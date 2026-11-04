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Матю Макконъхи на 57: Пътят от романтичен герой до „Оскар“
  Тема: Известни личности

Матю Макконъхи на 57: Пътят от романтичен герой до „Оскар“

4 Ноември, 2026 08:46 816 0

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  • холивуд-
  • романтични комедии

Актьорът, превърнал се в любимец на романтичните комедии, промени кариерата си с роли в „Мъд“, „Истински детектив“ и „Даласки клуб на купувачите“

Матю Макконъхи на 57: Пътят от романтичен герой до „Оскар“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В началото е една кратка поява, един мързелив поглед и реплика, която остава в историята на американското кино. Като Дейвид Уудърсън в „Замаян и объркан“ Матю Макконъхи се появява през 1993 г. и почти веднага получава собствен почерк. „Това бяха първите думи, които казах във филм, в „Замаян и объркан“, и те се превърнаха във връщане към началото на кариерата ми“, казва актьорът години по-късно.

Макконъхи е роден на 4 ноември 1969 г. в Увалде, Тексас. Завършва радио-телевизионно кино в Тексаския университет в Остин през 1993 г., а първият му голям пробив идва три години по-късно с „Време за убийство“. В екранизацията по романа на Джон Гришам той играе младия адвокат Джейк Бриганс, който поема защитата на обвиняем афроамериканец в дело, разтърсило малък южняшки град.

Годините на романтичните комедии

След „Време за убийство“ Макконъхи получава роли в различни жанрове – от „Контакт“ и „Амистад“ до военния филм „U-571“. Холивуд обаче постепенно го превръща в лице на романтичната комедия. „Как да разкараш гаджето си за 10 дни“, „Сватбеният агент“, „Да загубиш човек за 10 дни“ и „Златна мина“ го поставят в познатата роля на харизматичния мъж, който обикновено знае какво иска, дори когато героинята до него все още не го е разбрала.

Този период носи популярност, но и усещане за повторение. Промяната започва с по-малки и по-мрачни проекти. В „Линкълн за адвокат“ от 2011 г. той играе Мик Холър – защитник, който работи от задната седалка на автомобил. Година по-късно следват „Мъд“ и „Професия: Стриптизьор“, които показват актьора извън обичайния му романтичен образ.

Ролята, която му донесе „Оскар“

Най-големият обрат идва с „Даласки клуб на купувачите“. Макконъхи играе Рон Уудруф – тексаски електротехник, диагностициран с ХИВ през 80-те години, който започва да търси лекарства за себе си и за други пациенти. За ролята актьорът сваля 47 паунда, или около 21 килограма.

Филмът излиза през 2013 г., а година по-късно Макконъхи печели „Оскар“ за най-добър актьор. Наградата идва след „Златен глобус“ и отличие на Гилдията на киноактьорите. Успехът не е еднократен: през същата година той играе детектива Ръст Коул в първия сезон на „Истински детектив“ и участва в „Интерстелар“ на Кристофър Нолан.

Така се ражда това, което американската преса нарича „Макконъхианс“ – преобръщането на актьора от романтичен герой в изпълнител на сложни драматични роли. В личния си живот той е женен за Камийла Алвес и има три деца. През 2020 г. публикува мемоарната книга „Зелени светлини“, а фондацията just keep livin, създадена от двамата през 2008 г., работи с млади хора по програми, свързани със здравето, образованието и активния начин на живот.

На 57 години Макконъхи остава разпознаваем още от първата си реплика във филм. Разликата е, че днес зад нея стоят не само усмивката и тексаският чар, а и една от най-неочакваните трансформации в съвременния Холивуд.

Източници: biography.com, time.com, etonline.com


САЩ
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