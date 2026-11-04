Под американски санкции! Кой купува „Лукойл“?

Консорциум, воден от американския милиардер Тод Боули, подготвя придобиването на международните активи на руския петролен гигант „Лукойл“, който е под американски санкции. Очаква се сделката да бъде финализирана в рамките на няколко седмици, съобщава „Ройтерс“, позовавайки се на свои източници.
Планираната операция няма да бъде обичайна покупка с парично плащане. Банка, действаща от името на консорциума, вече е изкупила от западни инвестиционни фондове замразени ценни книжа на „Лукойл“ на стойност милиарди долари. Те трябва да бъдат разменени срещу международните активи на руската компания.
Активи за първоначално оценени 22 милиарда долара
Ако бъде осъществена, сделката ще сложи край на процес по продажба, който продължава повече от година. Първоначалната оценка на портфейла възлизаше на 22 милиарда долара, но стойността му е намаляла, след като част от активите са преустановили дейността си.
Международното портфолио на „Лукойл“ включва петролни находища, рафинерии и бензиностанции в Европа, Близкия изток и Африка. Продажбата е започнала след налагането на санкции от САЩ срещу компанията през октомври 2025 г.
През февруари „Ройтерс“ съобщи, че американските власти са забавили процедурата, отчасти за да използват продажбата като средство за натиск върху Русия в преговорите за прекратяване на войната в Украйна.
Кои участват в консорциума
Освен Тод Боули в групата участват инвеститорите от Обединените арабски емирства International Holding Company и Al Hail Holding. Подкрепа за офертата оказват и братята Ал-Хаят, които са със сирийско-катарски произход, както и американската корпорация International Development Finance Corp.
Боули е бизнесмен от Маями и притежава дялове в спортните отбори „Лос Анджелис Доджърс“ и „Лос Анджелис Лейкърс“.
Представители на Боули и „Лукойл“ не са коментирали подготвяната сделка. На този етап няма окончателно потвърждение, че споразумението ще бъде подписано.
Евентуалното придобиване ще покаже дали западните санкции могат да принудят голяма руска петролна компания да се освободи от международните си активи, като същевременно запази стратегическите си операции и ограничи финансовата полза за Москва.
Източници: news.bg, marketscreener.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ха мит ха ни мит
08:47 04.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 К.О.Т..А.К 🐱
08:51 04.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Амербизнес
08:56 04.11.2026
6 Не човек, а желязо
До коментар #2 от "Фашист":Кой ще позволи на България да си изкупи нещо? Ще го купи някой западен играч и ще го затвори под носа ни и ще купуваме дизел от Македония.
Не щем Русия, нати просия!
Коментиран от #9, #10
08:57 04.11.2026
7 стара новина
08:59 04.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Дружбата с Русия
До коментар #6 от "Не човек, а желязо":води до Просия.
Стара народна мъдрост проверена през годините - например от Бай Тошо.
09:07 04.11.2026
11 Семейство Тръмп
Освен това, другите участници в сделките- двата арабски консорциума, са делови партньори на сем. Тръмп в имотния бизнес и криптовалутите.
Осен това те са партньори на съсобственика на компанията на Тръмп за криптовалути.
Да не говорим, че САЩ участват в сделката на Тод Боули чрез държавната институция Корпорация за международно развитие. Която е на подчинение на Белия дом и Тръмп!
Българският ЛУКойл- Нефтохим е част от активите на сделката и това обяснява странното поведение на т.н. десни партии в България и подчинението им пред Радев и Йотова!
09:09 04.11.2026
12 А дано най после да видим
09:09 04.11.2026
13 Как кой?
09:11 04.11.2026
14 Без име..
09:12 04.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Много се радваме да посрещнем
09:14 04.11.2026
17 Без име..
09:15 04.11.2026
18 Българската държава има т.н.Златна акция
До коментар #4 от "Рамбо":в Лукойл Нефтохим, която стои за украшение и неизползвана никога през годините.
Навремето Костов ни проглуши ушите с нея, как тя била гарантирала УЖ , че Нефтохим винаги ще бъде български и т.н.
УЖ!
Днес Радев и Йотова са гаранти, че Златната акция ще си остане неизползвана!
С пълното съгласие на Боко, Коко, Кики, Шиши, Денкоф и Мирча!
09:15 04.11.2026
19 Зико
09:18 04.11.2026
20 ГОЛЕМ СМЕХ
Ша му гушнат ЛУКОЙЛ.
09:21 04.11.2026
21 Крах със завода ни
09:21 04.11.2026