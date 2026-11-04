Доналд Тръмп: САЩ не планират нови удари срещу Иран, но нищо не се знае

САЩ нямат непосредствени планове за нови удари срещу Иран, заяви Доналд Тръмп в телефонно интервю за „Файненшъл таймс“. Американският президент обаче не изключи напълно възможността за военна операция и подчерта, че американските сили са подготвени да действат, ако това се наложи.

„Получаваме всичко, което искаме“, е казал Тръмп в шестминутния разговор, проведен във вторник. Думите му показват, че към момента той оценява като достатъчни натиска и позициите на САЩ в противопоставянето с Иран.

На въпрос за намеците на израелския премиер Бенямин Нетаняху, че по-късно през седмицата може да последва атака, Тръмп е отговорил: „Аз съм готов, ние сме готови. Напълно сме подготвени за действие, ако се наложи, но може и да няма причина за това.“

Противоречиви сигнали от Вашингтон

Изявлението на президента съвпада с публичната му позиция, че непосредствено решение за нови удари не е взето, но оставя отворена възможността за бърза промяна. Така Вашингтон изпраща едновременно сигнал за готовност и за предпочитание към запазване на настоящия натиск без незабавна ескалация.

На този фон „Ню Йорк таймс“ съобщава, позовавайки се на американски официални лица, че Централното командване на САЩ разполага с план за удар срещу Иран още в сряда. Според публикацията времето за евентуално действие е ограничено. Информацията за подготвяната операция не е представена като потвърдено решение на президента.

Спор за санкциите и военния натиск

Разминаването между публичните сигнали и съобщенията за военен план отразява спор в американската администрация за следващите стъпки. Част от членовете на кабинета искат да бъде дадено повече време на санкциите и блокадата, като смятат, че икономическият натиск може в крайна сметка да доведе до падане на иранското правителство.

Други официални лица, цитирани от „Ню Йорк таймс“, не очакват подобен срив без нови удари. Това поставя военната опция наред с икономическия натиск, докато Белият дом не обявява окончателно решение.

След междинните избори в САЩ вниманието е насочено към това дали заявената от Тръмп готовност за действие ще остане само предупреждение или ще бъде последвана от нова операция срещу Иран. Засега президентът твърди, че няма непосредствен план за удар, но изрично оставя възможност за такъв, ако обстановката го наложи.

Източници: news.bg, investing.com, timesofisrael.com