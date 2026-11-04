Първи сняг на Петрохан, опасност от заледявания

Първият сняг за сезона падна на прохода Петрохан. През нощта дъждът е преминал в снеговалеж, но по пътното платно не се е образувала трайна снежна покривка.

Условията за движение обаче са усложнени. В района има мъгла и силен вятър, температурите са около нулата, а дърветата и храстите край пътя са покрити с лед. Падналите листа върху асфалта също увеличават риска за водачите.

През цялата нощ две машини са обработвали пътното платно с пясък, за да се ограничи опасността от заледявания. Въпреки липсата на задържал се сняг по асфалта, при тези температури са възможни заледени участъци.

„Липсата на сняг върху асфалта не означава, че пътят е безопасен“, предупреждават от АПИ.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават шофьорите да не подценяват обстановката и да пътуват с автомобили, оборудвани с гуми, подходящи за зимни условия. Препоръката е да се спазва по-голяма дистанция и да не се предприемат рискови маневри.

Ограничение за тежкотоварни автомобили

Проходът Петрохан е забранен за движение на тежкотоварни автомобили над 12 тона. В определени дни обаче през него се пренасочва тежкотоварният трафик заради ремонтните дейности по тунел „Топли дол“ на автомагистрала „Хемус“.

Пренасочването е предвидено в петък и неделя. При преминаване през прохода водачите трябва да се съобразяват с мъглата, силния вятър, ниските температури и възможните хлъзгави участъци.

Източници: nova.bg