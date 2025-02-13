Защо Илон Мъск обедня с $90 милиарда само за 30 дни

Гласът на Кремъл: Путин и Тръмп демонстрират силно желание за прекратяване на войната в Украйна, но имайте търпение

Кремъл съобщи днес, че има политическа воля за прекратяване на войната в Украйна както от страна на Русия, така и от страна на САЩ, след като снощи пр ...