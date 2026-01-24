Венцислава Тафкова се изкриви нечовешки с фотошоп (СНИМКА)

Носителката на титлата Мис България за 2020 година Венцислава Тафкова озадачи феновете си със селфи от колата, на което обаче тялото ѝ изглежда странно и неестествено изкривено.

Освен че талията ѝ гърдите ѝ изглеждат в нечовешка позиция, странна вдлъбнатина зее от дясната страна на ребрата ѝ. Единственото обяснение за странните форми на брюнетката е лоша намеса на приложение за обработка на снимки.

Изглежда, че миската се е опитвала да си докара талия на кукла или принцеса на Дисни, но вместо това ефектът е бил комичен.

Подобни гафове често могат да бъдат забелязани при редица родни и световни звезди, които искат да изглеждат уж перфектно, но се превръщат в посмешища и карикатури.

Не знам обаче защо на Венцислава Тафкова изобщо ѝ се е наложило да използва подобни мерки, при положение, че вае формите си във фитнеса редовно и благодарение на работата ѝ и като модел сме виждали, че няма от какво да се притеснява що се отнася до тялото ѝ.