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Монах е арестуван за опит за убийство в Кипър

Монах е арестуван за опит за убийство в Кипър

8 Август, 2026 11:21 1 247 7

  • кипър-
  • монах-
  • опит за убийство

Духовникът е задържан след нападение в манастир в района на Пафос, при което са ранени двама души

Монах е арестуван за опит за убийство в Кипър - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Монах е арестуван в Кипър във връзка с разследване за опит за убийство в манастир в района на Пафос. При инцидента са пострадали двама души, съобщава Cyprus Mail, позовавайки се на информация от полицията и местни източници.

По данни на изданието в петък делегация от свещеници посетила манастира и поискала от 51-годишния монах да предаде ключовете за килията си и да напусне обителта. Именно тогава напрежението ескалирало.

Според първоначалната информация монахът реагирал агресивно и нападнал 53-годишен мъж с остър предмет, като го ранил в областта на гърлото. След това той се нахвърлил и върху 27-годишен свещеник, който получил нараняване на ръката.

По-тежко пострадалият 53-годишен мъж е бил откаран в болницата в Пафос, където раните му са били обработени и зашити. 27-годишният свещеник също е получил медицинска помощ, след което е бил освободен от лечебното заведение.

Полицията е задържала монаха още същия ден във връзка с предполагаемия опит за убийство. Разследването продължава, като към момента властите не са съобщили допълнителни подробности за мотива зад нападението.

Случаят привлече сериозно внимание в Кипър заради необичайните обстоятелства и факта, че инцидентът е станал в православен манастир. На този етап няма данни за други пострадали или за допълнителни арести.


Кипър
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мирна

    5 4 Отговор
    религия ?

    Коментиран от #2

    11:25 08.08.2026

  • 2 Да, мирна е

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "мирна":

    Хората са размирни. И най-вече от другите религии и сектантски учения. Сектантите са лукави като баща си Сатаната. Привидно са мирни, а в ума си само планове как да навредят кроят...

    11:37 08.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Това е било

    5 0 Отговор
    от любовна мъка.

    12:07 08.08.2026

  • 6 Фют

    3 2 Отговор
    И изводът е, че религията е вредна за вас и околните.

    12:21 08.08.2026

  • 7 Соваж бейби

    0 0 Отговор
    При еднополовите двойки ревността е по силна ,често води до убийство .Примери много една от тях е Джани Версаче .

    15:10 08.08.2026