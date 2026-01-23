Новини
Дъщерята на Тодор Славков пое бизнеса му

Дъщерята на Тодор Славков пое бизнеса му

23 Януари, 2026 13:31 1 618 12

Катерина Славкова вече е активен участник в семейния бизнес

Дъщерята на Тодор Славков пое бизнеса му - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Дъщерята на покойния Тодор Славков – Катерина Славкова, уверено върви по стъпките на баща си и вече се изявява като успешна млада бизнес дама. Проверка показва, че наследницата е съдружник в компания с изключително широк предмет на дейност. Той включва проектиране и производство на хардуер и софтуер, техническа и информационна дейност, научноизследователска работа, маркетинг, реклама, проучване на общественото мнение, както и консултантски услуги.

По този начин Катерина Славкова продължава фамилната линия в бизнеса, който приживе баща ѝ активно развиваше.

Тодор Славков беше една от най-противоречивите фигури в публичния живот у нас, но зад скандалния му имидж стоеше изключително активна бизнес дейност. В края на живота си той е бил собственик на една компания, съдружник в още три, управител на пета, председател на шеста, член на съвета на директорите на седма и част от управителните органи на още две дружества. Реалният брой бизнеси, в които е имал участие през годините, е значително по-голям.

Като единствено дете на Тодор Славков, Катерина е негов законен наследник и получава всички авоари, натрупани през годините. В комбинация със собственото ѝ участие в търговско дружество това ѝ осигурява сериозни финансови възможности, коментират близки до фамилията. Те ѝ позволяват да води охолен начин на живот в чужбина, където учи висшето си образование.

Красивата правнучка на Тодор Живков не крие високия си стандарт. Катерина Славкова често може да бъде видяна в елитни нощни клубове, където демонстрира самочувствие и стил, облечена в оскъдни, но скъпи дизайнерски тоалети. Снимки от забавленията ѝ редовно циркулират в социалните мрежи и ясно показват, че младата наследница на клана Живкови живее без финансови ограничения.

Припомняме, че Тодор Славков сложи край на живота си на 21 юли 2025 г. Тялото му беше открито в къща за гости в казанлъшкото село Асен. Разследването установи, че става дума за самоубийство. Любопитен и трагичен факт е, че Малък Тошко си отиде на същата дата, на която умират майка му Людмила Живкова през 1981 г. и вуйчо му Владимир Живков през 2021 г., припомня HotArena.bg


  • 1 Весо.

    4 1 Отговор
    Станала е картаджиика. Браво.

    13:35 23.01.2026

  • 2 Сила

    14 1 Отговор
    Глупости !!! Това да само общи фрази от търговския регистър , какъв бизнес ?!? Тодор имаше само малък апартамент в "Макси" и неголяма сума пари в банка ....бизнес ??! Тодор и бизнес ....!!?

    13:35 23.01.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    13 0 Отговор
    От мен да знаете едно: Бизнес не се управлява от кръчмите и от нощните клубове по гол парапет.

    13:39 23.01.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    6 2 Отговор
    Славков беше беден като манастирска мишка. Пропиля всичко наследено от баща му. Включително и колекциите.

    13:41 23.01.2026

  • 5 Реалист

    6 2 Отговор
    Че то винаги бизнеса на малък Тошко е бил да поддържа нивото на алкохол в кръвта си. Останалото са пари откраднати от хората

    13:43 23.01.2026

  • 6 До хейтърите

    8 3 Отговор
    Злобата и завистта нямат почивен ден.
    Тодор Славков беше добър човек. На никой зло не е причинил, а помагаше на всеки според възможностите си.
    Светла му памет!

    Коментиран от #10

    13:45 23.01.2026

  • 7 Хмм

    9 0 Отговор
    може да бъде видяна в нщни клубове в дизайнерски оскъдни дрехи, ясно - характеристиката е изчерпателна

    13:48 23.01.2026

  • 8 как

    9 0 Отговор
    Има много хора благодарни на дядо му или баща му.Те са им дали по няколко милиона долара , за да развиват бизнес.Същите "бизнесмени" са поели и издръжката на внука.Един от тях е и този в чиято вила почина Славков.Вкарали са го в борда на някоя фирма да взима заплата.Десет такива благодарни да те назна чат в десет фирми и може и ден трудов стаж да нямаш а си живееш царски.Това наследява дъщерята - мястото във фирмите.Бизнеса го двужи друг.Така беше и сина на тато!Да сте чули да е работил някога?

    13:49 23.01.2026

  • 9 Mими Кучева🐕‍🦺

    6 1 Отговор
    Какъв бизнес е имал тоя паразит!?🦧🤣🦧

    13:53 23.01.2026

  • 10 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "До хейтърите":

    Да беше добър социален паразит,не мое се отрече.Похвално е че овците още го помнят с добро.🐑🐑🐑🥳🤣🖕

    13:56 23.01.2026

  • 11 Присмехулник

    1 0 Отговор
    Тихомирчо, взел си данните от ТР и си ги интерпретирал както ти харесва. Ами то от време оно има хиляди компании, които са записали предмет на дейност доксан докус браншове. Реално какво е извършвало и ще извършва това дружество? Другото са общи приказки.

    14:01 23.01.2026

  • 12 Килото

    0 0 Отговор
    Бизнесмен ли е прадядо ти, и ти ще си бизнесмен. Паразити. Иначе всички такива бизнесдами и бизнесмени zadниците си не могат да обършат без родителите си.

    14:06 23.01.2026