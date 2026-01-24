Новини
Свят »
Данни за близо 50 милиона акаунта в Gmail изтекоха онлайн

Данни за близо 50 милиона акаунта в Gmail изтекоха онлайн

24 Януари, 2026 10:10, обновена 24 Януари, 2026 10:15 918 3

  • gmail-
  • акаунти-
  • данни-
  • изтичане

Според Forbes тази база с уникални входни имена и пароли възлиза на „96GB необработени данни за удостоверения“.

Данни за близо 50 милиона акаунта в Gmail изтекоха онлайн - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Известеният експерт по информационна сигурност Джереми Фаулърпотвърди, че е била компрометирана база данни, съдържаща 149 милиона компрометирани идентификационни данни, включително данни за около 48 милиона акаунта в Gmail.

Според Forbes тази база данни с уникални входни имена и пароли възлиза на „96GB необработени данни за удостоверения“.

Фаулър откри изтичането на базата данни и публикува доклад с констатациите си. Според него базата данни е съдържала общо 149 404 754 уникални входни имена и пароли. Трябва да се отбележи, че това не е нов пробив в сигурността на услугата и най-вероятно тази база данни се състои от данни от предишни изтичания.

Данни за близо 50 милиона акаунта в Gmail изтекоха онлайн

Главният изпълнителен директор на Cytidel Мат Конлън нарече базата данни съкровищница за всеки, който има злонамерени намерения.

„През последните няколко години се наблюдава значително увеличение на кражбите на информация. И този пробив в данните подчертава колко широко разпространен е този проблем.“

На свой ред Борис Чипот, старши инженер по сигурността в Black Duck заяви, че базата данни съдържа и идентификационни данни за влизане в правителствени, банкови и стрийминг услуги, а това я прави изключително ценна цел за киберпрестъпниците. Специалистът потърси за коментар свои контакти в Google и Gmail и ето какво отговориха те:

„Непрекъснато наблюдаваме този вид външна дейност и разполагаме с автоматични защити за блокиране на акаунти и насилствено въвеждане на пароли при откриване на компрометирани идентификационни данни.“

Източник: www.kaldata.com


Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ко речи?

    0 0 Отговор
    "... компрометирана база данни, съдържаща 149 милиона компрометирани идентификационни данни..." демек компромат на квадрат. И точно пък Гугъл да не си държат паролите криптирани...

    10:23 24.01.2026

  • 2 Много опасно

    0 0 Отговор
    Онлайн самоличността не е самоличност, тя е разголване!

    10:32 24.01.2026

  • 3 Младо и Красиво z

    0 1 Отговор
    Путин е виновен.

    10:35 24.01.2026