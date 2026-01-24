Новини
Левски е близо до привличането на бивш халф на ЦСКА

24 Януари, 2026 12:49

С него вече са проведени преговори, преминаването му на "Герена" става все по-възможно

Снимка: БГНЕС
Бившият халф на ЦСКА Марселино Кареасо се е превърнал в конкретна опция за зимната селекция на Левски, предаде Gong.bg. 26-годишният футболист е свободен агент, след като в началото на годината напусна кипърския Аполон Лимасол.

С него вече са проведени преговори, като преминаването му на "Герена" става все по-възможно. "Сините" имат доста футболисти в халфовата линия и трябва да решат дали имат нужда от още един на тази позиция. Кареасо може да действа и като дясно крило, но не е играл като такъв от началото на престоя си в ЦСКА.

Халфът напусна "червените" през лятото, след като не се разбра с клуба за нов договор. Той записа 97 мача за "армейците", в които вкара 11 гола и направи 10 асистенции.

През есента обаче изигра едва 74 минути за Аполон.

В следващите дни се очаква развитие около евентуален трансфер на Марселино Кареасо в Левски. Такова тряба да има и по преминаването на Хуан Переа от Локомотив Пловдив на "Герена". Преговорите между двата клуба са във финален етап.


