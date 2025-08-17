Европейски лидери ще придружат Зеленски в Белия дом по негово искане

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще се срещне утре с президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом, заедно с други европейски лидери, по искане на украинския президент Володимир Зеленски, предаде Ройтерс, позовавайки се на публикация на ръководителката на ЕК в платформата "Екс", предаде БТА.
Фон дер Лайен също така съобщи, че ще посрещне Зеленски в Брюксел по-късно днес и заедно ще участват в среща на европейските лидери.
Френският президент Еманюел Макрон ще посети Вашингтон, заедно с няколко други европейски лидери, за да придружи своя украински колега Володимир Зеленски по време на срещата му с Доналд Тръмп, предаде Франс прес, позовавайки се на съобщение на Елисейския дворец.
Според съобщението срещата има за цел да "продължи координацията между европейците и САЩ с цел постигане на справедлив и траен мир, който да защити жизненоважните интереси на Украйна и сигурността на Европа".
Правителството в Берлин потвърди, че германският канцлер Фридрих Мерц утре ще посети Вашингтон, за да участва в срещата с Тръмп. "Преговорите ще засягат, наред с други неща, гаранциите за сигурност, териториалните въпроси и продължаващата подкрепа за Украйна в отбраната ѝ срещу руската агресия. Това включва поддържане на натиска върху Москва чрез санкции", заяви Берлин.
Финландският президент Александър Стуб също ще пътува до американската столица заедно със Зеленски.
Участник в срещата, организирана от американския президент, ще бъде и генералният секретар на НАТО Марк Рюте, съобщи неговата канцелария.
Рим потвърди и участието на италианския премиер Джорджа Мелони.
Този ход от страна на Зеленски и европейските лидери е очевидно усилие да се предотврати повторение на напрегнатата обстановка по време на последната му визита във Вашингтон за среща с Тръмп през февруари. Присъствието на европейските лидери до Зеленски, което демонстрира подкрепата на Европа за Украйна, би могло да помогне за успокояване на опасенията в Киев и други европейски столици, че има риск украинският президент да бъде принуден да сключи мирно споразумение с Русия с посредничеството на Тръмп, отбелязва Асошиейтед прес.
1 Евгени от Алфапласт
15:54 17.08.2025
15:54 17.08.2025
2 минаващ
15:56 17.08.2025
3 МУАХАХХА
15:56 17.08.2025
4 мошЕто
15:57 17.08.2025
5 тръми
15:57 17.08.2025
6 Хахахахаха ...... детската градина
15:58 17.08.2025
7 Леле, гоУем страх ги тресе
Опитаха да нанесат стратегическо поражение на Русия чрез Украйна, не стана и сега пискат.
15:58 17.08.2025
8 Ганя Путинофила
Той ни го завря с този Боташ!
Той ни докара 100 000 украинки на Слънчака!
Той ни докара 80 000 сирийци в територията!
путин красавчик!
След като ликвидира повече от 1 000 000 рушляка, вкара Швеция и Финландия в НАТО!
Сега и Австрия заяви, че иска в НАТО!
След Сирия загуби и Кавказ!
Ето затова съм върл путинофил!
15:58 17.08.2025
15:58 17.08.2025
9 БОЗА
15:58 17.08.2025
10 Сатана Z
15:59 17.08.2025
11 седесарко
15:59 17.08.2025
12 Последния Софиянец
15:59 17.08.2025
15 Дрът русофил
Така се чувства ЗНАЧИМА!
15:59 17.08.2025
15:59 17.08.2025
16 Росен Желязков
15:59 17.08.2025
17 Мокрите
16:00 17.08.2025
16:00 17.08.2025
18 Плевнелиев
16:00 17.08.2025
19 А Европейската комисия
16:00 17.08.2025
21 Зеленски в Гуантанамо
16:00 17.08.2025
22 Путин прати матушката за зелен хайвер
Само де билите не го разбират това!
16:00 17.08.2025
16:00 17.08.2025
23 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Поканил ли ги е?
Следва още по-голямо унижение от Аляска...
16:01 17.08.2025
24 на карикатурата е трябвало
и тогава поднесено за предястие макарон с брюкселски зелки
16:01 17.08.2025
25 ГЪРЧЪТ НА УТРЕПКИТЕ
16:01 17.08.2025
26 Хайде
16:02 17.08.2025
27 Гост
16:02 17.08.2025
29 Някой
16:02 17.08.2025
30 жик так
16:02 17.08.2025
31 Копейките квичат- добре за България
До коментар #17 от "Мокрите":Зле за Раша.
16:02 17.08.2025
32 Жълтопаветна измет
16:02 17.08.2025
33 Име
16:03 17.08.2025
34 604
Пхахахахя
16:03 17.08.2025
35 И сега за какво ще молят Тръмп
16:03 17.08.2025
36 ВВ Путин
16:03 17.08.2025
37 фарисейски квас
... А логиката на събитията са следните: Русия остави руски територии с руснаци в нови държави, и се прави, че няма проблем, не реагирва на злото срещу тях. Но когато ООН и уж-цивилизованият свят не предприема нищо, а защитава дори геноцидът, а руснаците искат да им се помогне. Тогава или Русия ще се намеси и върне руската земя и сънародници при себе си, или руският народ ще свали правителство и статукво на Русия и ще нахлуе сам да спасява своят народ извън руската държава. КОЙ НАРОД НЯМА ДА ПОСТЪПИ ТАКА! АРАБИТЕ ЛИ?
16:04 17.08.2025
38 Ъхъ
16:04 17.08.2025
16:04 17.08.2025
39 Факт
16:04 17.08.2025
40 аz СВО Победа80
16:04 17.08.2025
16:04 17.08.2025
41 много баби хилаво бебе зелче
16:04 17.08.2025
42 жик так
До коментар #28 от "300 години ордите на Чингиз хан колеха":Да бе готин , то за това три пъти тия с дръпнатите очи ходиха до Париж и Берлин . Явно е настанал поредния .
Ама мисля че ще е виртуално . Ще набият няколко ракети в центъра на Париж или Лондон .
16:04 17.08.2025
43 Макрон къде е на картинката :)
16:05 17.08.2025
44 Лайн Ари
16:05 17.08.2025
45 Ъхъъъ
16:05 17.08.2025
16:05 17.08.2025
46 Петър
До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":Преди 2-3 години, такива снимки бяха немислими по българските медии.
16:05 17.08.2025
47 ха ха ха ...
До коментар #40 от "аz СВО Победа80":То за това черните чували за Украйна пристигат с влакове .
16:05 17.08.2025
48 ФЕЙК
16:05 17.08.2025
16:05 17.08.2025
49 Европейските лидери отиват
16:05 17.08.2025
50 Годи
До коментар #28 от "300 години ордите на Чингиз хан колеха":3 милиона рускини тръгват по света да си търсят мъж.
16:05 17.08.2025
51 А нашият
16:06 17.08.2025
52 5666
16:06 17.08.2025
53 Жеко
Сега следва да се разбере кой организира преврата срещу Президент и правителство 2014 година , и кой ще плаща за това .
16:06 17.08.2025
54 Яяяяяя
До коментар #13 от "Видьо Видев":Моля уточнете кога сме имали комунизъм , че сме учили само за развит социализъм, историците явно са направили пропуск
16:06 17.08.2025
56 Просто си
До коментар #8 от "Ганя Путинофила":О ли,Го.френ нищо жен!
16:07 17.08.2025
57 Много е готино да ги гледаш
16:07 17.08.2025
59 Много интересно
16:08 17.08.2025
60 Ааааа ясно... разбрах
16:08 17.08.2025
61 000
16:08 17.08.2025
63 Магадан
16:09 17.08.2025
66 Няма кретениииии
16:10 17.08.2025
67 тея бръмбари и калинки какво на куп
той не е ги е канил да идват в белия дом
и сега за резил остава да ги върне обратно без да му поджафкат
16:10 17.08.2025
68 Минчо празника
16:10 17.08.2025
69 Я глей...
До коментар #8 от "Ганя Путинофила":Ама ти НЕ СИ УМЕН... знаеш си, нали!!!
16:11 17.08.2025
70 За такива срещи
И за една сватба има по- голяма подготовка!
Ама Тръмп е широко скроен- дава и разрешава всичко! Това е зашеметяващо нарушаване на дипломацията .
Путин никога не би го допуснал!
16:11 17.08.2025
16:11 17.08.2025
71 истината
16:12 17.08.2025
72 Хасковски каунь
16:12 17.08.2025
73 праведен
16:13 17.08.2025
74 Стенли
До коментар #38 от "Ъхъ":Много точно казано но тя Урсула има опит помним как седя диван чапраз на Ердоган султан 😁(за не знаещите да поясня диван чапраз се нарича така когато някой се разположил удобно а другия стои до него прав)
16:13 17.08.2025
75 Ъхъъъ....
16:13 17.08.2025
16:13 17.08.2025
76 парен каша духа
16:13 17.08.2025
77 Хаха
16:13 17.08.2025
79 Тръм през това време
До коментар #75 от "Ъхъъъ....":Щял да е в Гренландия
16:14 17.08.2025
80 Европейските
Тогава ще получат войната
16:14 17.08.2025
81 Само питам
16:14 17.08.2025
82 ДрБр
Украйна си връща Херсонска ни Запорожие области.
За руските глупаци -пустинята Крим и Донбас.
Украйна получава неприкосновен статут от НАТО.
Тръмп получава запорожката АЕЦ.
И за това умряха 1,3 милиона руснаци.
16:14 17.08.2025
16:14 17.08.2025
84 Интересно
16:16 17.08.2025
85 8675
До коментар #15 от "Дрът русофил":Един Дърт пeдepyнгел си ти. Правдата винаги е на страната на Москва. Язък ти за годините на вятъра, щом досега не си ги разбрал. Сопол.
16:16 17.08.2025
86 размисли и страсти
16:16 17.08.2025
16:16 17.08.2025
87 Споко рашляци
Коментиран от #101
16:16 17.08.2025
88 "не трябва ли предварителна покана"
До коментар #70 от "За такива срещи":На Кой му пука бре.... Не помниш ли как оная Кая Калас отиде и после обратно без и белият дом да види даже
16:17 17.08.2025
90 Агафангел
16:17 17.08.2025
91 въх марийке
16:17 17.08.2025
92 Хохо Бохо
До коментар #22 от "Путин прати матушката за зелен хайвер":Червен килим ще има ли за купчината нули и зеления, надрусан отпадък?
16:17 17.08.2025
93 Ъъъъъъ
16:18 17.08.2025
94 Зеленски
16:18 17.08.2025
95 Браво
До коментар #82 от "ДрБр":Много точен коментар
16:18 17.08.2025
96 Каквото и да стане
16:19 17.08.2025
97 123456
16:19 17.08.2025
98 Тези наркомани
16:19 17.08.2025
16:19 17.08.2025
99 Механик
Песенчицата му е изпята на Зелинцето.
16:20 17.08.2025
100 Жоро
16:20 17.08.2025
101 Прав си 100 %
До коментар #87 от "Споко рашляци":Браво! Но матрошките ще ти слагат минуси .
16:21 17.08.2025
102 Димитринчо
До коментар #82 от "ДрБр":Повечко руснаци умряха.Даже и Донбас няма да им отпуснат целият .От Путлер нищо не зависи.Слабичка му се оказа армийката.
16:21 17.08.2025
16:21 17.08.2025
103 Усещане имам как на края
16:22 17.08.2025
104 Механик
До коментар #98 от "Тези наркомани":Тая паплач от набедени държавници плюс Зели ще са като тумба роми в Бърза Помощ.
Един болен ром го съпровожда целата рода. Облечени по нощници, по анцузи, по протъркани слипове... нахлуват и дигат гюрултия до небесата.
Абе, с две думи - ромска работа.
16:24 17.08.2025
105 мнение
16:24 17.08.2025
106 грУй ,
До коментар #82 от "ДрБр":Ти това кога го сънува , или обичаш да си мечтаеш ?!
16:25 17.08.2025
108 Е. Понеделник ще се реши съдбата
16:26 17.08.2025
16:26 17.08.2025
109 Едно знам
16:26 17.08.2025
110 биг брадър
Това ще бъде делегация на навлеците, гонени от дипломатически срещи с някоя от Великите сили! Делегацията е позор всеки жител на Европа, която нагло беше трансформирана в Четвърти райх!!!
16:26 17.08.2025
112 ха ха ха
До коментар #108 от "Е. Понеделник ще се реши съдбата":Да бе готин , а какво стана с ултиматума на бай Доню от 8.08. Путин капитулира ли ?
16:28 17.08.2025
16:28 17.08.2025
113 Много искали тея евроолигофрени
16:28 17.08.2025
114 Еее па то е ясно
16:28 17.08.2025
115 Защо се притеснявате
16:28 17.08.2025
116 Град Козлодуй
До коментар #102 от "Димитринчо":Точен сте господине 👌👌✌️ И децата разбраха че от руснак войник не става.
Коментиран от #118
16:28 17.08.2025
117 боклука сам се обажда
До коментар #111 от "Геро":Айде у лево и фащай баира ...
16:29 17.08.2025
119 Хи хи
16:29 17.08.2025
120 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #112 от "ха ха ха":Пумияр днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?
Благодаря предварително за отговора!
16:30 17.08.2025
16:30 17.08.2025
122 каква ще е тая делегация
16:34 17.08.2025
123 Констатация
16:34 17.08.2025
124 Урсула Пфайзер
И сама си мъкна куфарите в Китай.
Утре ще видим!
16:34 17.08.2025
125 оли ,
До коментар #120 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Питай този , който го е казал , нас защо ни занимаваш с тъпотиите си ?! Айде , на фронта при зеля да ти се наместят лимките !
16:34 17.08.2025
126 Соваж бейби
Русия още един ще освободи Европа този път от американско пресъствие и базите им в Европа и продажни политици американолизачи, продължението на историята от снимката
16:35 17.08.2025
127 улична превъзходна от Козлодуй
До коментар #120 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":как върви перемогата брат ? Колко села превзехте днес ? А вчера ? А миналата седмица ? А миналия месец ? А миналата година ?
Крим наш кога ?
А парада на Червения площад ?
16:36 17.08.2025
129 И тоя път
Няма пак да си прибират срамежливо изненадани "цифливите кърпички" от масата...
16:36 17.08.2025
130 защо
1. ВЪРХОВЕН представител на ЕС по Вн работи и безопасност
2. Латвийка
3. Два пъти женена
4. Руса
5. С голям опит при посещения в САЩ
16:37 17.08.2025
131 майстор Манол
16:37 17.08.2025
133 Изперкали нищожества
16:39 17.08.2025
134 Генчо
16:39 17.08.2025
136 бай Иван
16:40 17.08.2025
16:40 17.08.2025
137 А на полската граница
16:40 17.08.2025
138 Зеленски прави революция 100 години
16:40 17.08.2025
139 Деций
16:40 17.08.2025
140 сериозен
До коментар #136 от "бай Иван":Точно !
16:42 17.08.2025
142 тук е ключа за бараката
16:43 17.08.2025
143 Много им се иска
16:44 17.08.2025
144 Фен
16:44 17.08.2025
145 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
16:44 17.08.2025
16:44 17.08.2025
146 Лошо,Гошо
,защото имали принципи,според които не трябва да се откъсват територии.Интересно къде им бяха принципите,когато с бомби откъснаха историческата област Косово от Сърбия
16:46 17.08.2025
147 дежавю
АПРИЛ 2022-ра, Стамбула града, проекто-договор за мир с минус ДНР и ЛНР за украйна.
А иначе фон дер, Кая някакво си, макарона, Шолц и т.н. не ги пущат в селото, те в поповата къща искат да нанкат..
Е сега украйна с още 4 района от Украйна ша дадат..
16:46 17.08.2025
148 Дон Дони
16:47 17.08.2025
149 улична превъзходна Козлодуйска
До коментар #145 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Паника и страх. Няма друго обяснение за опита за колективно посещение на европачите в Овалния кабинет. Зелката, ако беше мъж с топки, сам да отишъл за финалното шоу.
16:47 17.08.2025
150 Нали тези искаха
16:49 17.08.2025
151 баба Пена
16:49 17.08.2025
154 Тагарев Тошко
16:51 17.08.2025
155 Хахахаха
До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":Снимката всъщност е малко срамна. Зеленски всъщност е много повече президент от двамата терористи, които единствено управляват по-големи държави. Но това не ги прави по-големи политици.
16:52 17.08.2025
157 Световна война искат тези оолигофрени
Паралелите с историята са едновременно поразителни и смъртоносни: същите корпорации, които въоръжиха Вермахта (армията) на Хитлер през 30-те години на миналия век, отново потриват окървавените си ръце и трупат милиарди. Оборотът на Thyssenkrupp Marine Systems се е увеличил с 16,7% през 2023/24 г. до 2,1 милиарда евро. Rheinmetall отчете най-високия оборот в историята си от 9,8 милиарда евро, което е увеличение с 36% спрямо предходната година, и очаква потенциал за поръчки от над 300 милиарда евро само в Европа до 2030 г.
16:55 17.08.2025
158 Световна война искат тези оолигофрени
В момента правителството мобилизира допълнителни средства, за да може авиобазата Бюхел да заработи за F-35 възможно най-бързо. В момента Министерството на отбраната отчита допълнителни разходи от над 640 милиона евро, според поверителен документ за парламентарната бюджетна комисия, получен от Ройтерс. Това увеличава общите разходи до малко над 2 милиарда евро.
16:56 17.08.2025
160 гошо
17:02 17.08.2025
161 Хаха
Урсула и компания ще сменят памперса на Наркомана! Представям си какво ще е в самолета … линии, магистрали …
17:03 17.08.2025
162 така ми се чини
До коментар #70 от "За такива срещи":Май ще гледат Белия дом отвън през оградата!
17:04 17.08.2025
163 Е който и да зависим или малко Не Узрел
17:05 17.08.2025
164 Тома
17:05 17.08.2025