Израел демонстративно скъса Хартата на ООН

Посланикът на Израел в ООН Гилад Ердан демонстративно унищожи Хартата на ООН от подиума на общото събрание на организацията.

Протестът на дипломата беше заради резолюция за признаване на държавата Палестина като пълноправна членка на организацията.

Действията на Гилад Ердан се случват на фона на продължаващия геноцид на израелската армия над цивилното население в ивицата Газа. От месеци Израел убива цивилни, включително деца.

Израел нареди днес нови евакуации в град Рафах, който се намира в южната част на ивицата Газа, докато се подготвя да разшири офанзивата си. ООН и други организации предупреждават от седмици, че израелското нападение срещу Рафах, който е разположен на границата на ивицата Газа с Египет, ще доведе до затрудняване на хуманитарните операции и до катастрофално нарастване на броя на жертвите сред цивилното население.

Watch: Israeli ambassador to the UN @giladerdan1 used a paper shredder to shred the UN charter on the podium of the UN general assembly ahead of a vote that will give new privileges to the Palestinians at the UN pic.twitter.com/mWQ85c8uwK