Медицински хеликоптер се разби в щата Тенеси, има загинал и двама тежко ранени

Един човек е загинал, а двама са сериозно ранени при катастрофа с медицински хеликоптер в окръг Уилсън, Тенеси, съобщиха от Медицинския център на Университета "Вандербилт".

„Медицинският център на Университета Вандербилт със съжаление съобщава за катастрофата на хеликоптер Vanderbilt LifeFlight в окръг Уилсън, Тенеси. На борда е имало трима членове на екипажа, единият от които е починал, а други двама са в критично състояние“, се казва в изявление на VUMC във Facebook.

На борда на хеликоптера не е имало пациенти, уточниха от медицинския център.

Ранените получават грижи в Университетската болница Вандербилт.