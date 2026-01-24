Новини
Свят »
Китай »
Китай разследва един от най-висшестоящите си генерали

Китай разследва един от най-висшестоящите си генерали

24 Януари, 2026 12:38 1 202 19

  • китай-
  • армия-
  • генерал-
  • чжан юся-
  • си дзинпин

Централната военна комисия е върховният орган на военното командване в Китай, който гарантира контрол на партията над армията

Китай разследва един от най-висшестоящите си генерали - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Китай обяви днес, че започва разследване срещу един от най-висшестоящите ръководители на своето върховно военно командване по подозрения за "сериозни нарушения на дисциплината", което е често срещан евфемизъм в Китай за подозрения за корупционни практики, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"След предварителна проверка бе решено да се започне разследване срещу Чжан Юся, един от заместник-председателите на влиятелната Централна военна комисия, както и срещу Лю Чжънли, началник щаб на обединеното военно командване", гласи съобщение на Министерството на отбраната на Китай.

Чжан и Лю, на 75 и 61 години, са "заподозрени в сериозни нарушения на дисциплината и закона", уточнява Министерството.

Централната военна комисия, оглавявана от президента Си Цзинпин, е върховният орган на военното командване в Китай. Той гарантира пълния контрол на партията над армията и координира националната отбрана.

Комисията има двама заместник-председатели, като заради опита и позицията си Чжан Юся се счита за най-влиятелната фигура сред тях. Вторият заместник-председател, Чжан Шенмин, наследи този пост през октомври миналата година, след като предшественикът му Хъ Вейдун беше отстранен от длъжност след обявяването на разследване по подозрения за корупция.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Доналд Тръмп офишъл

    8 1 Отговор
    Пфу, разкриха го🤔

    12:41 24.01.2026

  • 2 скептик

    13 0 Отговор
    Съмнения и подозрения за корупция сред висшите генерали, не е само китайски проблем, ... както и да звучи това...

    Коментиран от #17

    12:42 24.01.2026

  • 3 Грамофон свири, майка плаче

    11 0 Отговор
    Ако не го обесят, замина за урановите мини.

    12:43 24.01.2026

  • 4 Сила

    6 14 Отговор
    А наш Мунчо кога ....дезертьор и мародер !!!

    Коментиран от #7

    12:43 24.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Пригожин

    4 11 Отговор
    Шойгу окраде парите!!

    12:49 24.01.2026

  • 9 Фикри

    3 5 Отговор
    На 75 и 61 г. и там е като при нас, пълно с динозаври.

    Коментиран от #10

    12:57 24.01.2026

  • 10 Ердоган

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Фикри":

    На 71 год съм.

    13:01 24.01.2026

  • 11 РЕАЛИСТ

    8 1 Отговор
    Генералите се оказаха много подкупни подлеци. В Ирак , в Либия, в Сирия, във Венецуела се продадоха и предадоха ръката която ги хранеше и ги издигна на поста.

    Коментиран от #15

    13:01 24.01.2026

  • 12 Ми щом има

    1 0 Отговор
    подозрения за "сериозни нарушения на дисциплината" значи трябва

    13:02 24.01.2026

  • 13 Ек точно за това

    8 4 Отговор
    Китай е велик а Запада парий

    Коментиран от #16

    13:03 24.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Така е

    3 6 Отговор

    До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":

    ... ген. кРадев, ген. Буда Борисов, ген. Шивиков ...
    Все национални предатели!

    13:15 24.01.2026

  • 16 !!!?

    4 4 Отговор

    До коментар #13 от "Ек точно за това":

    Еднакви са Запада и Китай. Сащ е на 1во място, ЕС и Китай имат почти равен БВП.

    13:16 24.01.2026

  • 17 стоян

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "скептик":

    До 2 ком - забравил си да пишеш и голям рузки проблем - десетина генерала осъдиха за корупция а шефа шойгу го скриха

    Коментиран от #19

    13:20 24.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Пъстър свят

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "стоян":

    Ей тюфф уеккк ,не се опитвай да имитираш Големият стоян георгиев ,прочут със веселия си и закачлив характер и най вече -дежурната стилна тясна яка !

    13:26 24.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания