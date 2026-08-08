Монах е арестуван за опит за убийство в Кипър

Монах е арестуван в Кипър във връзка с разследване за опит за убийство в манастир в района на Пафос. При инцидента са пострадали двама души, съобщава Cyprus Mail, позовавайки се на информация от полицията и местни източници.
По данни на изданието в петък делегация от свещеници посетила манастира и поискала от 51-годишния монах да предаде ключовете за килията си и да напусне обителта. Именно тогава напрежението ескалирало.
Според първоначалната информация монахът реагирал агресивно и нападнал 53-годишен мъж с остър предмет, като го ранил в областта на гърлото. След това той се нахвърлил и върху 27-годишен свещеник, който получил нараняване на ръката.
По-тежко пострадалият 53-годишен мъж е бил откаран в болницата в Пафос, където раните му са били обработени и зашити. 27-годишният свещеник също е получил медицинска помощ, след което е бил освободен от лечебното заведение.
Полицията е задържала монаха още същия ден във връзка с предполагаемия опит за убийство. Разследването продължава, като към момента властите не са съобщили допълнителни подробности за мотива зад нападението.
Случаят привлече сериозно внимание в Кипър заради необичайните обстоятелства и факта, че инцидентът е станал в православен манастир. На този етап няма данни за други пострадали или за допълнителни арести.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мирна
Коментиран от #2
11:25 08.08.2026
2 Да, мирна е
До коментар #1 от "мирна":Хората са размирни. И най-вече от другите религии и сектантски учения. Сектантите са лукави като баща си Сатаната. Привидно са мирни, а в ума си само планове как да навредят кроят...
11:37 08.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Това е било
12:07 08.08.2026
6 Фют
12:21 08.08.2026
7 Соваж бейби
15:10 08.08.2026