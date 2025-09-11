На 11 септември 2004 г. александрийският патриарх Петрос загива в авиокатастрофа

На 11 септември 2004 г. александрийският патриарх Петрос загина при катастрофа на хеликоптер в Северна Гърция.

Александрийският патриарх Петрос е бил на борда на самолета заедно с 11 други църковни служители и петима членове на екипажа. Той беше духовен пастир на 300-хилядната християнска православна община в Африка.

Хеликоптерът „Чинук“, изпълняващ полет до манастир в планината Атон, е изчезва от радарните екрани на около 10 мили (16 км) от брега на нос Акрас в Егейско море.

55-годишният патриарх Петрос е роден в Кипър. Неговата африканска община е една от най-старите в света, датираща от времето на св. Марко.

55-годишният александрийски патриарх Петрос Петрос беше уважаван църковен водач, който вдъхна нов живот на патриаршията и на цялата Православна църква в Африка, след като през 1997 г. беше избран за 115-ия Александрийски патриарх. Патриаршията на Александрия заема влиятелно място в православието още от зората на християнството в античния свят.