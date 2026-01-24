Новини
СО: Сметосъбирането в „Слатина“, „Подуяне“ и “Люлин” се нормализира

24 Януари, 2026 12:28 619 13

  • сметосъбиране-
  • софия

В трите района работата е в напреднал етап, като по-голямата част от натрупванията и засметяванията около контейнерите вече са почистени

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Столичната община продължава усилената работа по почистване и сметосъбиране в най-засегнатите райони на София – „Слатина“, „Подуяне“ и „Люлин“.

Извършена работа на 23 януари 2026 г.

Район „Слатина“

В района са работили 8 сметосъбиращи камиона, една щипка, както и един мултилифт за обслужване на големите контейнери за претоварване на отпадъци. Обслужени са районите около “Летище София”, ВТУ „Тодор Каблешков“ и Министерството на външните работи, бул. „Шипченски проход“, бул. „Ситняково“, ул. „Борис Христов“ и ул. „Гео Милев“.

Извършено е почистване по основните улици в кв. „Редута“, каретата между ул. „Калиманци“, ул. „Атанас Узунов“, ул. „Гълъбец“ и бул. „Ситняково“, както и в карето „Цариградско шосе“ – „Александър Жендов“ – „Христо Чернопеев“ – „Шипченски проход“, включително зоната около БАН.

Обслужени са още улиците „Иван Димитров – Куклата“, „Мирково“, „Коста Лулчев“, бул. „Шипченски проход“, бул. „Ситняково“ и ул. „Едисон“, както и ж.к. „Христо Смирненски“, ж.к. „Яворов“ и прилежащите улици.

Сметосъбираща техника и щипка са работили и в кв. „Христо Ботев“.

Район „Подуяне“

В района са работили 7 сметосъбиращи камиона и една щипка. Почистени са каретата между ул. „Черковна“, бул. „Владимир Вазов“, ул. „Тодорини кукли“ и бул. „Ботевградско шосе“, както и зони в кв. „Хаджи Димитър“ – каретата между ул. „Васил Кънчев“, ул. „Резбарска“, ул. „Макгахан“ и бул. „Владимир Вазов“, включително повторно обслужване на кв. „Стефан Караджа“.

Извършено е сметосъбиране и в карето между ул. „Макгахан“, ул. „Резбарска“ и Моста „Чавдар“, в кв. „Левски Г“, кв. „Левски В“, както и по ул. „Теофил Ганев“ и локалните платна на бул. „Ботевградско шосе“.

От районите „Слатина“ и „Подуяне“ са извозени 137 тона отпадъци, при стандартна дневна норма от 90 тона за двата района.

Район „Люлин“

В района е извършено сметосъбиране по улиците с масов градски транспорт, улиците с обществено значение и вътрешнокварталните улици във всички микрорайони, както и в зона Люлин-центр, Индустриалната зона и ж.к. „Филиповци“.

Работа на терен на 24 януари 2026 г.

Район „Слатина“

Днес в района работят 4 сметосъбиращи камиона. Обслужват се районите около “Летище София”, ВТУ „Тодор Каблешков“, Министерството на външните работи, бул. „Шипченски проход“, бул. „Ситняково“, ул. „Борис Христов“ и ул. „Гео Милев“, основните улици в кв. „Редута“, каретата около бул. „Ситняково“, зоната около БАН, ж.к. „Христо Смирненски“, ж.к. „Яворов“, както и кв. „Христо Ботев“.

Район „Подуяне“

В района работят 4 сметосъбиращи камиона. Продължава обслужването на каретата около ул. „Черковна“, бул. „Владимир Вазов“, ул. „Тодорини кукли“ и бул. „Ботевградско шосе“, зоните в кв. „Хаджи Димитър“, кв. „Левски Г“, както и улиците и локалните платна на бул. „Ботевградско шосе“.

Район „Люлин“

През почивните дни на терен в район „Люлин“ ще работят 8 сметосъбиращи камиона, които ще обслужват всички микрорайони, както и кв. „Филиповци“.

В трите района работата е в напреднал етап, като по-голямата част от натрупванията и засметяванията около контейнерите вече са почистени. Усилената работа на екипите на Столичната община, Столичното предприятие за третиране на отпадъци и дружеството "Софекострой" продължава до пълното нормализиране на сметоизвозването, информират от СО.


България
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хипотетично

    6 0 Отговор
    Всяко едно изсипване на контейнер с боклук е истинско обществено значимо събитие, достойно за прес съобщение и репортаж за приноса на ММА шампион на Африка за удовлетворението му от новата тежка работа с камиона за смет. А хич, повече ли е?

    12:38 24.01.2026

  • 2 А ГА Ю

    3 1 Отговор
    Сметосъбирането в кварталите „Слатина“, „Подуяне“ и “Люлин” се нормализира,вече не се поддува,а се поддава на събирачите си. Кмето се кефи с лъжица и вилица в ръцете си.

    12:44 24.01.2026

  • 3 Сметосъбирането

    4 0 Отговор
    Казвате, демек боклука от контейнерите, а някой да мете и прибира листата и нападалите клони, затрупали улици и тротоари, а машини с четки, които да метат улиците, а това кога???

    12:49 24.01.2026

  • 4 Фен

    3 1 Отговор
    Въвеждането на еврото помогна! Хората потребяват по-малко и изхвърлят по-малко боклук. Санкциите и еврото работят. Е, и Шенген. София рязко почернява от пришълци.

    Коментиран от #11

    12:53 24.01.2026

  • 5 да питам

    5 0 Отговор
    а сметонатрупването как е?

    12:55 24.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Люлин

    2 0 Отговор
    3 месеца васето ни държа у боклуци, обаче Радев като се кандидатира и почна да чисти. Миналата неделя шиши повече ли пречеше от тая недвля?

    13:18 24.01.2026

  • 8 Аха

    1 0 Отговор
    А сметта от кметството кога ?!

    13:21 24.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Българин

    1 0 Отговор
    Снимката изглежда като снимана в Русия, Москва. Единственото, което ме кара да си мисля, че е от България е липсата на опашка пенсионерки, които ровят в боклука и се бият за ред.

    13:31 24.01.2026

  • 11 Автоматично оскъпяване

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Фен":

    Еврото удвои цените. Магазин за 1 лев сега стана на магазин за 1 евро.

    13:32 24.01.2026

  • 12 Бедна държава

    0 0 Отговор
    Доклад в Давос: Икономическите неравенствата разрушават демокрациите ни

    13:54 24.01.2026

  • 13 Хе!

    0 0 Отговор
    Остави ги в буклуците, бе, маа им столичанска калпава, само мърсят, саботират и не чистят и чакат Непал и Африка да дойдат да им почистят! Ленински съботник за вас, вашта маа калпава ашлама граждани, остай ги в буклуците га са затопли над 30 градуса да им се такова маата столичанска и отпадаци....!

    13:56 24.01.2026

