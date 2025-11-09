Новини
Медицински хеликоптер се разби в щата Тенеси, има загинал и двама тежко ранени

9 Ноември, 2025 08:45, обновена 9 Ноември, 2025 08:51 580 5

На борда не е имало пациент по време на инцидента

Медицински хеликоптер се разби в щата Тенеси, има загинал и двама тежко ранени - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Един човек е загинал, а двама са сериозно ранени при катастрофа с медицински хеликоптер в окръг Уилсън, Тенеси, съобщиха от Медицинския център на Университета "Вандербилт".

„Медицинският център на Университета Вандербилт със съжаление съобщава за катастрофата на хеликоптер Vanderbilt LifeFlight в окръг Уилсън, Тенеси. На борда е имало трима членове на екипажа, единият от които е починал, а други двама са в критично състояние“, се казва в изявление на VUMC във Facebook.

На борда на хеликоптера не е имало пациенти, уточниха от медицинския център.

Ранените получават грижи в Университетската болница Вандербилт.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Механик

    5 0 Отговор
    На борда не е имало пациент, но вече има. Един умрял и двама тежки пациенти.
    Дори новини от САЩ! Днес един умрял, а утре повече, дето се вика!!!

    08:55 09.11.2025

  • 2 А случайно

    6 0 Отговор
    Появи ли се "зрелищно ВИДЕО от катастрофата" ? А?

    09:04 09.11.2025

  • 3 Каунь

    0 0 Отговор
    И познайте, кой е е виновен пак?

    09:41 09.11.2025

  • 4 Ффхйн

    0 0 Отговор
    Ако някой е умрял в Америка, миленчо бърза да го отрази....

    10:01 09.11.2025

  • 5 Величко

    0 0 Отговор
    Дааа ... , естествено , и за тази катастрофа са виновни пак руснаците ... ! За всичко са виновни лошите руснаци ...

    10:33 09.11.2025