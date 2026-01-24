Китай разследва един от най-висшестоящите си генерали

Китай обяви днес, че започва разследване срещу един от най-висшестоящите ръководители на своето върховно военно командване по подозрения за "сериозни нарушения на дисциплината", което е често срещан евфемизъм в Китай за подозрения за корупционни практики, предаде Франс прес, съобщи БТА.
"След предварителна проверка бе решено да се започне разследване срещу Чжан Юся, един от заместник-председателите на влиятелната Централна военна комисия, както и срещу Лю Чжънли, началник щаб на обединеното военно командване", гласи съобщение на Министерството на отбраната на Китай.
Чжан и Лю, на 75 и 61 години, са "заподозрени в сериозни нарушения на дисциплината и закона", уточнява Министерството.
Централната военна комисия, оглавявана от президента Си Цзинпин, е върховният орган на военното командване в Китай. Той гарантира пълния контрол на партията над армията и координира националната отбрана.
Комисията има двама заместник-председатели, като заради опита и позицията си Чжан Юся се счита за най-влиятелната фигура сред тях. Вторият заместник-председател, Чжан Шенмин, наследи този пост през октомври миналата година, след като предшественикът му Хъ Вейдун беше отстранен от длъжност след обявяването на разследване по подозрения за корупция.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Доналд Тръмп офишъл
12:41 24.01.2026
2 скептик
Коментиран от #17
12:42 24.01.2026
3 Грамофон свири, майка плаче
12:43 24.01.2026
4 Сила
Коментиран от #7
12:43 24.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Пригожин
12:49 24.01.2026
9 Фикри
Коментиран от #10
12:57 24.01.2026
10 Ердоган
До коментар #9 от "Фикри":На 71 год съм.
13:01 24.01.2026
11 РЕАЛИСТ
Коментиран от #15
13:01 24.01.2026
12 Ми щом има
13:02 24.01.2026
13 Ек точно за това
Коментиран от #16
13:03 24.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Така е
До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":... ген. кРадев, ген. Буда Борисов, ген. Шивиков ...
Все национални предатели!
13:15 24.01.2026
16 !!!?
До коментар #13 от "Ек точно за това":Еднакви са Запада и Китай. Сащ е на 1во място, ЕС и Китай имат почти равен БВП.
13:16 24.01.2026
17 стоян
До коментар #2 от "скептик":До 2 ком - забравил си да пишеш и голям рузки проблем - десетина генерала осъдиха за корупция а шефа шойгу го скриха
Коментиран от #19
13:20 24.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Пъстър свят
До коментар #17 от "стоян":Ей тюфф уеккк ,не се опитвай да имитираш Големият стоян георгиев ,прочут със веселия си и закачлив характер и най вече -дежурната стилна тясна яка !
13:26 24.01.2026