ХДС/ХСС: Мерц няма да подава предсрочно оставка

Председателят на парламентарната група на ХДС/ХСС в Бундестага Торстен Фрай отхвърли спекулациите за възможна предсрочна оставка на германския канцлер Фридрих Мерц. По думите му Мерц ще остане начело на правителството през целия настоящ парламентарен мандат.

„Фридрих Мерц е избраният канцлер. Той ще остане на поста си през целия законодателен период“, заяви Фрай в интервю за германската медийна група Funke, цитирано в публикации от 8 август. Той категорично отхвърли и твърденията, че последните вътрешнопартийни сътресения са отслабили позициите на канцлера.

Според лидера на депутатите от ХДС/ХСС „авторитетът на канцлера“ не е пострадал. Изявлението му идва на фона на продължаващи спекулации в Германия за бъдещето на Мерц след напрежението около последните промени в правителството.

Фрай отхвърля и сценарий, при който резултатите от предстоящите регионални избори през септември биха довели автоматично до смяна на канцлера. В германското публично пространство се обсъжда възможността при евентуални слаби резултати на Християндемократическия съюз да се увеличи вътрешнопартийния натиск върху Мерц.

Мерц очаква политическото напрежение да отслабне до септември. Фрай, който е сред близките политически съюзници на Мерц, на практика даде ясен сигнал, че ръководството на парламентарната група не разглежда предсрочното му оттегляне като вариант.

Темата придобива особено значение за германската политика заради предстоящите през септември регионални избори, които ще бъдат важен тест за подкрепата към управляващите консерватори и за способността на Мерц да стабилизира позициите си начело на правителството.