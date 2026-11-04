Първи сняг на Петрохан, опасност от заледявания

Първият сняг за сезона падна на прохода Петрохан. През нощта дъждът е преминал в снеговалеж, но по пътното платно не се е образувала трайна снежна покривка.
Условията за движение обаче са усложнени. В района има мъгла и силен вятър, температурите са около нулата, а дърветата и храстите край пътя са покрити с лед. Падналите листа върху асфалта също увеличават риска за водачите.
През цялата нощ две машини са обработвали пътното платно с пясък, за да се ограничи опасността от заледявания. Въпреки липсата на задържал се сняг по асфалта, при тези температури са възможни заледени участъци.
От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават шофьорите да не подценяват обстановката и да пътуват с автомобили, оборудвани с гуми, подходящи за зимни условия. Препоръката е да се спазва по-голяма дистанция и да не се предприемат рискови маневри.
Ограничение за тежкотоварни автомобили
Проходът Петрохан е забранен за движение на тежкотоварни автомобили над 12 тона. В определени дни обаче през него се пренасочва тежкотоварният трафик заради ремонтните дейности по тунел „Топли дол“ на автомагистрала „Хемус“.
Пренасочването е предвидено в петък и неделя. При преминаване през прохода водачите трябва да се съобразяват с мъглата, силния вятър, ниските температури и възможните хлъзгави участъци.
Източници: nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 007 лиценз ту кил
08:57 04.11.2026
2 любопитен кръшкач
09:00 04.11.2026
3 797
Коментиран от #4, #7, #8
09:02 04.11.2026
4 Ако, ако
До коментар #3 от "797":отново сме в поредните 4 години от живота ни безвремие, кражби и лъжи...
09:05 04.11.2026
5 Майора
Коментиран от #6
09:06 04.11.2026
6 Абе
До коментар #5 от "Майора":Къде ги търсиш Радев и Шишков, това некое шефче в Апи го е решило.
09:09 04.11.2026
7 урко
До коментар #3 от "797":Ако не крадяха толкова ГЕРБ, ДПС И ППДБ сега щеше да е започнат. Много бяха на сглобката и не можаха да разделят комисионната
Коментиран от #12
09:10 04.11.2026
8 Абе да бе
До коментар #3 от "797":Ма Киро не го ли построи заедно с четвъртия мост на Дунав.
09:14 04.11.2026
9 Първи сняг в кремълския бункер
Коментиран от #11
09:15 04.11.2026
10 црррр
09:16 04.11.2026
11 Бай Ху (By Who)
До коментар #9 от "Първи сняг в кремълския бункер":Господине, на Петрохан няма кремълски бункери. Там преди имаше едни добри чичковци по шлифери.
09:31 04.11.2026
12 Хи хи
До коментар #7 от "урко":През последните 9 години Радев управлява чрез служебни правителства половината време. Сега взе цялата власт. Взе и заеми. Ще ги похарчи и пак нищо няма да построи.
Нито ще осъди Боко и Шиши... защото всички те са от Държавна Сигурност.
09:35 04.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 нннн
Коментиран от #16
09:51 04.11.2026
15 Яцек
09:56 04.11.2026
16 Абе
До коментар #14 от "нннн":Они вече се напързаляха.
10:01 04.11.2026