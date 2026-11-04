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Доналд Тръмп: САЩ не планират нови удари срещу Иран, но нищо не се знае
  Тема: Иранската криза

Доналд Тръмп: САЩ не планират нови удари срещу Иран, но нищо не се знае

4 Ноември, 2026 07:23 1 240 30

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  • военни удари-
  • бенямин нетаняху-
  • ормузки проток-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Американският президент заяви, че Вашингтон е готов за действие, ако се наложи. Доклад на „Ню Йорк таймс“ сочи, че е обсъждан удар още в сряда

Доналд Тръмп: САЩ не планират нови удари срещу Иран, но нищо не се знае - 1
Снимка: БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

САЩ нямат непосредствени планове за нови удари срещу Иран, заяви Доналд Тръмп в телефонно интервю за „Файненшъл таймс“. Американският президент обаче не изключи напълно възможността за военна операция и подчерта, че американските сили са подготвени да действат, ако това се наложи.

„Получаваме всичко, което искаме“, е казал Тръмп в шестминутния разговор, проведен във вторник. Думите му показват, че към момента той оценява като достатъчни натиска и позициите на САЩ в противопоставянето с Иран.

На въпрос за намеците на израелския премиер Бенямин Нетаняху, че по-късно през седмицата може да последва атака, Тръмп е отговорил: „Аз съм готов, ние сме готови. Напълно сме подготвени за действие, ако се наложи, но може и да няма причина за това.“

Противоречиви сигнали от Вашингтон

Изявлението на президента съвпада с публичната му позиция, че непосредствено решение за нови удари не е взето, но оставя отворена възможността за бърза промяна. Така Вашингтон изпраща едновременно сигнал за готовност и за предпочитание към запазване на настоящия натиск без незабавна ескалация.

На този фон „Ню Йорк таймс“ съобщава, позовавайки се на американски официални лица, че Централното командване на САЩ разполага с план за удар срещу Иран още в сряда. Според публикацията времето за евентуално действие е ограничено. Информацията за подготвяната операция не е представена като потвърдено решение на президента.

Спор за санкциите и военния натиск

Разминаването между публичните сигнали и съобщенията за военен план отразява спор в американската администрация за следващите стъпки. Част от членовете на кабинета искат да бъде дадено повече време на санкциите и блокадата, като смятат, че икономическият натиск може в крайна сметка да доведе до падане на иранското правителство.

Други официални лица, цитирани от „Ню Йорк таймс“, не очакват подобен срив без нови удари. Това поставя военната опция наред с икономическия натиск, докато Белият дом не обявява окончателно решение.

След междинните избори в САЩ вниманието е насочено към това дали заявената от Тръмп готовност за действие ще остане само предупреждение или ще бъде последвана от нова операция срещу Иран. Засега президентът твърди, че няма непосредствен план за удар, но изрично оставя възможност за такъв, ако обстановката го наложи.

Източници: news.bg, investing.com, timesofisrael.com


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    16 6 Отговор
    Доналд Тръмп е проститутка на сатанинския нацистки хазарски коварен Израел.

    Коментиран от #3, #14

    07:24 04.11.2026

  • 2 Смотаняху

    17 4 Отговор
    Няма оръжие, затова не планират.Иранците ги направиха смешни

    07:26 04.11.2026

  • 3 Тръмп е най-лошата

    13 7 Отговор

    До коментар #1 от "Иван":

    от всички инвестиции на Путин.
    Това ще му коства войната.

    Коментиран от #6, #22

    07:27 04.11.2026

  • 4 Ти си

    16 3 Отговор
    чао ! При тази загуба триумфират демократите !

    07:29 04.11.2026

  • 5 Ха ха

    4 10 Отговор
    Ха , ха, с путинският агент е свършено, това не е загуба а разгром, сега цените на петрола ща почнат да падат което е добре за нас и зле за...... при тази ситуация ще ми е много чудно ако Си реши да се срещне с двамата лузъри

    Коментиран от #9

    07:30 04.11.2026

  • 6 да му мислят

    7 5 Отговор

    До коментар #3 от "Тръмп е най-лошата":

    американците.
    Сами си го избраха..

    Коментиран от #7, #11

    07:31 04.11.2026

  • 7 В момента

    11 4 Отговор

    До коментар #6 от "да му мислят":

    си поправят грешката.
    А ние кога ще поправим нашата?

    Коментиран от #8, #29

    07:32 04.11.2026

  • 8 О....

    8 2 Отговор

    До коментар #7 от "В момента":

    О.....ние се видя че сме непоправими

    07:33 04.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ЩЕ ударят

    9 3 Отговор
    НЯМА да ударят , НЕ планират . ЕГАТИ великата държава . Могат да се ерчат само на малките и слабите , Виетнам , Камбоджа , Югославия , Либия , Венецуела и ....... . Изтощени от пръсната армия по целия свят и много трилиони дълг , Америка ЗАЛЯЗВА и то заслужено след като разсипаха много държави и мира по света . Господ ВИЖДА .

    07:36 04.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 КРЕМЪЛСКИ БОТ

    8 5 Отговор
    СКОРО НИШО НЯМА ДА ПЛАНИРА

    АГЕНТ КРАСНОВ.

    ШЕ СИ ПОЧИВА В КИЛИЯТА.

    07:44 04.11.2026

  • 13 Ами

    3 2 Отговор
    Планирай нови удари, само че без конгрес и сенат, единственото е да духаш супата:)

    07:45 04.11.2026

  • 14 ДА АГЕНТ Е

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Иван":

    И НА ПУСЯ ШАЛОМОВИЧ.

    07:45 04.11.2026

  • 15 Иван

    3 6 Отговор
    Как така ционисткият боклук Доналд Тръмп губи? Нали лесно и красиво победи Иран?

    Коментиран от #16

    07:46 04.11.2026

  • 16 Ей така

    3 4 Отговор

    До коментар #15 от "Иван":

    като Путин.

    07:47 04.11.2026

  • 17 🦉🦉🦉🦉

    3 3 Отговор
    😀😀😀😀
    "Режимът в Тексас падна преди този в Иран!"
    😀😀😀😀
    Браво на който го е измислил❗

    07:49 04.11.2026

  • 18 Знае се

    6 3 Отговор
    Американските граждани те импийчват, военните ти напускат Иран, Ормузът се разминира, корабите с гориво тръгват, хутите се чудят кого да целят по-напред и с какво, защото Кремъл спира да въоръжава хутите, че улеите му целят военните заводи.
    Ти бягаш в Раша като виден диктатор, Сенатът праща Пейтриът на Зеленски, руските КГБ хакери подават оставка, Си застава на страната на печелившия (но не разпуска БРИКС, да не е луд), Кимчето продължава да се весели със заря от дефектните си ракетки. Лавров го пенсионират и отива в Лондон. Маша се пенсионира и се мести при семейството си в Лондон. Лондон става, братче, "центърът на просветата", Ким Кардашиян става демократка, а Джей ди Ванс – анархист, Радев рязко става русофоб, Орбан става русофил и русофоб едновременно и т.н.
    А възрожденците са валат. Както обикновено.

    Коментиран от #21

    07:49 04.11.2026

  • 19 Загрижили се

    4 5 Отговор
    дали САЩ ще удари Иран!? И какво ще ги спрете ли!? По цял ден лаете срещу Русия която ни даваше всичко на безценица а сега пак руско но на тройна - петорна цена щото минава през "хамерикамцка" фирма...

    07:59 04.11.2026

  • 20 Колю пyйката

    2 2 Отговор
    Грейт ъгейн, а!

    08:01 04.11.2026

  • 21 Адмирации!

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Знае се":

    Изчерпа темата.

    08:04 04.11.2026

  • 22 Вярваш ли

    2 5 Отговор

    До коментар #3 от "Тръмп е най-лошата":

    на това което си написал или го пишеш щото си нямаш друга работа!? От години САЩ не са имали толкова голями приходи както сега, ама нищо пиши си! В България много писател, ма читател Йок...

    08:06 04.11.2026

  • 23 енд оф ън ера

    6 2 Отговор
    Тръмпи загуби мащабно междинните избори. И дори изтърва Тексас. Контрапункта на Калифорния. Сега и двата щата са сини.
    Това прави както републиканска загуба на Конгреса, така и загуба за Президента вътре в неговата политическа коалиция.
    От тук нататък се очава доста по умерена политика през следващите 2 години.
    Конгреса ще има централна роля и в САЩ се очертават два центъра на решения - Белия Дом и Конгреса. Вече ще се търсят двупартийни решения.
    Отделно Тръмпи повече не може да се кандидатира за президент, така че републиканците ще търсят нов победител за следващите 10 години.

    08:10 04.11.2026

  • 24 И за Русия

    6 2 Отговор
    не се знае. САЩ и за там не планират, но Пентагона се готви за пълномащабна война и нищо не се знае. Ако джуджето не спре войната в Украйна, нищо не се знае, какво го чака.

    08:16 04.11.2026

  • 25 Агресивна война

    2 4 Отговор
    Къде са "свободните" западни "медии" и "правозащитните" организации?

    Коментиран от #26

    08:16 04.11.2026

  • 26 Кухавелник

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Агресивна война":

    Дай един пример
    Медия или организация
    Която да подкрепя Тръмп
    За войната му срещу Иран .

    08:31 04.11.2026

  • 27 Дааа

    1 1 Отговор
    “Доналд Тръмп: САЩ не планират нови удари срещу Иран, но нищо не се знае... ,ако ми искат Импийчмънт , за да остана на власт и за 3-тия мандат ще вкарам Америка във война........

    08:33 04.11.2026

  • 28 Още преди дни казах,

    5 2 Отговор
    че Тръмп само блъфира и че никакъв удар няма да има!
    Това му е типичният стил на действие.

    Напротив, Иран удря всеки ден по САЩ, като държи Ормуз затворен.

    Украйна пък удря съветските нефтозаводи.
    Напук на истеричните заплахи на Тръмп!

    08:35 04.11.2026

  • 29 Червен кхмер

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "В момента":

    За съжаление последният комунист ще умре в България.

    08:45 04.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

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