Венцислава Тафкова се изкриви нечовешки с фотошоп (СНИМКА)

24 Януари, 2026 12:19 494 4

Феновете на Мис България се посмяха на гафа ѝ в мрежата

Венцислава Тафкова се изкриви нечовешки с фотошоп (СНИМКА) - 1
Снимки: Instagram
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Носителката на титлата Мис България за 2020 година Венцислава Тафкова озадачи феновете си със селфи от колата, на което обаче тялото ѝ изглежда странно и неестествено изкривено.

Освен че талията ѝ гърдите ѝ изглеждат в нечовешка позиция, странна вдлъбнатина зее от дясната страна на ребрата ѝ. Единственото обяснение за странните форми на брюнетката е лоша намеса на приложение за обработка на снимки.

Изглежда, че миската се е опитвала да си докара талия на кукла или принцеса на Дисни, но вместо това ефектът е бил комичен.

Венцислава Тафкова се изкриви нечовешки с фотошоп (СНИМКА)

Подобни гафове често могат да бъдат забелязани при редица родни и световни звезди, които искат да изглеждат уж перфектно, но се превръщат в посмешища и карикатури.

Не знам обаче защо на Венцислава Тафкова изобщо ѝ се е наложило да използва подобни мерки, при положение, че вае формите си във фитнеса редовно и благодарение на работата ѝ и като модел сме виждали, че няма от какво да се притеснява що се отнася до тялото ѝ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 2 ма ДУРО

    0 0 Отговор
    Наркотиците не прощават, независимо кой ги ползва

    12:28 24.01.2026

  • 3 Пишете за Тръмпанзето

    0 0 Отговор
    стигна ли до флага с пингвина в ръка.
    Тази кво да й гледам…

    12:32 24.01.2026

  • 4 Пафкова се изкриви нечовешки

    0 0 Отговор
    на гости при добре облечени зрели игриви загоряли господа

    12:33 24.01.2026