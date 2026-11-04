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Под американски санкции! Кой купува „Лукойл“?

Под американски санкции! Кой купува „Лукойл“?

4 Ноември, 2026 08:44 1 348 21

  • лукойл-
  • тод боули-
  • петролни активи-
  • американски санкции-
  • русия-
  • петрол

Групата планира да придобие международните активи на руския петролен гигант чрез размяна на замразени ценни книжа. Очаква се споразумението да бъде финализирано до няколко седмици

Под американски санкции! Кой купува „Лукойл“? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Консорциум, воден от американския милиардер Тод Боули, подготвя придобиването на международните активи на руския петролен гигант „Лукойл“, който е под американски санкции. Очаква се сделката да бъде финализирана в рамките на няколко седмици, съобщава „Ройтерс“, позовавайки се на свои източници.

Планираната операция няма да бъде обичайна покупка с парично плащане. Банка, действаща от името на консорциума, вече е изкупила от западни инвестиционни фондове замразени ценни книжа на „Лукойл“ на стойност милиарди долари. Те трябва да бъдат разменени срещу международните активи на руската компания.

Активи за първоначално оценени 22 милиарда долара

Ако бъде осъществена, сделката ще сложи край на процес по продажба, който продължава повече от година. Първоначалната оценка на портфейла възлизаше на 22 милиарда долара, но стойността му е намаляла, след като част от активите са преустановили дейността си.

Международното портфолио на „Лукойл“ включва петролни находища, рафинерии и бензиностанции в Европа, Близкия изток и Африка. Продажбата е започнала след налагането на санкции от САЩ срещу компанията през октомври 2025 г.

През февруари „Ройтерс“ съобщи, че американските власти са забавили процедурата, отчасти за да използват продажбата като средство за натиск върху Русия в преговорите за прекратяване на войната в Украйна.

Кои участват в консорциума

Освен Тод Боули в групата участват инвеститорите от Обединените арабски емирства International Holding Company и Al Hail Holding. Подкрепа за офертата оказват и братята Ал-Хаят, които са със сирийско-катарски произход, както и американската корпорация International Development Finance Corp.

Боули е бизнесмен от Маями и притежава дялове в спортните отбори „Лос Анджелис Доджърс“ и „Лос Анджелис Лейкърс“.

Представители на Боули и „Лукойл“ не са коментирали подготвяната сделка. На този етап няма окончателно потвърждение, че споразумението ще бъде подписано.

Евентуалното придобиване ще покаже дали западните санкции могат да принудят голяма руска петролна компания да се освободи от международните си активи, като същевременно запази стратегическите си операции и ограничи финансовата полза за Москва.

Източници: news.bg, marketscreener.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха мит ха ни мит

    1 2 Отговор
    Не съм аз.

    08:47 04.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 К.О.Т..А.К 🐱

    7 11 Отговор
    а кой престъпнник подари ЛУКОЙЛ на руснаците?

    08:51 04.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Амербизнес

    5 1 Отговор
    Замразени ценни книжа на "Лукойл" срещу собственост на "Лукойл". Чудничко! И тия изядоха боя и си плащат за него.

    08:56 04.11.2026

  • 6 Не човек, а желязо

    12 2 Отговор

    До коментар #2 от "Фашист":

    Кой ще позволи на България да си изкупи нещо? Ще го купи някой западен играч и ще го затвори под носа ни и ще купуваме дизел от Македония.
    Не щем Русия, нати просия!

    Коментиран от #9, #10

    08:57 04.11.2026

  • 7 стара новина

    6 0 Отговор
    Е до кога ще претопляте тая манджа?

    08:59 04.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Дружбата с Русия

    6 6 Отговор

    До коментар #6 от "Не човек, а желязо":

    води до Просия.

    Стара народна мъдрост проверена през годините - например от Бай Тошо.

    09:07 04.11.2026

  • 11 Семейство Тръмп

    1 1 Отговор
    нямат дялове в консорциума на Тод Боули, но близки представители на Тръмп- зетят Къшнър и Уиткоф, са основни двигатели на преговорите за придобиване на активите на ЛУКойл.

    Освен това, другите участници в сделките- двата арабски консорциума, са делови партньори на сем. Тръмп в имотния бизнес и криптовалутите.
    Осен това те са партньори на съсобственика на компанията на Тръмп за криптовалути.

    Да не говорим, че САЩ участват в сделката на Тод Боули чрез държавната институция Корпорация за международно развитие. Която е на подчинение на Белия дом и Тръмп!

    Българският ЛУКойл- Нефтохим е част от активите на сделката и това обяснява странното поведение на т.н. десни партии в България и подчинението им пред Радев и Йотова!

    09:09 04.11.2026

  • 12 А дано най после да видим

    2 2 Отговор
    Някакви американски инвистиции в България ама надали

    09:09 04.11.2026

  • 13 Как кой?

    1 1 Отговор
    Тръмп е руски. Значи е Путинов.

    09:11 04.11.2026

  • 14 Без име..

    2 2 Отговор
    Искали да купят ,ама Русията не продавала ..Нещо такова е положението...

    09:12 04.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Много се радваме да посрещнем

    2 0 Отговор
    С хляб и сол братята Ал-Хаят, които били със сирийско-катарски произход... здратвуйте братушки

    09:14 04.11.2026

  • 17 Без име..

    1 0 Отговор
    Всички искат да купят от Русия ,евтино .и да продадат скъпо на подлогите си .Това е от 1000 год .Даже и Тромп ,купи 500 К тона дизел..Нормално е за търговците от сивия сектор..

    09:15 04.11.2026

  • 18 Българската държава има т.н.Златна акция

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Рамбо":

    в Лукойл Нефтохим, която стои за украшение и неизползвана никога през годините.

    Навремето Костов ни проглуши ушите с нея, как тя била гарантирала УЖ , че Нефтохим винаги ще бъде български и т.н.

    УЖ!

    Днес Радев и Йотова са гаранти, че Златната акция ще си остане неизползвана!

    С пълното съгласие на Боко, Коко, Кики, Шиши, Денкоф и Мирча!

    09:15 04.11.2026

  • 19 Зико

    1 0 Отговор
    Кой отнема Лукойл чрез инудване е коректното заглавие.

    09:18 04.11.2026

  • 20 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор
    Със замразените авоари на Путин
    Ша му гушнат ЛУКОЙЛ.

    09:21 04.11.2026

  • 21 Крах със завода ни

    0 0 Отговор
    Приключи

    09:21 04.11.2026

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