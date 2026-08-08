Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
САЩ ускоряват тестовете на „Златен купол“

САЩ ускоряват тестовете на „Златен купол“

8 Август, 2026 09:10 2 031 57

  • златен купол-
  • сащ-
  • тестове

Пентагонът планира първите наземни изпитания да приключат до края на 2026 година, а полетните демонстрации на космически прехващачи да започнат през 2027-а

САЩ ускоряват тестовете на „Златен купол“ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

САЩ планират да приключат първите изпитания на технологии за противоракетната система „Златен купол“ до края на 2026 г., съобщи аг. Bloomberg, позовавайки се на източници, запознати с плановете на Пентагона. Следващият ключов етап предвижда полетни демонстрации в Космоса през 2027 г.

Проектът е насочен към създаването на космически прехващачи, които да бъдат част от многослойната американска противоракетна отбрана. Общата стойност на програмата „Златен купол“ се оценява на около 185 млрд. USD, като 3,2 млрд. USD са предвидени за разработването на прототипи на въоръжени спътници, способни да прехващат ракети.

Американските Космически сили използват модел на поетапно финансиране, при който компаниите получават средства след постигане на конкретни технически резултати. В надпреварата участват 12 компании, сред които SpaceX, Anduril и Lockheed Martin.

Първият етап включва наземни тестове до края на тази година. Компаниите, които разработват прехващачи за средната фаза на полета на балистичните ракети, могат да получат около 60 млн. USD при успешно изпълнение на този етап. Изпитанията трябва да покажат, наред с друго, способност за обмен на данни между сензорите и прехващача, както и работата на двигателните системи на космическия апарат.

Полетни тестове през 2027 и 2028 г.

След наземните изпитания са планирани два полетни теста в Космоса – през 2027 и 2028 г. При първия компаниите трябва да изстрелят своите прехващачи към определена зона в Космоса. За успешно изпълнение разработчиците на прехващачи за средната фаза могат да получат около 126 млн. долара, а първият екип, който достигне целта, ще има право на допълнителни 40 млн. долара.

След тази фаза броят на участващите компании може да бъде намален. От петте екипа, работещи по определен тип прехващачи, Космическите сили могат да изберат само три за следващия етап.

Ключова демонстрация е планирана за 2029 г. Тогава компаниите трябва да докажат, че космическият прехващач може не само да открие тестова цел, но и успешно да я унищожи. Ако изпитанията преминат според плановете, Пентагонът може да започне закупуването на системите през 2030 г.

Три вида космически прехващачи

Планът предвижда разработване на три категории космически прехващачи – за началната фаза непосредствено след изстрелването на вражеска ракета, за средната част от траекторията ѝ в Космоса и за фазата, при която хиперзвуково оръжие се движи обратно в атмосферата.

Космическите прехващачи са сред най-амбициозните и технически сложни елементи на „Златен купол“. Подобна система все още не е разгърната оперативно от нито една държава. Целта е апарати, движещи се в орбита с огромна скорост, да могат да откриват, проследяват и унищожават приближаващи балистични ракети в ограничен времеви прозорец.

Американските военни засега не разкриват подробности за конкретните възможности и графици, позовавайки се на съображения за оперативна сигурност. Публикуваният план обаче показва, че още през 2026 г. Вашингтон иска да премине от концептуалната фаза към практически изпитания на ключови технологии за „Златен купол“.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Емигрант

    32 6 Отговор
    Да не се окаже златният им купол също както златните им кюлчета, само.
    Волфрам, боядисан със златна боя.

    Коментиран от #49

    09:13 08.08.2026

  • 2 Аятолаха

    26 6 Отговор
    И ние ще се включим в тестовете! След ционисткия железен гевгир, ще направим и краварски златен гевгир

    09:14 08.08.2026

  • 3 Пич

    28 6 Отговор
    Разбирайте го - ще усвояват ( крадат ) едни пари в САЩ !!! Нещо което не може да работи, и да го ускоряваш - все тая !!!
    Някога с Рейгън окрадоха милиарди за Звездни войни, а американският народ получи само един Звезден член!!!

    Коментиран от #5

    09:14 08.08.2026

  • 4 за уточнение

    23 7 Отговор
    Тука купола е златен, не щото върши златна работа, а щото е излезнал като от злато на данъкоплатците.

    09:16 08.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Робот

    20 6 Отговор
    Напишете една статия за войниците които са напуснали армията и отказват да убиват..! Само в Украйна има около 300.000 дела срещу войници които са избягали от войната..! Обществена тайна е че има затворени групи в социалните мрежи на снайперисти които преосмислят посоката на изстрела ..! Повратен момент в човешката история ще е когато започнат да падат политици които настройват нациите една срещу друга..!

    09:16 08.08.2026

  • 7 Обективно

    13 6 Отговор
    За цената че ще е златен спор няма ама от към ефективност сигурно ще е като стар уорс противоракетния им щит въздух под налягане с който да плашат гаргите.

    09:19 08.08.2026

  • 8 ОПА, ГРЕДА

    15 3 Отговор
    Планът предвижда разработване на три категории космически прехващачи – за началната фаза непосредствено след изстрелването на вражеска ракета,....

    Иранците леко унищожиха поне един радар, засичащ ракети изстреляни от Русия.

    09:19 08.08.2026

  • 9 Е, и това си има слаби места

    10 8 Отговор
    Ако унищожат бързите сателити в орбита, системата няма да може да функционира. Печалното е, че на американците им свършиха конвенционални ракети, а са тръгнали да изграждат система със супер прехващачи, които доказано не работят. Имайки предвид изоставането от Русия и Китай в хиперзвуковите технологии, този проект прилича малко на Междузвездните войни на Рейгън. Америланските данъкоплатци пак ще плащат на оръжейните компании за нещо супер скъпи, което не е ясно дали ще сработи.

    Коментиран от #15

    09:19 08.08.2026

  • 10 РашънПрихватчик

    6 15 Отговор
    Путя трябва да разпродаде целия сибир зада ги стигне ..........

    09:20 08.08.2026

  • 11 Хасковски каунь

    10 3 Отговор
    Чудят се какво по-страшно име да му тургат . Следва " Диамантен чадър" .
    А в България действа " Син каскет"

    09:23 08.08.2026

  • 12 Михайло Драпати, генерал

    6 19 Отговор
    Най-добрите тестове стават на руска територия !!!
    Дълбоко, дълбоко в дълбочината руска 👆😁

    09:26 08.08.2026

  • 13 Тити на Кака

    16 4 Отговор
    Добре е, че куполът ще е златен.
    Железните куполи ръждясват, както показа последната миролюбива войничка на Израел и САЩ срещу вероломно ненападналия ги Иран.

    09:26 08.08.2026

  • 14 И пак

    17 5 Отговор
    Нарушават конвенциите за НЕразполагане на оръжия в космоса. Да живее междуНАРОДНАТО право!

    Коментиран от #18

    09:28 08.08.2026

  • 15 Винаги

    5 16 Отговор

    До коментар #9 от "Е, и това си има слаби места":

    съсм се радвал на смешния русоробски ентусиазъм. Има група от неадекватни човекоподбни, които се борят за робството си и харестват всяка руска гадост.

    Коментиран от #37, #52

    09:29 08.08.2026

  • 16 А50

    11 2 Отговор
    И ще получат златен дъжд

    Коментиран от #25

    09:29 08.08.2026

  • 17 Перо

    12 4 Отговор
    А как ще се защитят военните спътници? Железният купол на Израел беше пробит от арабите като швейцарско сирене с ракети от ВСВ!

    Коментиран от #20

    09:30 08.08.2026

  • 18 Неграмотно

    7 13 Отговор

    До коментар #14 от "И пак":

    е това да се смята за неконвенционално. Единствено руснаците, в своето безсилие да се правят на мъже, си позволяват да плашат света с атом и по тази причина трябва да бъдат наказани жестоко.

    09:31 08.08.2026

  • 19 Глас от бункера

    4 8 Отговор
    Имат пари.Угаждат си.

    09:31 08.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Лопата Орешник

    12 4 Отговор
    Златен, щото ще им излезе златен на данъкоплатците! Гласуваха си трилион за война, трябва да ги похарчат! Има голяма доза гавра и ирония в името!! Щото от бойна гледна точка златото не предоставя някаква защита! Иначе най заможните рицари и господарите щяха да са носили златни щитове, ама не са! Супер зле за сащисаните!!

    09:36 08.08.2026

  • 22 И тоя купол ще

    12 4 Отговор
    го разрушат руснаците ако се наложи, както иранците направиха на скрап джилезнияъ купол на 4иfutарниците.

    09:37 08.08.2026

  • 23 Много смешно

    11 1 Отговор
    Израел си има Железен купол, дойде Тръмп с неговите златни тоалетни чинии в Тръмп Тауър и златни статуи в цял ръст и Америка почна да зида Златен купол.

    09:39 08.08.2026

  • 24 Доналд Тръмп, президент

    5 10 Отговор
    Обичам да тествам куполи, дронове, ракети на руска територия, руска земя и руска глава !!!
    Запомнете го таваришчи 👈😁

    Коментиран от #29

    09:40 08.08.2026

  • 25 Златният дъжд вече му се е случвал

    2 6 Отговор

    До коментар #16 от "А50":

    Когато се е забавлявал в Москва.

    09:41 08.08.2026

  • 26 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 4 Отговор
    Във САЩ, Федералната агенция по авиация е наредила на авиакомпаниите да проверят 471 самолет Боинг 737 за цепнатини по корпуса . А Ха-ха-ха, " Най - великите"-хахаах

    Коментиран от #28

    09:42 08.08.2026

  • 27 Малее....

    5 0 Отговор
    Златен дъжд

    09:43 08.08.2026

  • 28 Братя Maнгacapян, блогъри от Москва

    3 5 Отговор

    До коментар #26 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Нацепих ти един минус !!!
    Да си знаеш 👆😁

    Коментиран от #30

    09:44 08.08.2026

  • 29 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 4 Отговор

    До коментар #24 от "Доналд Тръмп, президент":

    Така е, хората си тестват оръжията върху страни които се съпротивляват. И Русия тества своите върху бандеровска укЛайна.
    А например, върху България нищо освен -"присъствие"(500) не тестват, хахаах

    09:46 08.08.2026

  • 30 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 3 Отговор

    До коментар #28 от "Братя Maнгacapян, блогъри от Москва":

    Засърбя ме под пъпа, хахах, ела да Го почешеш, хахах

    Коментиран от #33

    09:47 08.08.2026

  • 31 Мишел

    12 3 Отговор

    До коментар #20 от "Пробита":

    При 97% обявена успеваемост на ПРО на САЩ, реално може да си очакват 7 до 9% успеваемост. Сега Пейтриът са на ниво С300Е, THAAD са С350..
    Колкото до Русия, те пенсионират С400 и С450 , въоръжават се със С500 и С550 и изпитват С600 и С650. Всеки 100 единици са ново поколение ПВО.

    09:47 08.08.2026

  • 32 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 1 Отговор

    До коментар #20 от "Пробита":

    Не знам, ама в Тел аФив, падат ракети, а при мен в Москва не.
    Това какъв процент е? Хахахаха

    Коментиран от #35

    09:49 08.08.2026

  • 33 Владимир Путин, президент

    2 5 Отговор

    До коментар #30 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    "..засърбя ме.."

    Първо идва сърбежа, после БОЛКАТА !!!
    Казвам го от личен опит 👈😄😄

    Коментиран от #44

    09:51 08.08.2026

  • 34 Абре

    10 2 Отговор
    Интересно защо Израел не се чува вече от месеци да напада Иран, нали те бяха тия, които не искаха преговори и все драпаха да нападат. Сега само евентуално ако САЩ нападне се включват спорадично. Да не н@ср@ха нещо? Страх? Щети? Липса на пуцане? Само срещу талибани с кремъклийки и лопати нападат тия чиф@ти

    09:51 08.08.2026

  • 35 Майор Деянов, на всеки километър

    2 7 Отговор

    До коментар #32 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    "...Крим е руски завинаги..."

    Бе то и Херсон беше руски навсегда, ама.....
    Чекай ти жено руска 😄

    Коментиран от #38

    09:53 08.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    12 4 Отговор

    До коментар #15 от "Винаги":

    Русофилите се борим с вас, за да може България и Русия да са И официални приятели, защото сме една вяра,една азбука и почти един език. И менталитета ни е много близък.
    А вие се борите да сте "приятели" със страни помогали за 500 г " Присъствие" , страни с други езици, азбуки , друга вяра, незачитащи и неуважаващи България. Може ли някой да те уважава, като ти казва какво да строиш, с кого да будет приятел? Или да ти продаде 2 самолёта за 16 млрд

    Коментиран от #39

    09:58 08.08.2026

  • 38 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 1 Отговор

    До коментар #35 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Верится ,не верится, ла Pаi, моя красавица,
    Я кажи, кое селце, от 2023 сте освободили и колко села и градове изгубихте за 3 Години, хахаах

    10:01 08.08.2026

  • 39 Миролюб Войнов, историк

    3 6 Отговор

    До коментар #37 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    "..защото сме една вяра,една азбука и почти един език..."

    Не е вярно !!!
    Манголо-татарите откраднахте българската вяра, българската култура, българската писменост, българската Азбука, българския език !!!
    И едни 32 тона злато, направо дреболия. Е как да сме братушки ??? 👈😁

    Коментиран от #40, #41, #53

    10:04 08.08.2026

  • 40 Майор Деянов, на всеки километър

    3 6 Отговор

    До коментар #39 от "Миролюб Войнов, историк":

    ".. как да сме братушки ??? .."

    С таквиз братушки като руснаците, враг ти не трябва 😁😁👍

    Коментиран от #42

    10:06 08.08.2026

  • 41 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 3 Отговор

    До коментар #39 от "Миролюб Войнов, историк":

    Как България ще има 32 тона злато, точно след Освобождението, хахахах?
    Другите. Глупости вселенски НЯМА да коментирам. Нормално е като нямате аргументи, соросоидите обикновено ЛЪЖЕТЕ!!!

    Коментиран от #54

    10:09 08.08.2026

  • 42 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 1 Отговор

    До коментар #40 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    И Тая шизафрения с многото никове, много ти личи. Виж си нов лекар.

    10:11 08.08.2026

  • 43 ЗЕЛЕНСКИ !

    8 0 Отговор
    Слаба ракия сте...!
    А аз ускорявам тестовете на... „Златна тоалетна“...!

    Коментиран от #48

    10:12 08.08.2026

  • 44 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Владимир Путин, президент":

    Най вероятно е Така. Аз не знам, хетеро съм

    Коментиран от #46

    10:12 08.08.2026

  • 45 Механик

    5 1 Отговор
    Краварите явно не знаят, че златото за щит не става. Меко е.
    Я гледай какво стана с джилезнио гевгир на мошетата! Прави сметка как ще нагевгирчат златния .

    10:20 08.08.2026

  • 46 Владимир Путин, президент

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Блазе ти.
    Я моно петушок, настоящая кypицa 😁

    10:21 08.08.2026

  • 47 Златният купол на Тръмп ще бъде пробит

    2 3 Отговор
    От чугунените ракети на Путин!

    10:24 08.08.2026

  • 48 Златни тоалетни имаше Янукович

    2 6 Отговор

    До коментар #43 от "ЗЕЛЕНСКИ !":

    Дето руснаците го спасиха и сега го държат на склад като Асад.

    10:26 08.08.2026

  • 49 Хардпорн

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Емигрант":

    Ще се окаже златен дъжд

    11:07 08.08.2026

  • 50 ОБЕКТИВЕН

    1 0 Отговор
    Фейк, фейк, фейк! Ма какви космически "прехващачи" ви гонят? Още нямаше хиперзвукови ракети, но "работите в/у тях". Руснаците ви люшват по двете крайбрежия с ядрени Посейдони, отгоре падат с 12 маха и ирационална траектория метеоритни ракети и СТЕ ЧАО!!! Добре, че руснаците не са агресивни като вас и ви жалят. Щели да наливат милиарди... Алооу, тоя дълг над 40 трлн. кой ще го връща??? Такава икономика ли се преподава в университетите ви??? Пише, ядеш, ...ш и не плащаш??? Нищо, господ си знае работата.

    Коментиран от #55

    12:08 08.08.2026

  • 51 Бъфало Бил

    0 0 Отговор
    Богатите американци ще станат още по-богати, бедните ще опъват каиша...

    14:22 08.08.2026

  • 52 Правист

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Винаги":

    И боклуците имат право на мнение!

    14:25 08.08.2026

  • 53 Историк

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Миролюб Войнов, историк":

    Абе Маке! Ще не си седиш у кръчмата и не си пиеш шльокавицата, ами се перкаш и ти "барабар Петко с мъжете"!?

    14:34 08.08.2026

  • 54 Наблюдател

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Лъжата е в кръвта на безродниците!

    14:36 08.08.2026

  • 55 Правист

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "ОБЕКТИВЕН":

    Американци дълг не връщат! Нали за това са им самолетоносачите, бомбите, наемните убийци!

    14:40 08.08.2026

  • 56 Питанчо

    0 0 Отговор
    - Г-н Президент, как стигнахте до идеята за "златният купол"?
    - Всъщност това ни вдъхновение дойде от идеята на г-н Зеленски за "златното гърне", много добра идея, мисля, че ще се получи добра сделка.

    14:53 08.08.2026

  • 57 ЕТО ГО УСКОРЕНИЕТО :

    0 0 Отговор
    НУЖНИ СА САМО = 9 МИНУТИ ЗА УНИЩОЖЕНИЕТО НА НАТО И САЩ,ЕДНОВРЕМЕННО, ПРИ ЗАДЕЙСТВАНЕ НА РУСКАТА АВТОМАТИЧНА С-МА " ПЕРИМЕТЪР-М", САМО = 12 БР.
    🇷🇺РУСКИ ТЕЖКИ ,ХИПЕРЗВУКОВИ РАКЕТН.БЛОКА,ОТ МЕГАТОНЕН КЛАС:SS-X-30 Sarmaт 15А28,С ОБСЕГ = 18 000 КМ. И СКОРОСТ НАД 33М !!!,
    С=16 БОЙНИ БЛОКА Х 1 МГТ..... ЗА 9 МИНУТИ , СА ДОСТАТЪЧНИ - НАТО И САЩ ,ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ !( ВКЛ. С УДАР, ПРЕЗ АРКТИКА ).
    ТЕХНИЧЕСКО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЯМА !!!
    (ЗА БРИТАНИЯ Е НУЖНА= 1 БОЙНА ГЛАВА ,И= 4 МИНУТИ), СЛЕД КОЕТО НЯМА ДА Я
    ИМА. В ПЕНТАГОНА ЗНАЯТ ЗА НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ, И НЕ ВЕДНЪЖ СА ГО
    КОМЕНТИРАЛИ.🇷🇺РУСКИЯТ ЯДРЕН АРСЕНАЛ ( вкл. и според Стокхолм.институт SIPRI ) Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В СВЕТА,
    ИЗЦЯЛО ОБНОВЕН С НОВИ СИСТЕМИ, И ДОСТАТЪЧЕН ЗА= 20 КРАТНО УНИЩОЖЕНИЕ НА
    ПЛАНЕТАТА. ( През октомври 1961г.СССР взриви най-мошния заряд в света
    =58 Мгт.Височина на Ядр гъба,до космич.простр.= 100 км. Ударн.вълна е
    засечена по целия свят)..ДНЕС, ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИ ШАНС СРЕЩУ 🇷🇺 РУСИЯ , НЯМА
    НИКОЙ ! ( АМЕРИК.ВОЕНЕН СПЕЦ.ОТ ЦРУ СКОТ РИТЕР ЗАЯВИ "..САЩ СА БЕЗЗАЩИТНИ
    ПРЕД НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ ). ГЕН СЕК.НА НАТО - МАРК РЮТЕ :"9 МИН.СА ДОСТАТЪЧНИ НА РУСКИТЕ РАКЕТИ ДА ИЗПЕПЕЛЯТ ЕВРОПА"( 11.09.25г).

    16:39 08.08.2026