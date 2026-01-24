Новини
Люба Пашова за Драгомир Драганов: Имам грях към него (СНИМКИ)

Люба Пашова за Драгомир Драганов: Имам грях към него (СНИМКИ)

Журналистката избра интересен начин да честити рождения ден на колегата си

Люба Пашова за Драгомир Драганов: Имам грях към него (СНИМКИ) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Журналистката и водеща Люба Пашова поздрави за рождения ден своя колега и близък приятел Драгомир Драганов с любопитно признание. Тя никак не спести красивите си и признателни думи към Драго Чая, като го нарече "енциклопедия" и дори "най-смелия човек, когото познава". Към пожеланието за рождения му ден тя допълни и две снимки от архивите на БНТ, когато и двамата са работили там.

Ето какво написа Люба Пашова за приятеля си Драго Драганов:

"Имам грях към него. Той към мен няма. Никога в тоя живот вероятно няма да работим заедно, защото на петата минута, когато говорим за работа, стигаме до скарване. Не си спомням кога и как сме се запознали по коридорите на БНТ... Вероятно е било през Балканската някъде. И сега да ви кажа защо 24/7 съм негова и в тоя и в другия живот. Той никога не ме предаде. Той е най- смелият човек, когото познавам. Той е енциклопедия. С него и пея и плача. С него продължавам. Честит рожден ден, градаки! Обичам те".


  • 1 любопитен кръшкач

    7 0 Отговор
    Е,добре,де! Разбрахме го още вчера.

    12:56 24.01.2026

  • 2 Ей,Патрашкова

    11 0 Отговор
    Личните драми да си ги пишат на лично, мисирк0.Не ни интересуват.

    12:56 24.01.2026

  • 3 боли ме пакета с

    7 0 Отговор
    чай!

    12:58 24.01.2026

  • 4 Снимката

    3 0 Отговор
    Казва всичко ! Гушнала го е като дете , а не като мъж ! Не чака оправяне от него !

    14:01 24.01.2026