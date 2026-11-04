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Първи сняг на Петрохан, опасност от заледявания
  Тема: Трафик

Първи сняг на Петрохан, опасност от заледявания

4 Ноември, 2026 08:52 1 066 16

  • петрохан-
  • първи сняг-
  • заледявания-
  • апи-
  • пътна обстановка

По прохода няма трайна снежна покривка, но температурите около нулата, мъглата и ледът по растителността усложняват пътуването

Първи сняг на Петрохан, опасност от заледявания - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Първият сняг за сезона падна на прохода Петрохан. През нощта дъждът е преминал в снеговалеж, но по пътното платно не се е образувала трайна снежна покривка.

Условията за движение обаче са усложнени. В района има мъгла и силен вятър, температурите са около нулата, а дърветата и храстите край пътя са покрити с лед. Падналите листа върху асфалта също увеличават риска за водачите.

През цялата нощ две машини са обработвали пътното платно с пясък, за да се ограничи опасността от заледявания. Въпреки липсата на задържал се сняг по асфалта, при тези температури са възможни заледени участъци.

„Липсата на сняг върху асфалта не означава, че пътят е безопасен“, предупреждават от АПИ.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават шофьорите да не подценяват обстановката и да пътуват с автомобили, оборудвани с гуми, подходящи за зимни условия. Препоръката е да се спазва по-голяма дистанция и да не се предприемат рискови маневри.

Ограничение за тежкотоварни автомобили

Проходът Петрохан е забранен за движение на тежкотоварни автомобили над 12 тона. В определени дни обаче през него се пренасочва тежкотоварният трафик заради ремонтните дейности по тунел „Топли дол“ на автомагистрала „Хемус“.

Пренасочването е предвидено в петък и неделя. При преминаване през прохода водачите трябва да се съобразяват с мъглата, силния вятър, ниските температури и възможните хлъзгави участъци.

Източници: nova.bg


Монтана / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 007 лиценз ту кил

    14 3 Отговор
    Снегът ще покрие срамът.

    08:57 04.11.2026

  • 2 любопитен кръшкач

    5 4 Отговор
    Тунелче „Топло долче“ има шофьорината до мен.

    09:00 04.11.2026

  • 3 797

    8 2 Отговор
    Ако бяха избушили тунела снегът щеше да е бял кахър.

    Коментиран от #4, #7, #8

    09:02 04.11.2026

  • 4 Ако, ако

    10 2 Отговор

    До коментар #3 от "797":

    отново сме в поредните 4 години от живота ни безвремие, кражби и лъжи...

    09:05 04.11.2026

  • 5 Майора

    8 9 Отговор
    Поредният провал на Радев и Шишков! Как може при зимни условия да се разрешава преминаването на тирове през Петрохан , има опасност от блокиране на прохода!

    Коментиран от #6

    09:06 04.11.2026

  • 6 Абе

    14 4 Отговор

    До коментар #5 от "Майора":

    Къде ги търсиш Радев и Шишков, това некое шефче в Апи го е решило.

    09:09 04.11.2026

  • 7 урко

    8 4 Отговор

    До коментар #3 от "797":

    Ако не крадяха толкова ГЕРБ, ДПС И ППДБ сега щеше да е започнат. Много бяха на сглобката и не можаха да разделят комисионната

    Коментиран от #12

    09:10 04.11.2026

  • 8 Абе да бе

    13 1 Отговор

    До коментар #3 от "797":

    Ма Киро не го ли построи заедно с четвъртия мост на Дунав.

    09:14 04.11.2026

  • 9 Първи сняг в кремълския бункер

    3 5 Отговор
    Никой не успява да прикрие драма.

    Коментиран от #11

    09:15 04.11.2026

  • 10 црррр

    2 4 Отговор
    Първи стяг на Петровия хан.

    09:16 04.11.2026

  • 11 Бай Ху (By Who)

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Първи сняг в кремълския бункер":

    Господине, на Петрохан няма кремълски бункери. Там преди имаше едни добри чичковци по шлифери.

    09:31 04.11.2026

  • 12 Хи хи

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "урко":

    През последните 9 години Радев управлява чрез служебни правителства половината време. Сега взе цялата власт. Взе и заеми. Ще ги похарчи и пак нищо няма да построи.
    Нито ще осъди Боко и Шиши... защото всички те са от Държавна Сигурност.

    09:35 04.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 нннн

    5 0 Отговор
    Петpоxaнци да грабват ските.

    Коментиран от #16

    09:51 04.11.2026

  • 15 Яцек

    3 0 Отговор
    ПП е съкратено от Партия Петрохан и те загубиха изборите за президент

    09:56 04.11.2026

  • 16 Абе

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "нннн":

    Они вече се напързаляха.

    10:01 04.11.2026

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