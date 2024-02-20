28-годишен руски пилот загина в Азовско море

На 19 февруари около 12:00 часа руски изтребител Су-35 е бил свален в небето край Мариупол, пише Телеграм каналът @dosye_shpiona

Пилотът е катапултирал, но тялото му е открито около половин час след инцидента на 1 км от брега. През това време той е бил в ледените води на Азовско море, без да има възможност да получи помощ.

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Загиналият пилот е 28-годишният капитан от руските ВКС Фьодор Грабовецки. Той е завършил Краснодарското висше военно авиационно училище за летци. След дипломирането си служи в 120-ти авиационен полк.

Участвал е в бойни действия от 2023 г.

Военното поделение на военнослужещия все още не знае обстоятелствата около смъртта на своя пилот. Сред военнослужещите от ВКС на Русия се разпространява информация за работата на собствената противовъздушна отбрана. Заслужава обаче да се отбележи, че след инцидента с А-50 /б.р. - На 14 януари, руски самолет A-50 експлодирал и се разби в Азовско море/ и обвиненията към местните части на ПВО, те биха предпочели да „пропуснат“ летящ обект, отколкото да натиснат „старт“, пише източникът.