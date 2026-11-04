Доналд Тръмп: САЩ не планират нови удари срещу Иран, но нищо не се знае

САЩ нямат непосредствени планове за нови удари срещу Иран, заяви Доналд Тръмп в телефонно интервю за „Файненшъл таймс“. Американският президент обаче не изключи напълно възможността за военна операция и подчерта, че американските сили са подготвени да действат, ако това се наложи.
„Получаваме всичко, което искаме“, е казал Тръмп в шестминутния разговор, проведен във вторник. Думите му показват, че към момента той оценява като достатъчни натиска и позициите на САЩ в противопоставянето с Иран.
На въпрос за намеците на израелския премиер Бенямин Нетаняху, че по-късно през седмицата може да последва атака, Тръмп е отговорил: „Аз съм готов, ние сме готови. Напълно сме подготвени за действие, ако се наложи, но може и да няма причина за това.“
Противоречиви сигнали от Вашингтон
Изявлението на президента съвпада с публичната му позиция, че непосредствено решение за нови удари не е взето, но оставя отворена възможността за бърза промяна. Така Вашингтон изпраща едновременно сигнал за готовност и за предпочитание към запазване на настоящия натиск без незабавна ескалация.
На този фон „Ню Йорк таймс“ съобщава, позовавайки се на американски официални лица, че Централното командване на САЩ разполага с план за удар срещу Иран още в сряда. Според публикацията времето за евентуално действие е ограничено. Информацията за подготвяната операция не е представена като потвърдено решение на президента.
Спор за санкциите и военния натиск
Разминаването между публичните сигнали и съобщенията за военен план отразява спор в американската администрация за следващите стъпки. Част от членовете на кабинета искат да бъде дадено повече време на санкциите и блокадата, като смятат, че икономическият натиск може в крайна сметка да доведе до падане на иранското правителство.
Други официални лица, цитирани от „Ню Йорк таймс“, не очакват подобен срив без нови удари. Това поставя военната опция наред с икономическия натиск, докато Белият дом не обявява окончателно решение.
След междинните избори в САЩ вниманието е насочено към това дали заявената от Тръмп готовност за действие ще остане само предупреждение или ще бъде последвана от нова операция срещу Иран. Засега президентът твърди, че няма непосредствен план за удар, но изрично оставя възможност за такъв, ако обстановката го наложи.
Източници: news.bg, investing.com, timesofisrael.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иван
Коментиран от #3, #14
07:24 04.11.2026
2 Смотаняху
07:26 04.11.2026
3 Тръмп е най-лошата
До коментар #1 от "Иван":от всички инвестиции на Путин.
Това ще му коства войната.
Коментиран от #6, #22
07:27 04.11.2026
4 Ти си
07:29 04.11.2026
5 Ха ха
Коментиран от #9
07:30 04.11.2026
6 да му мислят
До коментар #3 от "Тръмп е най-лошата":американците.
Сами си го избраха..
Коментиран от #7, #11
07:31 04.11.2026
7 В момента
До коментар #6 от "да му мислят":си поправят грешката.
А ние кога ще поправим нашата?
Коментиран от #8, #29
07:32 04.11.2026
8 О....
До коментар #7 от "В момента":О.....ние се видя че сме непоправими
07:33 04.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ЩЕ ударят
07:36 04.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 КРЕМЪЛСКИ БОТ
АГЕНТ КРАСНОВ.
ШЕ СИ ПОЧИВА В КИЛИЯТА.
07:44 04.11.2026
13 Ами
07:45 04.11.2026
14 ДА АГЕНТ Е
До коментар #1 от "Иван":И НА ПУСЯ ШАЛОМОВИЧ.
07:45 04.11.2026
15 Иван
Коментиран от #16
07:46 04.11.2026
16 Ей така
До коментар #15 от "Иван":като Путин.
07:47 04.11.2026
17 🦉🦉🦉🦉
"Режимът в Тексас падна преди този в Иран!"
😀😀😀😀
Браво на който го е измислил❗
07:49 04.11.2026
18 Знае се
Ти бягаш в Раша като виден диктатор, Сенатът праща Пейтриът на Зеленски, руските КГБ хакери подават оставка, Си застава на страната на печелившия (но не разпуска БРИКС, да не е луд), Кимчето продължава да се весели със заря от дефектните си ракетки. Лавров го пенсионират и отива в Лондон. Маша се пенсионира и се мести при семейството си в Лондон. Лондон става, братче, "центърът на просветата", Ким Кардашиян става демократка, а Джей ди Ванс – анархист, Радев рязко става русофоб, Орбан става русофил и русофоб едновременно и т.н.
А възрожденците са валат. Както обикновено.
Коментиран от #21
07:49 04.11.2026
19 Загрижили се
07:59 04.11.2026
20 Колю пyйката
08:01 04.11.2026
21 Адмирации!
До коментар #18 от "Знае се":Изчерпа темата.
08:04 04.11.2026
22 Вярваш ли
До коментар #3 от "Тръмп е най-лошата":на това което си написал или го пишеш щото си нямаш друга работа!? От години САЩ не са имали толкова голями приходи както сега, ама нищо пиши си! В България много писател, ма читател Йок...
08:06 04.11.2026
23 енд оф ън ера
Това прави както републиканска загуба на Конгреса, така и загуба за Президента вътре в неговата политическа коалиция.
От тук нататък се очава доста по умерена политика през следващите 2 години.
Конгреса ще има централна роля и в САЩ се очертават два центъра на решения - Белия Дом и Конгреса. Вече ще се търсят двупартийни решения.
Отделно Тръмпи повече не може да се кандидатира за президент, така че републиканците ще търсят нов победител за следващите 10 години.
08:10 04.11.2026
24 И за Русия
08:16 04.11.2026
25 Агресивна война
Коментиран от #26
08:16 04.11.2026
26 Кухавелник
До коментар #25 от "Агресивна война":Дай един пример
Медия или организация
Която да подкрепя Тръмп
За войната му срещу Иран .
08:31 04.11.2026
27 Дааа
08:33 04.11.2026
28 Още преди дни казах,
Това му е типичният стил на действие.
Напротив, Иран удря всеки ден по САЩ, като държи Ормуз затворен.
Украйна пък удря съветските нефтозаводи.
Напук на истеричните заплахи на Тръмп!
08:35 04.11.2026
29 Червен кхмер
До коментар #7 от "В момента":За съжаление последният комунист ще умре в България.
08:45 04.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.