Под американски санкции! Кой купува „Лукойл“?

Консорциум, воден от американския милиардер Тод Боули, подготвя придобиването на международните активи на руския петролен гигант „Лукойл“, който е под американски санкции. Очаква се сделката да бъде финализирана в рамките на няколко седмици, съобщава „Ройтерс“, позовавайки се на свои източници.

Планираната операция няма да бъде обичайна покупка с парично плащане. Банка, действаща от името на консорциума, вече е изкупила от западни инвестиционни фондове замразени ценни книжа на „Лукойл“ на стойност милиарди долари. Те трябва да бъдат разменени срещу международните активи на руската компания.

Активи за първоначално оценени 22 милиарда долара

Ако бъде осъществена, сделката ще сложи край на процес по продажба, който продължава повече от година. Първоначалната оценка на портфейла възлизаше на 22 милиарда долара, но стойността му е намаляла, след като част от активите са преустановили дейността си.

Международното портфолио на „Лукойл“ включва петролни находища, рафинерии и бензиностанции в Европа, Близкия изток и Африка. Продажбата е започнала след налагането на санкции от САЩ срещу компанията през октомври 2025 г.

През февруари „Ройтерс“ съобщи, че американските власти са забавили процедурата, отчасти за да използват продажбата като средство за натиск върху Русия в преговорите за прекратяване на войната в Украйна.

Кои участват в консорциума

Освен Тод Боули в групата участват инвеститорите от Обединените арабски емирства International Holding Company и Al Hail Holding. Подкрепа за офертата оказват и братята Ал-Хаят, които са със сирийско-катарски произход, както и американската корпорация International Development Finance Corp.

Боули е бизнесмен от Маями и притежава дялове в спортните отбори „Лос Анджелис Доджърс“ и „Лос Анджелис Лейкърс“.

Представители на Боули и „Лукойл“ не са коментирали подготвяната сделка. На този етап няма окончателно потвърждение, че споразумението ще бъде подписано.

Евентуалното придобиване ще покаже дали западните санкции могат да принудят голяма руска петролна компания да се освободи от международните си активи, като същевременно запази стратегическите си операции и ограничи финансовата полза за Москва.

Източници: news.bg, marketscreener.com