Люба Пашова за Драгомир Драганов: Имам грях към него (СНИМКИ)

Журналистката и водеща Люба Пашова поздрави за рождения ден своя колега и близък приятел Драгомир Драганов с любопитно признание. Тя никак не спести красивите си и признателни думи към Драго Чая, като го нарече "енциклопедия" и дори "най-смелия човек, когото познава". Към пожеланието за рождения му ден тя допълни и две снимки от архивите на БНТ, когато и двамата са работили там.

Ето какво написа Люба Пашова за приятеля си Драго Драганов:

"Имам грях към него. Той към мен няма. Никога в тоя живот вероятно няма да работим заедно, защото на петата минута, когато говорим за работа, стигаме до скарване. Не си спомням кога и как сме се запознали по коридорите на БНТ... Вероятно е било през Балканската някъде. И сега да ви кажа защо 24/7 съм негова и в тоя и в другия живот. Той никога не ме предаде. Той е най- смелият човек, когото познавам. Той е енциклопедия. С него и пея и плача. С него продължавам. Честит рожден ден, градаки! Обичам те".