Експлозия в тайна лаборатория за кокаин причини смъртта на седем души

Експлозия в тайна лаборатория за кокаин причини смъртта на седем души

24 Януари, 2026 12:01 1 003 13

Според предварителното разследване по време на производствения процес на наркотика се е взривила газова бутилка

Експлозия в тайна лаборатория за кокаин причини смъртта на седем души - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Експлозия в тайна лаборатория за кокаин причини смъртта на седем души, а десет бяха ранени в Колумбия, близо до границата с Еквадор, предаде Франс прес, позовавайки се на съобщение на полицията, пише БТА.

Според предварителното разследване по време на производствения процес на наркотика се е взривила газова бутилка.

Лабораторията е разположена в територията на коренното население Ава в департамента Нарино, Югозападна Колумбия - основен район за производство на кокаин, в който въоръжените групировки са много активни, отбелязва АФП.

Инцидентът е станал вчера на зазоряване, уточни полк. Джон Хайро Уреа от полицията във видео изявление. Жертвите са работили за дисидентска фракция на бившата партизанска група ФАРК, която не подписа мирното споразумение от 2016 г.

"Поради човешка грешка и боравене с газови бутилки, мястото се запали за секунди", потвърди бунтовническата групировка в изявление.

Департаментът Нарино на граница с Еквадор от десетилетия има ключова роля в производството на наркотици, разпространявани в САЩ.


Колумбия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гост

    8 3 Отговор
    В Украйна има тайни лаборатории за биологично оръжие на САЩ.

    Коментиран от #9

    12:03 24.01.2026

  • 2 Тръмп нали е борец срещу наркотрафика

    7 1 Отговор
    Да оди там....,ама там няма петрол, Марийке.
    Т

    12:07 24.01.2026

  • 3 Име

    2 0 Отговор
    Направо!

    12:10 24.01.2026

  • 4 И кво?

    1 0 Отговор
    Поради човешка грешка...

    12:12 24.01.2026

  • 5 бай Дон изтрещелия

    2 2 Отговор
    Пак ще трябва да нападам...Венецуела!

    12:15 24.01.2026

  • 6 тайна....

    6 0 Отговор
    Много е важно да е тайна лабораторията...

    12:15 24.01.2026

  • 7 Така е

    5 0 Отговор
    Като "производствения" процес не е по Хасъп ...

    12:16 24.01.2026

  • 8 Чичи

    1 1 Отговор
    Въййй,Зелю ко ша прай ся?🤔🤔
    Отиди матряла....😄😆

    Коментиран от #10

    12:23 24.01.2026

  • 9 в лоното

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    на маати пък кво са вари

    Коментиран от #12

    12:23 24.01.2026

  • 10 ни риви ва

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Чичи":

    за теби колку матрял имаа напрау за варосвани на адна къшта

    12:24 24.01.2026

  • 11 Кокаин и газови бутилки ...?

    3 0 Отговор
    Абе той с листа и ацетон се извлича бре. Ква е тая технология с варене ? Да не са си правили чай?

    12:26 24.01.2026

  • 12 Гост

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "в лоното":

    Ти българин ли си бе да те еа у тиквата.

    Коментиран от #13

    12:26 24.01.2026

  • 13 скопей

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Гост":

    бой и гръцка музика не се връщат 🤡

    12:29 24.01.2026