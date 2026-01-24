СО: Сметосъбирането в „Слатина“, „Подуяне“ и “Люлин” се нормализира

Столичната община продължава усилената работа по почистване и сметосъбиране в най-засегнатите райони на София – „Слатина“, „Подуяне“ и „Люлин“.

Извършена работа на 23 януари 2026 г.

Район „Слатина“

В района са работили 8 сметосъбиращи камиона, една щипка, както и един мултилифт за обслужване на големите контейнери за претоварване на отпадъци. Обслужени са районите около “Летище София”, ВТУ „Тодор Каблешков“ и Министерството на външните работи, бул. „Шипченски проход“, бул. „Ситняково“, ул. „Борис Христов“ и ул. „Гео Милев“.

Извършено е почистване по основните улици в кв. „Редута“, каретата между ул. „Калиманци“, ул. „Атанас Узунов“, ул. „Гълъбец“ и бул. „Ситняково“, както и в карето „Цариградско шосе“ – „Александър Жендов“ – „Христо Чернопеев“ – „Шипченски проход“, включително зоната около БАН.

Обслужени са още улиците „Иван Димитров – Куклата“, „Мирково“, „Коста Лулчев“, бул. „Шипченски проход“, бул. „Ситняково“ и ул. „Едисон“, както и ж.к. „Христо Смирненски“, ж.к. „Яворов“ и прилежащите улици.

Сметосъбираща техника и щипка са работили и в кв. „Христо Ботев“.

Район „Подуяне“

В района са работили 7 сметосъбиращи камиона и една щипка. Почистени са каретата между ул. „Черковна“, бул. „Владимир Вазов“, ул. „Тодорини кукли“ и бул. „Ботевградско шосе“, както и зони в кв. „Хаджи Димитър“ – каретата между ул. „Васил Кънчев“, ул. „Резбарска“, ул. „Макгахан“ и бул. „Владимир Вазов“, включително повторно обслужване на кв. „Стефан Караджа“.

Извършено е сметосъбиране и в карето между ул. „Макгахан“, ул. „Резбарска“ и Моста „Чавдар“, в кв. „Левски Г“, кв. „Левски В“, както и по ул. „Теофил Ганев“ и локалните платна на бул. „Ботевградско шосе“.

От районите „Слатина“ и „Подуяне“ са извозени 137 тона отпадъци, при стандартна дневна норма от 90 тона за двата района.

Район „Люлин“

В района е извършено сметосъбиране по улиците с масов градски транспорт, улиците с обществено значение и вътрешнокварталните улици във всички микрорайони, както и в зона Люлин-центр, Индустриалната зона и ж.к. „Филиповци“.

Работа на терен на 24 януари 2026 г.

Район „Слатина“

Днес в района работят 4 сметосъбиращи камиона. Обслужват се районите около “Летище София”, ВТУ „Тодор Каблешков“, Министерството на външните работи, бул. „Шипченски проход“, бул. „Ситняково“, ул. „Борис Христов“ и ул. „Гео Милев“, основните улици в кв. „Редута“, каретата около бул. „Ситняково“, зоната около БАН, ж.к. „Христо Смирненски“, ж.к. „Яворов“, както и кв. „Христо Ботев“.

Район „Подуяне“

В района работят 4 сметосъбиращи камиона. Продължава обслужването на каретата около ул. „Черковна“, бул. „Владимир Вазов“, ул. „Тодорини кукли“ и бул. „Ботевградско шосе“, зоните в кв. „Хаджи Димитър“, кв. „Левски Г“, както и улиците и локалните платна на бул. „Ботевградско шосе“.

Район „Люлин“

През почивните дни на терен в район „Люлин“ ще работят 8 сметосъбиращи камиона, които ще обслужват всички микрорайони, както и кв. „Филиповци“.

В трите района работата е в напреднал етап, като по-голямата част от натрупванията и засметяванията около контейнерите вече са почистени. Усилената работа на екипите на Столичната община, Столичното предприятие за третиране на отпадъци и дружеството “Софекострой” продължава до пълното нормализиране на сметоизвозването, информират от СО.