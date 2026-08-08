ХДС/ХСС: Мерц няма да подава предсрочно оставка

Председателят на парламентарната група на ХДС/ХСС в Бундестага Торстен Фрай отхвърли спекулациите за възможна предсрочна оставка на германския канцлер Фридрих Мерц. По думите му Мерц ще остане начело на правителството през целия настоящ парламентарен мандат.
„Фридрих Мерц е избраният канцлер. Той ще остане на поста си през целия законодателен период“, заяви Фрай в интервю за германската медийна група Funke, цитирано в публикации от 8 август. Той категорично отхвърли и твърденията, че последните вътрешнопартийни сътресения са отслабили позициите на канцлера.
Според лидера на депутатите от ХДС/ХСС „авторитетът на канцлера“ не е пострадал. Изявлението му идва на фона на продължаващи спекулации в Германия за бъдещето на Мерц след напрежението около последните промени в правителството.
Фрай отхвърля и сценарий, при който резултатите от предстоящите регионални избори през септември биха довели автоматично до смяна на канцлера. В германското публично пространство се обсъжда възможността при евентуални слаби резултати на Християндемократическия съюз да се увеличи вътрешнопартийния натиск върху Мерц.
Мерц очаква политическото напрежение да отслабне до септември. Фрай, който е сред близките политически съюзници на Мерц, на практика даде ясен сигнал, че ръководството на парламентарната група не разглежда предсрочното му оттегляне като вариант.
Темата придобива особено значение за германската политика заради предстоящите през септември регионални избори, които ще бъдат важен тест за подкрепата към управляващите консерватори и за способността на Мерц да стабилизира позициите си начело на правителството.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
08:43 08.08.2026
2 Европеец
Коментиран от #15
08:44 08.08.2026
3 1488
На държава, която иска да се развива, й трябват планова икономика и морал."
Румен Радев, премиер на българите
08:46 08.08.2026
4 Дзак
08:46 08.08.2026
5 ?????
08:46 08.08.2026
6 имаше
08:46 08.08.2026
7 Айне клайне
08:48 08.08.2026
8 Гост
08:48 08.08.2026
9 Механик
п.п.
Абе, кво стана Макароня, Урсула, кая?? По едно време главите ни бяхте надули с тях, а сега такава ОГЛУШИТЕЛНА тишина?! Да не са умре ли бе? Пу, пу...
08:51 08.08.2026
10 Сандо
08:51 08.08.2026
11 Овчар
08:53 08.08.2026
12 Упрекват
Коментиран от #16
08:53 08.08.2026
13 МЕРЦ БЕШЕ ГОЛЯМАТА НАДЕЖДА
08:56 08.08.2026
14 Пич
Този е от поредицата криминални престъпници, които ръководят ЕС!!!
08:57 08.08.2026
15 Пришелец
До коментар #2 от "Европеец":Изпаднал,ама не е паднал та хиените да го ръфат.Засега само го обикалят и се облизват,а Дончо мига на парцали,чака да му прочете кръщелното,а получава само фланелка на DBTeam.
09:03 08.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Емигрант
Сега се чудят какъв мръсен номер да и погодят. Може и за дрона да я обвинят, че е техен и да я забранят. Може и военно положение да обявят и да задраскат изборите.
Що пък не, в Румъния номера мина, а зеления клоун в бандеристан управлява вече колко години нелегитимно?
Коментиран от #22
09:09 08.08.2026
19 име
09:12 08.08.2026
20 Преди
09:21 08.08.2026
21 МЕРЦ МАКРОН УРСУЛА КАЯ
09:22 08.08.2026
22 Коко
До коментар #18 от "Емигрант":Общото между алтернативата и ислямистите е,че освен че са крайни основната им цел е да разделят обществото,също както големите риби пасажите в океана.
Коментиран от #28
09:25 08.08.2026
23 Чудесно
09:25 08.08.2026
24 Артилерист
Коментиран от #27
09:57 08.08.2026
25 Мерц
09:59 08.08.2026
26 Ако искаш
До коментар #16 от "Бат Петьо Парчето":ще ти дам да изядеш парчето.Камбаните са за десерт.
09:59 08.08.2026
27 Артилерист
До коментар #24 от "Артилерист":"Хитлер очите" да се чете "хитлеровите"
10:00 08.08.2026
28 Читател
До коментар #22 от "Коко":До Коко
Кокорчо, ти ли си маминото.
Отивай на гей парада и остави мисленето за други.
10:03 08.08.2026
29 Ъъъ
Авторитета му пострада още при избирането, когато се превърна в първия канцлер, който е избран от втория път....За какъв "авторитет" говорим?
Коментиран от #31
10:05 08.08.2026
30 Русия
10:35 08.08.2026
31 веселяк
До коментар #29 от "Ъъъ":За вторичен авторитет?
11:16 08.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Той и страмър
11:41 08.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.