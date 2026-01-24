Свлачище погълна цяло село в Индонезия, жертвите са най-малко 7, в неизвестност са 82-ма

Най-малко седем души са загинали, а други 82 са в неизвестност след свлачище в индонезийската провинция Западна Ява, съобщи Ройтерс, позовавайки се на Националната агенция за управление на бедствията на Индонезия.
Инцидентът е станал в Западен Бандунг, където на фона на обилни валежи свлачище погълна неназовано село.
„Броят на изчезналите е висок. Днес ще се опитаме да оптимизираме операцията по търсене и спасяване“, каза говорителят на спасителната служба Абдул Мухари пред агенцията.
09:47 24.01.2026