31 Пръц

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Пейтриът не пропуска!":

    А лопати?

    17:26 20.02.2024

  • 32 Кат гледам

    0 0 Отговор
    мижитурки пишещи лъжи и глупости се размножават.

    17:31 20.02.2024

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