Монах е арестуван за опит за убийство в Кипър

Монах е арестуван в Кипър във връзка с разследване за опит за убийство в манастир в района на Пафос. При инцидента са пострадали двама души, съобщава Cyprus Mail, позовавайки се на информация от полицията и местни източници.

По данни на изданието в петък делегация от свещеници посетила манастира и поискала от 51-годишния монах да предаде ключовете за килията си и да напусне обителта. Именно тогава напрежението ескалирало.

Според първоначалната информация монахът реагирал агресивно и нападнал 53-годишен мъж с остър предмет, като го ранил в областта на гърлото. След това той се нахвърлил и върху 27-годишен свещеник, който получил нараняване на ръката.

По-тежко пострадалият 53-годишен мъж е бил откаран в болницата в Пафос, където раните му са били обработени и зашити. 27-годишният свещеник също е получил медицинска помощ, след което е бил освободен от лечебното заведение.

Полицията е задържала монаха още същия ден във връзка с предполагаемия опит за убийство. Разследването продължава, като към момента властите не са съобщили допълнителни подробности за мотива зад нападението.

Случаят привлече сериозно внимание в Кипър заради необичайните обстоятелства и факта, че инцидентът е станал в православен манастир. На този етап няма данни за други пострадали или за допълнителни арести.