Новини
Свят »
Германия »
ХДС/ХСС: Мерц няма да подава предсрочно оставка

ХДС/ХСС: Мерц няма да подава предсрочно оставка

8 Август, 2026 08:41 1 293 34

  • германия-
  • канцлер-
  • фридрих мерц-
  • хдс/хсс-
  • оставка-
  • предсрочно

Торстен Фрай отхвърли спекулациите за смяна на германския канцлер и заяви, че авторитетът му не е засегнат

ХДС/ХСС: Мерц няма да подава предсрочно оставка - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Председателят на парламентарната група на ХДС/ХСС в Бундестага Торстен Фрай отхвърли спекулациите за възможна предсрочна оставка на германския канцлер Фридрих Мерц. По думите му Мерц ще остане начело на правителството през целия настоящ парламентарен мандат.

„Фридрих Мерц е избраният канцлер. Той ще остане на поста си през целия законодателен период“, заяви Фрай в интервю за германската медийна група Funke, цитирано в публикации от 8 август. Той категорично отхвърли и твърденията, че последните вътрешнопартийни сътресения са отслабили позициите на канцлера.

Според лидера на депутатите от ХДС/ХСС „авторитетът на канцлера“ не е пострадал. Изявлението му идва на фона на продължаващи спекулации в Германия за бъдещето на Мерц след напрежението около последните промени в правителството.

Фрай отхвърля и сценарий, при който резултатите от предстоящите регионални избори през септември биха довели автоматично до смяна на канцлера. В германското публично пространство се обсъжда възможността при евентуални слаби резултати на Християндемократическия съюз да се увеличи вътрешнопартийния натиск върху Мерц.

Мерц очаква политическото напрежение да отслабне до септември. Фрай, който е сред близките политически съюзници на Мерц, на практика даде ясен сигнал, че ръководството на парламентарната група не разглежда предсрочното му оттегляне като вариант.

Темата придобива особено значение за германската политика заради предстоящите през септември регионални избори, които ще бъдат важен тест за подкрепата към управляващите консерватори и за способността на Мерц да стабилизира позициите си начело на правителството.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    35 3 Отговор
    На снимката виждам на един , който прилича на изпаднал в Германец....

    08:43 08.08.2026

  • 2 Европеец

    26 3 Отговор
    На снимката виждам един , който прилича на изпаднал Германец....

    Коментиран от #15

    08:44 08.08.2026

  • 3 1488

    33 4 Отговор
    "Свободният пазар и демокрацията се оказаха едно недоносче - див капитализъм, където всички извращения са позволени.
    На държава, която иска да се развива, й трябват планова икономика и морал."

    Румен Радев, премиер на българите

    08:46 08.08.2026

  • 4 Дзак

    14 1 Отговор
    Измишльотини!

    08:46 08.08.2026

  • 5 ?????

    40 2 Отговор
    "Мерц няма да подава предсрочно оставка" - най-напред ще довърши Германия.

    08:46 08.08.2026

  • 6 имаше

    39 3 Отговор
    един такъв в Лондон, скоро подаде оставка...и то йсе кълнеше..че няма да подаде оставка..а на слудвашия ден рева..че и гълта сополи..Този Мерzавец го чака същата съдба..нацист..подла душичка..

    08:46 08.08.2026

  • 7 Айне клайне

    18 2 Отговор
    дуракен-фюрер

    08:48 08.08.2026

  • 8 Гост

    29 1 Отговор
    Тази снимка напълно илюстрира понятието "ИЗПАДНАЛ ГЕРМАНЕЦ".

    08:48 08.08.2026

  • 9 Механик

    28 1 Отговор
    Гледайте снимката бе! Е това нещо ви управлява. Наистина ли не забелязвате нищо нередно в тази физиономия? Само на мен ли този ми прилича на един дръглив и неадекватен сурикат заел характерната за сурикатите поза?
    п.п.
    Абе, кво стана Макароня, Урсула, кая?? По едно време главите ни бяхте надули с тях, а сега такава ОГЛУШИТЕЛНА тишина?! Да не са умре ли бе? Пу, пу...

    08:51 08.08.2026

  • 10 Сандо

    15 1 Отговор
    И правилно няма да подава оставка,вземе да дойде някой друг,който ще оправи германията и отново ще я направи европейски локомотив.Хегемонът не иска конкуренти,той се нуждае само от слуги.

    08:51 08.08.2026

  • 11 Овчар

    15 3 Отговор
    Този ако бъде изпратен преждевременно при Бог ,цяла Европа ще си поеме глътка чист въздух..!

    08:53 08.08.2026

  • 12 Упрекват

    19 1 Отговор
    Упрекват Путин, а те по-зле. Никой не ги иска, а те се натискат ли натискат за кокала !!

    Коментиран от #16

    08:53 08.08.2026

  • 13 МЕРЦ БЕШЕ ГОЛЯМАТА НАДЕЖДА

    9 14 Отговор
    Оказа се като нашия Радев - обикновен лъжец.

    08:56 08.08.2026

  • 14 Пич

    19 1 Отговор
    Този на е от поредицата политици в ЕС!!!
    Този е от поредицата криминални престъпници, които ръководят ЕС!!!

    08:57 08.08.2026

  • 15 Пришелец

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    Изпаднал,ама не е паднал та хиените да го ръфат.Засега само го обикалят и се облизват,а Дончо мига на парцали,чака да му прочете кръщелното,а получава само фланелка на DBTeam.

    09:03 08.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Емигрант

    21 2 Отговор
    Идват избори на които Алтернативата по прогнози е с абсолютно мнозинство.

    Сега се чудят какъв мръсен номер да и погодят. Може и за дрона да я обвинят, че е техен и да я забранят. Може и военно положение да обявят и да задраскат изборите.
    Що пък не, в Румъния номера мина, а зеления клоун в бандеристан управлява вече колко години нелегитимно?

    Коментиран от #22

    09:09 08.08.2026

  • 19 име

    11 2 Отговор
    Щом почват да говорят за оставки и придсрочно прекратяване на мандата, значи е ясно на къде отиват нещата.

    09:12 08.08.2026

  • 20 Преди

    2 1 Отговор
    и побвреме на летния отпускарски сезон в немско, няма да се случи нищо, а наесен с нова пвсен . Ще има пак сметки кога дацса изборитен(подозирам пролетта) , така че Мерц дацси пуска "Последна Коледа.

    09:21 08.08.2026

  • 21 МЕРЦ МАКРОН УРСУЛА КАЯ

    9 1 Отговор
    И още тридесетина човека трябва да бъдат съдени за щетите причинени на Европа.

    09:22 08.08.2026

  • 22 Коко

    2 11 Отговор

    До коментар #18 от "Емигрант":

    Общото между алтернативата и ислямистите е,че освен че са крайни основната им цел е да разделят обществото,също както големите риби пасажите в океана.

    Коментиран от #28

    09:25 08.08.2026

  • 23 Чудесно

    12 2 Отговор
    Това означава още гласове за Алтернатива за Германия

    09:25 08.08.2026

  • 24 Артилерист

    5 1 Отговор
    Мерц е наследник на Хитлер очите фашисти. От него не може да се очаква благородство. И понеже Ст. Г. често пита какво е фашизъм, ще му го обясня нагледно. Това е една млада майка еврейка, стоварена от влака в Аушвиц с ЧЕТИРИ МАЛКИ ДЕЧИЦА, която пита смело надменно надутия комендант: "Нима ще убиете тези невинни красиви деца?" Не съм сигурен, че и този красноречив пример описва достатъчно категорично фашистката безчовечност...

    Коментиран от #27

    09:57 08.08.2026

  • 25 Мерц

    5 1 Отговор
    Оставката ще я подам посмъртно!!

    09:59 08.08.2026

  • 26 Ако искаш

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Бат Петьо Парчето":

    ще ти дам да изядеш парчето.Камбаните са за десерт.

    09:59 08.08.2026

  • 27 Артилерист

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Артилерист":

    "Хитлер очите" да се чете "хитлеровите"

    10:00 08.08.2026

  • 28 Читател

    7 2 Отговор

    До коментар #22 от "Коко":

    До Коко
    Кокорчо, ти ли си маминото.
    Отивай на гей парада и остави мисленето за други.

    10:03 08.08.2026

  • 29 Ъъъ

    9 1 Отговор
    "Според лидера на депутатите от ХДС/ХСС „авторитетът на канцлера“ не е пострадал."

    Авторитета му пострада още при избирането, когато се превърна в първия канцлер, който е избран от втория път....За какъв "авторитет" говорим?

    Коментиран от #31

    10:05 08.08.2026

  • 30 Русия

    7 0 Отговор
    Фашиста разбира само от б.й и смъ....

    10:35 08.08.2026

  • 31 веселяк

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Ъъъ":

    За вторичен авторитет?

    11:16 08.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Той и страмър

    3 0 Отговор
    нямаше,пък след три дни го направи!

    11:41 08.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания