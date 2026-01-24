Новини
Свят »
Индонезия »
Свлачище погълна цяло село в Индонезия, жертвите са най-малко 7, в неизвестност са 82-ма

Свлачище погълна цяло село в Индонезия, жертвите са най-малко 7, в неизвестност са 82-ма

24 Януари, 2026 09:36, обновена 24 Януари, 2026 09:43 641 1

  • индонезия-
  • свлачище-
  • загинали

Инцидентът е станал в Западен Бандунг на фона на обилни валежи

Свлачище погълна цяло село в Индонезия, жертвите са най-малко 7, в неизвестност са 82-ма - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко седем души са загинали, а други 82 са в неизвестност след свлачище в индонезийската провинция Западна Ява, съобщи Ройтерс, позовавайки се на Националната агенция за управление на бедствията на Индонезия.

Инцидентът е станал в Западен Бандунг, където на фона на обилни валежи свлачище погълна неназовано село.

„Броят на изчезналите е висок. Днес ще се опитаме да оптимизираме операцията по търсене и спасяване“, каза говорителят на спасителната служба Абдул Мухари пред агенцията.


Индонезия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами да, те

    2 0 Отговор
    така правят свлачищата...

    09:47 24.01.2026