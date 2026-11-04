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Бруно Фернандеш: Има много лъжи за отношенията ми с Майкъл Карик

Бруно Фернандеш: Има много лъжи за отношенията ми с Майкъл Карик

4 Ноември, 2026 08:57 692 0

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  • каспър шмайхел

Капитанът на Манчестър Юнайтед отрече оставянето му на пейката да е било наказание и защити решенията на мениджъра

Бруно Фернандеш: Има много лъжи за отношенията ми с Майкъл Карик - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Бруно Фернандеш заяви, че са били разпространявани „много лъжи“ за отношенията му с мениджъра на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик. Капитанът на английския клуб говори след победата с 3:2 над Рома, която прекрати серията от девет мача без успех.

„Беше трудно, имаше много спекулации в медиите. Много лъжи за различни неща, които са се случили между мен и мениджъра“, каза Фернандеш пред „Амазон Прайм“.

Това беше първото му публично изказване, след като остана резерва след загубата с 1:4 от Комо. Тогава португалецът публично критикува тактиката на Карик. Той се завърна в стартовия състав при поражението от Челси във Висшата лига, а срещу Рома отново беше сред основните фигури.

Манчестър Юнайтед изоставаше с 0:2, преди Фернандеш да реализира дузпа в 58-ата минута. Попадението даде начало на обрат, завършил с победа с 3:2.

Капитанът заяви, че оставянето му на пейката не е променило отношението му към мениджъра и клуба. Според него решението на Карик е било оправдано, ако е било продиктувано от представянето му.

„Мениджърът е този, който взима решенията. Това не променя вярата ми в него, в щаба и във всеки играч в този клуб. Целта ми е да печеля всеки следващ мач“, каза Фернандеш.

Той отхвърли и предположението, че победата над Рома е спасила работата на Карик. „Не трябва да спасяваме ничия работа. Клубът имаше нужда от тази победа, а играчите също. Работим усилено, за да излезем от тази ситуация заедно“, заяви португалецът.

Бившият вратар на Лестър Каспър Шмайхел подкрепи думите на Фернандеш в ефира на радио Би Би Си 5 Лайв. Той заяви, че се надява футболистът, Карик и Манчестър Юнайтед да оставят спора зад гърба си.

„Надявам се за Манчестър Юнайтед и Майкъл Карик да сложат край на всичко това в публичното пространство и да се върнат към спечелването на мачове“, каза Шмайхел.


Великобритания
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