Свлачище погълна цяло село в Индонезия, жертвите са най-малко 7, в неизвестност са 82-ма

Най-малко седем души са загинали, а други 82 са в неизвестност след свлачище в индонезийската провинция Западна Ява, съобщи Ройтерс, позовавайки се на Националната агенция за управление на бедствията на Индонезия.

Инцидентът е станал в Западен Бандунг, където на фона на обилни валежи свлачище погълна неназовано село.

„Броят на изчезналите е висок. Днес ще се опитаме да оптимизираме операцията по търсене и спасяване“, каза говорителят на спасителната служба Абдул Мухари пред агенцията.