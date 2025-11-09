Медицински хеликоптер се разби в щата Тенеси, има загинал и двама тежко ранени

Един човек е загинал, а двама са сериозно ранени при катастрофа с медицински хеликоптер в окръг Уилсън, Тенеси, съобщиха от Медицинския център на Университета "Вандербилт".
„Медицинският център на Университета Вандербилт със съжаление съобщава за катастрофата на хеликоптер Vanderbilt LifeFlight в окръг Уилсън, Тенеси. На борда е имало трима членове на екипажа, единият от които е починал, а други двама са в критично състояние“, се казва в изявление на VUMC във Facebook.
На борда на хеликоптера не е имало пациенти, уточниха от медицинския център.
Ранените получават грижи в Университетската болница Вандербилт.
1 Механик
Дори новини от САЩ! Днес един умрял, а утре повече, дето се вика!!!
08:55 09.11.2025
2 А случайно
09:04 09.11.2025
3 Каунь
09:41 09.11.2025
4 Ффхйн
10:01 09.11.2025
5 Величко
10:33 09.11.2025