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Противопожарен хеликоптер се разби в Юта

Противопожарен хеликоптер се разби в Юта

8 Август, 2026 09:25 792 4

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  • катастрофа

На борда на машината е имало двама души

Противопожарен хеликоптер се разби в Юта - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Противопожарен хеликоптер се разби в американския щат Юта по време на операция срещу голям горски пожар. На борда на машината са се намирали двама души. Към момента няма информация за състоянието им, съобщиха американските власти.

Катастрофиралият хеликоптер е тежкотоварен Sikorsky S-64, използван при гасенето на пожара в централната част на щата. Инцидентът е станал около 10:00 часа местно време в петък - 7 август, в отдалечен район край град Ричфийлд.

Спасителните екипи не са успели веднага да достигнат до останките заради изключително трудния терен и активните пламъци. Самото падане на хеликоптера е предизвикало нов пожар в района, което допълнително усложнява операцията.

Американската служба по горите призова да не се спекулира със състоянието на двамата души на борда, докато спасителната операция продължава. Причината за катастрофата засега не е известна.

Sikorsky S-64 е един от седемте хеликоптера, включени в борбата с пожара Widemouth 2. В операцията участват над 600 пожарникари и други специалисти, както и множество самолети и хеликоптери.

Пожарът е възникнал на 27 юли след удар от мълния и към петък е обхванал над 105 000 акра, или повече от 425 квадратни километра. Огънят е овладян едва на около 19%, а високите температури, сухото време и променливите ветрове затрудняват действията на пожарникарите.

Заместник-ръководителят на операцията Тайлър Хехт описа ситуацията сред екипите като мрачна и подчерта, че достъпът до мястото на катастрофата остава изключително сложен.

Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) и Националният съвет за безопасност на транспорта (NTSB) ще разследват причините за катастрофата. Достъпът на разследващите до мястото обаче може да бъде забавен, докато пожарната обстановка не позволи безопасна работа.

Инцидентът идва на фона на тежък сезон на горските пожари в западната част на САЩ. Само ден по-рано в съседния Орегон 47-годишен оператор на булдозер загина, след като бързо разрастващ се пожар прекъсна пътя му за отстъпление.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 3 ВЕСЕЛЯК

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    Хубавки новинки. Само кажете двамата души в хелито от к ой п ол са били и какво са смукали преди и по време на полета.

    Коментиран от #4

    10:14 08.08.2026

  • 4 веселщи ти кажи

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "ВЕСЕЛЯК":

    на ли си бил гарнитурата

    10:56 08.08.2026