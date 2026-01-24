Експлозия в тайна лаборатория за кокаин причини смъртта на седем души, а десет бяха ранени в Колумбия, близо до границата с Еквадор, предаде Франс прес, позовавайки се на съобщение на полицията, пише БТА.
Според предварителното разследване по време на производствения процес на наркотика се е взривила газова бутилка.
Лабораторията е разположена в територията на коренното население Ава в департамента Нарино, Югозападна Колумбия - основен район за производство на кокаин, в който въоръжените групировки са много активни, отбелязва АФП.
Инцидентът е станал вчера на зазоряване, уточни полк. Джон Хайро Уреа от полицията във видео изявление. Жертвите са работили за дисидентска фракция на бившата партизанска група ФАРК, която не подписа мирното споразумение от 2016 г.
"Поради човешка грешка и боравене с газови бутилки, мястото се запали за секунди", потвърди бунтовническата групировка в изявление.
Департаментът Нарино на граница с Еквадор от десетилетия има ключова роля в производството на наркотици, разпространявани в САЩ.
