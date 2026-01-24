Данни за близо 50 милиона акаунта в Gmail изтекоха онлайн

Известеният експерт по информационна сигурност Джереми Фаулърпотвърди, че е била компрометирана база данни, съдържаща 149 милиона компрометирани идентификационни данни, включително данни за около 48 милиона акаунта в Gmail.

Според Forbes тази база данни с уникални входни имена и пароли възлиза на „96GB необработени данни за удостоверения“.

Фаулър откри изтичането на базата данни и публикува доклад с констатациите си. Според него базата данни е съдържала общо 149 404 754 уникални входни имена и пароли. Трябва да се отбележи, че това не е нов пробив в сигурността на услугата и най-вероятно тази база данни се състои от данни от предишни изтичания.

Главният изпълнителен директор на Cytidel Мат Конлън нарече базата данни съкровищница за всеки, който има злонамерени намерения.

„През последните няколко години се наблюдава значително увеличение на кражбите на информация. И този пробив в данните подчертава колко широко разпространен е този проблем.“

На свой ред Борис Чипот, старши инженер по сигурността в Black Duck заяви, че базата данни съдържа и идентификационни данни за влизане в правителствени, банкови и стрийминг услуги, а това я прави изключително ценна цел за киберпрестъпниците. Специалистът потърси за коментар свои контакти в Google и Gmail и ето какво отговориха те:

„Непрекъснато наблюдаваме този вид външна дейност и разполагаме с автоматични защити за блокиране на акаунти и насилствено въвеждане на пароли при откриване на компрометирани идентификационни данни.“

Източник: www.kaldata.com