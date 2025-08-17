Новини
Европейски лидери ще придружат Зеленски в Белия дом по негово искане
  Тема: Украйна

Европейски лидери ще придружат Зеленски в Белия дом по негово искане

17 Август, 2025 15:53

Френският президент Еманюел Макрон ще посети Вашингтон с няколко други европейски лидери

Европейски лидери ще придружат Зеленски в Белия дом по негово искане - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще се срещне утре с президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом, заедно с други европейски лидери, по искане на украинския президент Володимир Зеленски, предаде Ройтерс, позовавайки се на публикация на ръководителката на ЕК в платформата "Екс", предаде БТА.

Фон дер Лайен също така съобщи, че ще посрещне Зеленски в Брюксел по-късно днес и заедно ще участват в среща на европейските лидери.

Френският президент Еманюел Макрон ще посети Вашингтон, заедно с няколко други европейски лидери, за да придружи своя украински колега Володимир Зеленски по време на срещата му с Доналд Тръмп, предаде Франс прес, позовавайки се на съобщение на Елисейския дворец.

Още новини от Украйна

Според съобщението срещата има за цел да "продължи координацията между европейците и САЩ с цел постигане на справедлив и траен мир, който да защити жизненоважните интереси на Украйна и сигурността на Европа".

Правителството в Берлин потвърди, че германският канцлер Фридрих Мерц утре ще посети Вашингтон, за да участва в срещата с Тръмп. "Преговорите ще засягат, наред с други неща, гаранциите за сигурност, териториалните въпроси и продължаващата подкрепа за Украйна в отбраната ѝ срещу руската агресия. Това включва поддържане на натиска върху Москва чрез санкции", заяви Берлин.

Финландският президент Александър Стуб също ще пътува до американската столица заедно със Зеленски.

Участник в срещата, организирана от американския президент, ще бъде и генералният секретар на НАТО Марк Рюте, съобщи неговата канцелария.

Рим потвърди и участието на италианския премиер Джорджа Мелони.

Този ход от страна на Зеленски и европейските лидери е очевидно усилие да се предотврати повторение на напрегнатата обстановка по време на последната му визита във Вашингтон за среща с Тръмп през февруари. Присъствието на европейските лидери до Зеленски, което демонстрира подкрепата на Европа за Украйна, би могло да помогне за успокояване на опасенията в Киев и други европейски столици, че има риск украинският президент да бъде принуден да сключи мирно споразумение с Русия с посредничеството на Тръмп, отбелязва Асошиейтед прес.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Евгени от Алфапласт

    67 3 Отговор
    Слагам 5 звезди на статията само за снимката 🤣

    Коментиран от #13, #46, #155

    15:54 17.08.2025

  • 2 минаващ

    90 6 Отговор
    Ако ще и султанът на Бруней да замине със зеления - нищо няма да стане по-различно ...Укрията си заминава - бавно , но сигурно !

    15:56 17.08.2025

  • 3 МУАХАХХА

    56 5 Отговор
    Западните милиционери загубиха от съветските

    15:56 17.08.2025

  • 4 мошЕто

    57 2 Отговор
    Снимката казва всичко !

    15:57 17.08.2025

  • 5 тръми

    6 29 Отговор
    трябва да се изтръмпи, за да му се върнр разума.

    15:57 17.08.2025

  • 6 Хахахахаха ...... детската градина

    85 6 Отговор
    (Европейски лидери ще придружат Зеленски в Белия дом по негово искане)...... А тези мишки нямат ли си върховна мишка Кая Калас ? Просто са уникални тея нищожества.

    15:58 17.08.2025

  • 7 Леле, гоУем страх ги тресе

    71 5 Отговор
    западните "лидери".
    Опитаха да нанесат стратегическо поражение на Русия чрез Украйна, не стана и сега пискат.

    15:58 17.08.2025

  • 8 Ганя Путинофила

    4 73 Отговор
    Аз обича путен!
    Той ни го завря с този Боташ!
    Той ни докара 100 000 украинки на Слънчака!
    Той ни докара 80 000 сирийци в територията!
    путин красавчик!
    След като ликвидира повече от 1 000 000 рушляка, вкара Швеция и Финландия в НАТО!
    Сега и Австрия заяви, че иска в НАТО!
    След Сирия загуби и Кавказ!
    Ето затова съм върл путинофил!

    Коментиран от #56, #69

    15:58 17.08.2025

  • 9 БОЗА

    71 3 Отговор
    Хиените се събират в глутница...файда йок... ;-)

    15:58 17.08.2025

  • 10 Сатана Z

    50 2 Отговор
    Европейските лидери първо ще окъпят и обръснат Зеления военнопрестъпник преди да го заровят 2 метра под морското равнище.

    15:59 17.08.2025

  • 11 седесарко

    33 2 Отговор
    те така се прави, да го придружат за кураж и да скръцнат със зуби на бае Донча, та да погледне с добро око на нашето момченце...

    15:59 17.08.2025

  • 12 Последния Софиянец

    51 4 Отговор
    Никой не ги е канил.

    15:59 17.08.2025

  • 15 Дрът русофил

    1 45 Отговор
    Маскалия, чувствайки своята глобална НЕЗНАЧИМОСТ, намери начин да привлича вниманието на света към себе си!
    Така се чувства ЗНАЧИМА!

    Коментиран от #85

    15:59 17.08.2025

  • 16 Росен Желязков

    24 16 Отговор
    Отивам в Белия дом.Слава Украине!

    15:59 17.08.2025

  • 17 Мокрите

    4 43 Отговор
    сънища на родните копейки ме карат да се умилявам!

    Коментиран от #31

    16:00 17.08.2025

  • 18 Плевнелиев

    27 7 Отговор
    Смел лидерът на Украйна който иска среща с Путин,а той се страхува ( по думи на Зеленски) . Среща със президента на САЩ обаче е много опасна и за това има нужда от поддръжка.

    16:00 17.08.2025

  • 19 А Европейската комисия

    50 1 Отговор
    Какво общо пък има ? Потресаващо е колко са неадекватни и замаени. Но иначе за митата си налягаха парцалите нали?

    16:00 17.08.2025

  • 21 Зеленски в Гуантанамо

    35 2 Отговор
    Докато Тръмп реши какво да го прави.

  • 22 Путин прати матушката за зелен хайвер

    4 36 Отговор
    за 200 години напред!
    Коментиран от #92

    16:00 17.08.2025

    42 1 Отговор
    А Тръмп знае ли?
    Поканил ли ги е?
    Следва още по-голямо унижение от Аляска...

    16:01 17.08.2025

    36 1 Отговор
    зелката да бъде сготвена с патица по съчуански
    и тогава поднесено за предястие макарон с брюкселски зелки

    16:01 17.08.2025

  • 25 ГЪРЧЪТ НА УТРЕПКИТЕ

    34 2 Отговор
    ТЕ ЩЕ ИСКАТ УКРАЙНА ДА БЪДЕ ДОВЪРЩЕНА И БОЙ ДО ПОСЛЕДНИЯ УКРАИНЦ !!!

    16:01 17.08.2025

  • 26 Хайде

    30 2 Отговор
  • 27 Гост

    34 3 Отговор
    16:02 17.08.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

    33 1 Отговор
    Че те поканени ли са? Отделно, зеленото фашистче го е страх да се изправи сам пред Тръмп, та се нуждае от подкрепа. Но и тя няма да му помогне,щото и тя ще го отнесе.

    16:02 17.08.2025

  • 30 жик так

    32 1 Отговор
    Потника ще води свидетели . Страх го е да не го бият .

    16:02 17.08.2025

  • 31 Копейките квичат- добре за България

    5 24 Отговор

    До коментар #17 от "Мокрите":

    Зле за Раша.

    16:02 17.08.2025

  • 32 Жълтопаветна измет

    21 3 Отговор
    За тия фашизоиди няма почивен ден

    16:02 17.08.2025

  • 33 Име

    27 0 Отговор
    Ще гледаме шоу

    16:03 17.08.2025

  • 34 604

    16 1 Отговор
    Маро ти ли ги рисува мъъъъ
    Пхахахахя

    16:03 17.08.2025

  • 35 И сега за какво ще молят Тръмп

    22 2 Отговор
    Тези европейски "лидери"? Някакво "лидерско" прошение ши да е... и лидерски на колене ще врякат

    16:03 17.08.2025

  • 36 ВВ Путин

    16 1 Отговор
    Язък. Разчитах моя човек да направи нова засада на Зелю но с тази фаланга от европейски лидери няма как да стане.

    16:03 17.08.2025

  • 37 фарисейски квас

    2 8 Отговор
    Първо трябва да се даде алиби на Зеленски. Примерно, Крим и Донбас си остават така за 15 години и после те решават към Украйна или Русия да се присъединят. Може и 2-трилиона евро да получат. 5-трилиона евро да плати Германия репарации на СССР роднините. Русия да даде толкова колкото е навредила повече от Украйна. След 15 години да се решава за НАТО и ЕС. Но знаем, че договорите нямат смисъл както и ООН. ОПТИМИСТИТЕ СА ПРОСТИ ХОРА. Дори Сталин загуби войната, защото злото остана живо. Само сценарият в Откровение е възможен или поне този на Ванга от 1964-година в книга от 1000 броя предназначена за научният сектор в СССР и КГБ.
    ... А логиката на събитията са следните: Русия остави руски територии с руснаци в нови държави, и се прави, че няма проблем, не реагирва на злото срещу тях. Но когато ООН и уж-цивилизованият свят не предприема нищо, а защитава дори геноцидът, а руснаците искат да им се помогне. Тогава или Русия ще се намеси и върне руската земя и сънародници при себе си, или руският народ ще свали правителство и статукво на Русия и ще нахлуе сам да спасява своят народ извън руската държава. КОЙ НАРОД НЯМА ДА ПОСТЪПИ ТАКА! АРАБИТЕ ЛИ?

    16:04 17.08.2025

  • 38 Ъхъ

    28 1 Отговор
    байДончо много ще им се зарадва!😂😂😂😂 Неканени гости в Белия дом.

    Коментиран от #74

    16:04 17.08.2025

  • 39 Факт

    13 1 Отговор
    Кой ще го приеме?

    16:04 17.08.2025

  • 40 аz СВО Победа80

    0 21 Отговор
    Президентът Тръмп иЗказал съболезнования на Путин затова,че на месец биват избивани по 50 хиляди руснаци.

    Коментиран от #47

    16:04 17.08.2025

  • 41 много баби хилаво бебе зелче

    26 0 Отговор
    Европейски лидери ще придружат Зеленски в Белия дом по негово искане

    16:04 17.08.2025

  • 42 жик так

    11 0 Отговор

    До коментар #28 от "300 години ордите на Чингиз хан колеха":

    Да бе готин , то за това три пъти тия с дръпнатите очи ходиха до Париж и Берлин . Явно е настанал поредния .
    Ама мисля че ще е виртуално . Ще набият няколко ракети в центъра на Париж или Лондон .

    16:04 17.08.2025

  • 43 Макрон къде е на картинката :)

    16 0 Отговор
    САЩ да напуснат територията на СССР и всичко ще е наред.

    16:05 17.08.2025

  • 44 Лайн Ари

    23 0 Отговор
    Отиват , за да разбутат мира , който се очертаваше на хоризонта ! Сега за всички е ясно , че мирно споразумение няма да има ! ТСВ придобива ясни очертания !!!

    16:05 17.08.2025

  • 45 Ъхъъъ

    30 0 Отговор
    През 2014 г. свалихме законно избрания президент на Украйна Виктор Янукович. Похарчихме 5 милиарда долара за това чрез ЦРУ, USAID и Националния фонд за демокрация. Ние инсталирахме марионетно ръководство, което сега знаем, че неоконсерваториите на Белия дом, включително Виктория Нуланд, избраха по телефона два месеца по-рано. И веднага отприщи гражданска война срещу руското население на Донбас, забрани руския език и унищожи 14 хиляди души. И тогава организира военни учения с НАТО. и после се учудиха как Русия нападна Украйна?) ...

    Коментиран от #83

    16:05 17.08.2025

  • 46 Петър

    18 0 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    Преди 2-3 години, такива снимки бяха немислими по българските медии.

    16:05 17.08.2025

  • 47 ха ха ха ...

    17 1 Отговор

    До коментар #40 от "аz СВО Победа80":

    То за това черните чували за Украйна пристигат с влакове .

    16:05 17.08.2025

  • 48 ФЕЙК

    21 3 Отговор
    Европейските лидери да носят памперси дрънкулки и нощно гърне! Да следят редовно да си изяжда папото, да го изчишкват И ПО ВРЕМЕ НА ВИЗИТАТА ДА ГО ПЛЯСКАТ ПРЕЗ РЪЧИЧКИТЕ КОГАТО ПОСЯГА КЪМ БЕЛОТО !

    Коментиран от #62

    16:05 17.08.2025

  • 49 Европейските лидери отиват

    25 1 Отговор
    на мохабет хапка пйка и да гъделичкат топките на тромпетиньо.Дано поне са в 1 самолет и той да падне.Така войната ще спре от ряз.

    16:05 17.08.2025

  • 50 Годи

    1 15 Отговор

    До коментар #28 от "300 години ордите на Чингиз хан колеха":

    3 милиона рускини тръгват по света да си търсят мъж.

    16:05 17.08.2025

  • 51 А нашият

    0 19 Отговор
    А нашият случайник от София 1123, "Дондуков" № 2 рупа ли рупа за признаване на реалностите в полза на агресора. И как нападнатата страна, Украйна трябва да спре войната и убийствата. Срамотии по потник.

    16:06 17.08.2025

  • 52 5666

    28 0 Отговор
    Цирк зеленски и трупа европа ,смешници

    16:06 17.08.2025

  • 53 Жеко

    17 0 Отговор
    Първата фаза от преговорите приключи .
    Сега следва да се разбере кой организира преврата срещу Президент и правителство 2014 година , и кой ще плаща за това .

    16:06 17.08.2025

  • 54 Яяяяяя

    20 0 Отговор

    До коментар #13 от "Видьо Видев":

    Моля уточнете кога сме имали комунизъм , че сме учили само за развит социализъм, историците явно са направили пропуск

    16:06 17.08.2025

  • 56 Просто си

    12 2 Отговор

    До коментар #8 от "Ганя Путинофила":

    О ли,Го.френ нищо жен!

    16:07 17.08.2025

  • 57 Много е готино да ги гледаш

    21 0 Отговор
    Тези васали как аудиенция при султана искат. "Лидери" ли? Я пак....

    16:07 17.08.2025

  • 59 Много интересно

    12 1 Отговор
    Защо са голи на карикатурата? Някакъв ЛГБТ хумор.

    16:08 17.08.2025

  • 60 Ааааа ясно... разбрах

    23 0 Отговор
    Ще има колективно унижение на военнолюбците миромразци...

    16:08 17.08.2025

  • 61 000

    20 0 Отговор
    Какво ке правят, ще слагат и вдигат масата ли тези мишоци?

    16:08 17.08.2025

  • 63 Магадан

    19 0 Отговор
    Ще ядат шамарите колективно .

    16:09 17.08.2025

  • 66 Няма кретениииии

    12 0 Отговор
    Мир чрез сила ! Нямааа.... Точно пък от САЩ съвсем, разбиране няма да получите ..

    16:10 17.08.2025

  • 67 тея бръмбари и калинки какво на куп

    17 0 Отговор
    при властелина на пръстените

    той не е ги е канил да идват в белия дом
    и сега за резил остава да ги върне обратно без да му поджафкат

    16:10 17.08.2025

  • 68 Минчо празника

    22 0 Отговор
    Отиват за да им каже Тръмп, че ще получат и позора, и войната. 2 в 1. Заслужиха си го. А ако продължават да ръчкат огъня, който пламна в Украйна, Европа няма да става за живеене. А разни без мозък, които се възпаляват по форумите да се замислят, че шваби, франсета и прочее няма да си пратят синовете да умират в Украйна. Няма.

    16:10 17.08.2025

  • 69 Я глей...

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "Ганя Путинофила":

    Ама ти НЕ СИ УМЕН... знаеш си, нали!!!

    16:11 17.08.2025

  • 70 За такива срещи

    15 0 Отговор
    На такова равнище не трябва ли предварителна покана от страната домакин, уточняване на програмата на посещението и разни подобни…. За един ден тоя шал ходи, друг щял да участва във видеоконферентна връзка, ама после Зеленски искал и Макрон да присъства , мани- мани!
    И за една сватба има по- голяма подготовка!
    Ама Тръмп е широко скроен- дава и разрешава всичко! Това е зашеметяващо нарушаване на дипломацията .
    Путин никога не би го допуснал!

    Коментиран от #88, #162

    16:11 17.08.2025

  • 71 истината

    11 0 Отговор
    В този състав не отиват на преговори, а на някой прайд. Само колоездачи и наркомани ахахах

    16:12 17.08.2025

  • 72 Хасковски каунь

    10 1 Отговор
    Ще му бришат газъ

    16:12 17.08.2025

  • 73 праведен

    13 1 Отговор
    Мерц първо да си оправи бардака Германия а после да дава акъл на другите.В Германия. След 100 дни управление Мерц е задминат като първа политическа сила от Алтернатива за Германия, а славните някога социалдемократи се сринаха на 13%. Над 29 000 са закланите германци от мигранти за 2024 само по гари и влакове. Тъжна работа.

    16:13 17.08.2025

  • 74 Стенли

    7 1 Отговор

    До коментар #38 от "Ъхъ":

    Много точно казано но тя Урсула има опит помним как седя диван чапраз на Ердоган султан 😁(за не знаещите да поясня диван чапраз се нарича така когато някой се разположил удобно а другия стои до него прав)

    16:13 17.08.2025

  • 75 Ъхъъъ....

    15 0 Отговор
    Щели да придружат Зеленски в Белия дом по негово искане.... хахахахаха..... Абе тоя Белият дом да не е хотел , всеки който му кефне да ходи. А като отидат Тръмп там ли ще бъде не пише ....

    Коментиран от #79

    16:13 17.08.2025

  • 76 парен каша духа

    10 1 Отговор
    Потника го е страх да ходи вече сам .

    16:13 17.08.2025

  • 77 Хаха

    0 9 Отговор
    Вместо главата на Земенски, Тръмп сервира жълт сняг на Путин.

    16:13 17.08.2025

  • 79 Тръм през това време

    7 0 Отговор

    До коментар #75 от "Ъхъъъ....":

    Щял да е в Гренландия

    16:14 17.08.2025

  • 80 Европейските

    11 1 Отговор
    Лидери искат да предотвратят мира
    Тогава ще получат войната

    16:14 17.08.2025

  • 81 Само питам

    14 1 Отговор
    Чичо Дони един по един ли ще ги приема или колективно ще им набива обръчите ?

    16:14 17.08.2025

  • 82 ДрБр

    1 15 Отговор
    Всичко отдавна е договорено.
    Украйна си връща Херсонска ни Запорожие области.
    Украйна получава неприкосновен статут от НАТО.
    Тръмп получава запорожката АЕЦ.

    И за това умряха 1,3 милиона руснаци.

    Коментиран от #89, #95, #102, #106

    16:14 17.08.2025

  • 84 Интересно

    11 0 Отговор
    Дончо с червено килимче ша ги посрещне като важни гости кат Путин или тия прошляци ша са промъкват през задния двор.

    16:16 17.08.2025

  • 85 8675

    10 0 Отговор

    До коментар #15 от "Дрът русофил":

    Един Дърт пeдepyнгел си ти. Правдата винаги е на страната на Москва. Язък ти за годините на вятъра, щом досега не си ги разбрал. Сопол.

    16:16 17.08.2025

  • 86 размисли и страсти

    14 1 Отговор
    Интересно, Урсула поканена ли е на срещата с Тръмп или отива в ролята на бодигард? Тя предния път просто подписа каквото й казаха. Отделно, да ходиш с чужд (просрочен) преизидент и да му държиш ръката за кураж, докато харчиш чужди пари за самолет е най-малкото нередно.

    Коментиран от #111

    16:16 17.08.2025

  • 87 Споко рашляци

    3 9 Отговор
    В природата има равновесие и кръговрат! Нито Тръмп нито Путин ще са вечни. За Хитлер съм чел,а за Садам и Кадафи го помня!

    Коментиран от #101

    16:16 17.08.2025

  • 88 "не трябва ли предварителна покана"

    14 0 Отговор

    До коментар #70 от "За такива срещи":

    На Кой му пука бре.... Не помниш ли как оная Кая Калас отиде и после обратно без и белият дом да види даже

    16:17 17.08.2025

  • 90 Агафангел

    0 0 Отговор
    Атанасова! Тепер негайно вибачся перед Росією і російським народом! За всю твою бруд і гидоту! За твій поганий язик!

    16:17 17.08.2025

  • 91 въх марийке

    12 0 Отговор
    То такава голяма група Тръмп ще трябва да ги приеме на поляната, че в Овалния кабинет няма да се поберат! Явно зеления клоун има нужда от много бавачки, а и му нямат доверие да не забърка някоя каша и да вземе да се съгласи с нещо, което не е в интерес на англосаксите.

    16:17 17.08.2025

  • 92 Хохо Бохо

    10 0 Отговор

    До коментар #22 от "Путин прати матушката за зелен хайвер":

    Червен килим ще има ли за купчината нули и зеления, надрусан отпадък?

    16:17 17.08.2025

  • 93 Ъъъъъъ

    13 1 Отговор
    Цирк Европа ще има представление в Белия дом.😂

    16:18 17.08.2025

  • 94 Зеленски

    11 0 Отговор
    Тропа с краче, бърше сълзи и сополи, кърши ръчички и крещи: Искам и Путин да пътува с мен. Така ще ми даде гаранция, че няма да ме гръмнат.

    16:18 17.08.2025

  • 95 Браво

    2 1 Отговор

    До коментар #82 от "ДрБр":

    Много точен коментар

    16:18 17.08.2025

  • 96 Каквото и да стане

    9 0 Отговор
    Война ще има но САЩ ще се оттеглят и ще се присъединят към онези които надделяват в военните действия

    16:19 17.08.2025

  • 97 123456

    10 0 Отговор
    и това ако не е малоумщина от най-високо ниво , кажи ми Асан !

    16:19 17.08.2025

  • 98 Тези наркомани

    11 0 Отговор
    Са решили да побъркат президент Тръмп. Това си е направо опит за атентат. Представям си как тая сюрия се вмъква в Белият Дом и къв цирк ще е

    Коментиран от #104

    16:19 17.08.2025

  • 99 Механик

    9 0 Отговор
    Ще го придружават, но няма да могат да му помогнат.
    Песенчицата му е изпята на Зелинцето.

    16:20 17.08.2025

  • 100 Жоро

    9 0 Отговор
    Тръмп не обича груповите срещи и на негово място бих оставил непоканените в предверието. В краен случай бих ги приел за няколко минути, чисто протоколно на следващия ден.

    16:20 17.08.2025

  • 101 Прав си 100 %

    2 6 Отговор

    До коментар #87 от "Споко рашляци":

    Браво! Но матрошките ще ти слагат минуси .

    16:21 17.08.2025

  • 102 Димитринчо

    2 10 Отговор

    До коментар #82 от "ДрБр":

    Повечко руснаци умряха.Даже и Донбас няма да им отпуснат целият .От Путлер нищо не зависи.Слабичка му се оказа армийката.

    Коментиран от #107, #116

    16:21 17.08.2025

  • 103 Усещане имам как на края

    9 0 Отговор
    Още 25% мито ще има

    16:22 17.08.2025

  • 104 Механик

    13 1 Отговор

    До коментар #98 от "Тези наркомани":

    Тая паплач от набедени държавници плюс Зели ще са като тумба роми в Бърза Помощ.
    Един болен ром го съпровожда целата рода. Облечени по нощници, по анцузи, по протъркани слипове... нахлуват и дигат гюрултия до небесата.
    Абе, с две думи - ромска работа.

    16:24 17.08.2025

  • 105 мнение

    12 1 Отговор
    Ако това са лидери начело с фон дер това означава ,че Ес е в критично състояние.

    16:24 17.08.2025

  • 106 грУй ,

    4 0 Отговор

    До коментар #82 от "ДрБр":

    Ти това кога го сънува , или обичаш да си мечтаеш ?!

    16:25 17.08.2025

  • 108 Е. Понеделник ще се реши съдбата

    3 8 Отговор
    На "Киев за два дня".На Путлер и останалата руска Измет.Язък че Тръмпака замъкна Пусика чак в Аляска.

    Коментиран от #112

    16:26 17.08.2025

  • 109 Едно знам

    3 6 Отговор
    Че не остана жив затворник в Русия,но и много невинни хора си заминаха!

    16:26 17.08.2025

  • 110 биг брадър

    10 3 Отговор
    Зеленски знае, че рискува да стане жертва на поредна засада в Овалния кабинет, но няма избор. Компания ще му прави Урсула, която също като него беше позорно изгонена, но от Китай!!!

    Това ще бъде делегация на навлеците, гонени от дипломатически срещи с някоя от Великите сили! Делегацията е позор всеки жител на Европа, която нагло беше трансформирана в Четвърти райх!!!

    16:26 17.08.2025

  • 112 ха ха ха

    До коментар #108 от "Е. Понеделник ще се реши съдбата":

    Да бе готин , а какво стана с ултиматума на бай Доню от 8.08. Путин капитулира ли ?

    Коментиран от #120

    16:28 17.08.2025

  • 113 Много искали тея евроолигофрени

    7 2 Отговор
    Да напуснат НАТО и Русия да ги подкара и тях в съюз със САЩ

    16:28 17.08.2025

  • 114 Еее па то е ясно

    8 1 Отговор
    Дончо ша си викне Зелю да си го унижи вътре... ама за тея навлеци ша опъне палатка отпред на ливадата!!!

    16:28 17.08.2025

  • 115 Защо се притеснявате

    6 1 Отговор
    Урсулата ще държи зельо за ръката и ще го гали по гърба да не се плаши това ще е

    16:28 17.08.2025

  • 116 Град Козлодуй

    3 7 Отговор

    До коментар #102 от "Димитринчо":

    Точен сте господине 👌👌✌️ И децата разбраха че от руснак войник не става.

    Коментиран от #118

    16:28 17.08.2025

  • 117 боклука сам се обажда

    3 0 Отговор

    До коментар #111 от "Геро":

    Айде у лево и фащай баира ...

    16:29 17.08.2025

  • 119 Хи хи

    5 2 Отговор
    зеля го е страх да се срещне с Тръмп, и иска европските лидери да му държат гащата !!

    16:29 17.08.2025

  • 120 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 7 Отговор

    До коментар #112 от "ха ха ха":

    Пумияр днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?
    Благодаря предварително за отговора!

    Коментиран от #125, #127, #135

    16:30 17.08.2025

    7 2 Отговор
    Очевидно Украйна е напълно независима държава.....нищо не зависи от нея .

    16:34 17.08.2025

  • 123 Констатация

    2 0 Отговор
    Зеленски и придружаващите го лидери следват политиката на демократическата партия в САЩ, докато Тръмп провежда политиката на републиканците.

    16:34 17.08.2025

  • 124 Урсула Пфайзер

    5 1 Отговор
    Ердоган не я ли постави на един стол в ъгъла при една някаква си среща в Турция?
    И сама си мъкна куфарите в Китай.
    Утре ще видим!

    16:34 17.08.2025

  • 125 оли ,

    6 1 Отговор

    До коментар #120 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Питай този , който го е казал , нас защо ни занимаваш с тъпотиите си ?! Айде , на фронта при зеля да ти се наместят лимките !

    16:34 17.08.2025

  • 126 Соваж бейби

    3 2 Отговор
    Снимката много ми хареса ,браво 👏
    Русия още един ще освободи Европа този път от американско пресъствие и базите им в Европа и продажни политици американолизачи, продължението на историята от снимката

    16:35 17.08.2025

  • 127 улична превъзходна от Козлодуй

    4 0 Отговор

    До коментар #120 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    как върви перемогата брат ? Колко села превзехте днес ? А вчера ? А миналата седмица ? А миналия месец ? А миналата година ?
    Крим наш кога ?
    А парада на Червения площад ?

    16:36 17.08.2025

    4 1 Отговор
    Журналистите да ги държат настрана!
    Няма пак да си прибират срамежливо изненадани "цифливите кърпички" от масата...

    16:36 17.08.2025

  • 130 защо

    4 0 Отговор
    Володимир, вземи Кая Калас.
    1. ВЪРХОВЕН представител на ЕС по Вн работи и безопасност
    2. Латвийка
    3. Два пъти женена
    4. Руса
    5. С голям опит при посещения в САЩ

    16:37 17.08.2025

  • 131 майстор Манол

    4 2 Отговор
    То да се смееш ли, то да плачеш ли с тези циркови герой? Путин си знае работата много добре в КгБто ги учат прекрасно как да завербуват и манипулират мозъка на противника

    16:37 17.08.2025

    7 1 Отговор
    Оправиха Европа и сега щели да защитават и жизненоважните интереси на Украйна... Потресаваща олигофрения е верно

    16:39 17.08.2025

  • 134 Генчо

    5 1 Отговор
    Зелето е спекан и за това търси поддръжници не че някои ги пита!!!

    16:39 17.08.2025

    4 0 Отговор
    Изглежда, че Зеленски много се притеснява да не му се случи случка, подобна на тази при предишното му посещение в Белия дом, когато Тръмп и вицето му буквално наритаха бившия актьор. И затова Зеленски сега си е взел дружинка, която да му пази страх. И да кима възторжено за тъпотиите, които наркоса ще произнася . Всъщност така е по-добре. Така на едно място се събира цялата компания, която дълго време настояваше за борба до последния украинец и в мокрите си сънища виждаше разпада на Русия. Тези, заслепени от истерична русофобия хора, ще се изтърсят във Вашингтон, за да повтарят за хиляден път обидни за здравия разум глупости. Тези лица, събрани на куп, са най-доброто доказателство за интелектуалното и морално дъно, до което е стигнал Ес.

    Коментиран от #140

    16:40 17.08.2025

  • 137 А на полската граница

    4 0 Отговор
    Земеделци бият шофьори на тирове с пшеница. 11 са в болница

    16:40 17.08.2025

  • 138 Зеленски прави революция 100 години

    0 1 Отговор
    След 1917 а Русия прави гражданска война 100 години след 1922

    16:40 17.08.2025

  • 139 Деций

    4 0 Отговор
    И да посетят и да не посетят белият дом,шматките си остават шматки,никой не ги бръсне за слива .Зеления няма да приеме сделката да предаде територии ,той знае ,че подпише ли, дойде ли мирът е трябва да се изправи на избори,а след това ще бъде арестуван за държавна измяна и тежки нарушения на конституцията,която не допуска да се дават територии.Няма изход от ситуацията,единственият му шанс за физическо оцеляване е да бяга в Англия,но и там не е много сигурно дали ще оцелее, предвид,че може да се разприказва за много неща,а това няма да бъде удобно за американският и европейският елит.Обаче ,пък той и да подпише реално не е легитимен.Единствено Радата може да реши и решенията да имат правна тежест и легитимност.

    16:40 17.08.2025

  • 140 сериозен

    2 0 Отговор

    До коментар #136 от "бай Иван":

    Точно !

    16:42 17.08.2025

    3 0 Отговор
    Тръмп лично ще ги уведоми, че САЩ е до тук с глупостите им, а ако имат желание да продължават по същия начин - да продължават но без закрилата на САЩ. Ако ЕС и Украйна се инатят, на следващата среща в Москва Тръмп и Путин си стискат ръцете, САЩ отменя санкциите си срещу Русия и бизнеса продължава като в Европа евтините ресурси от Русия ще се препродават от САЩ.

    16:43 17.08.2025

  • 143 Много им се иска

    4 0 Отговор
    Световна война очевидно. Не знам на каква дрога са но почват да стават и агресивни и е време да бъдат хоспитализирани спешно

    16:44 17.08.2025

  • 144 Фен

    3 0 Отговор
    Боже, колко са жалки...

    16:44 17.08.2025

  • 145 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    0 2 Отговор
    Днес се пада втория ден от тридневната военна операция наречена перемога

    Коментиран от #149

    16:44 17.08.2025

  • 146 Лошо,Гошо

    5 0 Отговор
    Евролидерите ще се борят Украйна да си запази Донбас
    ,защото имали принципи,според които не трябва да се откъсват територии.Интересно къде им бяха принципите,когато с бомби откъснаха историческата област Косово от Сърбия

    16:46 17.08.2025

  • 147 дежавю

    3 0 Отговор
    Ма туй театро вече е играно от Европата..
    АПРИЛ 2022-ра, Стамбула града, проекто-договор за мир с минус ДНР и ЛНР за украйна.
    А иначе фон дер, Кая някакво си, макарона, Шолц и т.н. не ги пущат в селото, те в поповата къща искат да нанкат..
    Е сега украйна с още 4 района от Украйна ша дадат..

    16:46 17.08.2025

  • 148 Дон Дони

    3 0 Отговор
    Зельо и да иска ще стоят в коридора! Ако не подпише договореното ще бъде наритан още по лошо за назидание пред евроейовете!

    16:47 17.08.2025

  • 149 улична превъзходна Козлодуйска

    3 0 Отговор

    До коментар #145 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Паника и страх. Няма друго обяснение за опита за колективно посещение на европачите в Овалния кабинет. Зелката, ако беше мъж с топки, сам да отишъл за финалното шоу.

    16:47 17.08.2025

  • 150 Нали тези искаха

    3 0 Отговор
    Да наложат "мир чрез сила" на Русия. Ама силата им стигна до гащите.

    16:49 17.08.2025

  • 151 баба Пена

    2 0 Отговор
    Кокаине е по-убав в калабалък

    16:49 17.08.2025

    6 0 Отговор
    Ако Украйна подпише мир Европа се разпада, това го знаят сегашните лидери! Единствената им политика която ги обединяваше беше войната! Следва неориентирана политика и кризи в ЕС!

    16:51 17.08.2025

  • 155 Хахахаха

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    Снимката всъщност е малко срамна. Зеленски всъщност е много повече президент от двамата терористи, които единствено управляват по-големи държави. Но това не ги прави по-големи политици.

    16:52 17.08.2025

    6 0 Отговор
    Говорителка на Министерството на отбраната заяви, че се планират допълнителни инвестиции в областта на прецизните оръжия с голям обсег, боеприпасите, безпилотните системи, дигитализацията и изкуствения интелект. Само Rheinmetall е получила договори с Бундесвера на стойност 12 милиарда евро в областта на дигитализацията от края на 2024 г. насам. Thyssenkrupp Marine Systems отчита нарастващи поръчки за конвенционални подводници, фрегати и безпилотни системи за противоминно противодействие.
    Паралелите с историята са едновременно поразителни и смъртоносни: същите корпорации, които въоръжиха Вермахта (армията) на Хитлер през 30-те години на миналия век, отново потриват окървавените си ръце и трупат милиарди. Оборотът на Thyssenkrupp Marine Systems се е увеличил с 16,7% през 2023/24 г. до 2,1 милиарда евро. Rheinmetall отчете най-високия оборот в историята си от 9,8 милиарда евро, което е увеличение с 36% спрямо предходната година, и очаква потенциал за поръчки от над 300 милиарда евро само в Европа до 2030 г.

    16:55 17.08.2025

  • 158 Световна война искат тези оолигофрени

    5 0 Отговор
    Особено опасен е ядреният компонент на превъоръжаването. Изтребителите F-35 ще бъдат разположени в 33-то тактическо въздушно крило в Бюхел, което ще поеме ролята на „споделяне на ядрени оръжия“. Това означава, че в случай на война с Русия, приблизително 20-те американски ядрени бомби, разположени там – всяка многократно по-мощна от бомбата от Хирошима – биха могли да бъдат доставени до целите си от германски пилоти.
    В момента правителството мобилизира допълнителни средства, за да може авиобазата Бюхел да заработи за F-35 възможно най-бързо. В момента Министерството на отбраната отчита допълнителни разходи от над 640 милиона евро, според поверителен документ за парламентарната бюджетна комисия, получен от Ройтерс. Това увеличава общите разходи до малко над 2 милиарда евро.

    16:56 17.08.2025

    3 0 Отговор
    Като в детската градина - цялата секта иска ама не са канени а наркомана го е страх.

    17:02 17.08.2025

  • 161 Хаха

    2 0 Отговор
    Нема такъв цирк!
    Урсула и компания ще сменят памперса на Наркомана! Представям си какво ще е в самолета … линии, магистрали …

    17:03 17.08.2025

  • 162 така ми се чини

    2 0 Отговор

    До коментар #70 от "За такива срещи":

    Май ще гледат Белия дом отвън през оградата!

    17:04 17.08.2025

  • 163 Е който и да зависим или малко Не Узрел

    0 0 Отговор
    Вечно има по закон придружител. Е сега да видим дали придружаващите са с минус между Ушите си.

    17:05 17.08.2025

  • 164 Тома

    0 0 Отговор
    Ще ходят на родителска среща на непослушното момче.

    17:05 17.08.2025