САЩ ускоряват тестовете на „Златен купол“

САЩ планират да приключат първите изпитания на технологии за противоракетната система „Златен купол“ до края на 2026 г., съобщи аг. Bloomberg, позовавайки се на източници, запознати с плановете на Пентагона. Следващият ключов етап предвижда полетни демонстрации в Космоса през 2027 г.
Проектът е насочен към създаването на космически прехващачи, които да бъдат част от многослойната американска противоракетна отбрана. Общата стойност на програмата „Златен купол“ се оценява на около 185 млрд. USD, като 3,2 млрд. USD са предвидени за разработването на прототипи на въоръжени спътници, способни да прехващат ракети.
Американските Космически сили използват модел на поетапно финансиране, при който компаниите получават средства след постигане на конкретни технически резултати. В надпреварата участват 12 компании, сред които SpaceX, Anduril и Lockheed Martin.
Първият етап включва наземни тестове до края на тази година. Компаниите, които разработват прехващачи за средната фаза на полета на балистичните ракети, могат да получат около 60 млн. USD при успешно изпълнение на този етап. Изпитанията трябва да покажат, наред с друго, способност за обмен на данни между сензорите и прехващача, както и работата на двигателните системи на космическия апарат.
Полетни тестове през 2027 и 2028 г.
След наземните изпитания са планирани два полетни теста в Космоса – през 2027 и 2028 г. При първия компаниите трябва да изстрелят своите прехващачи към определена зона в Космоса. За успешно изпълнение разработчиците на прехващачи за средната фаза могат да получат около 126 млн. долара, а първият екип, който достигне целта, ще има право на допълнителни 40 млн. долара.
След тази фаза броят на участващите компании може да бъде намален. От петте екипа, работещи по определен тип прехващачи, Космическите сили могат да изберат само три за следващия етап.
Ключова демонстрация е планирана за 2029 г. Тогава компаниите трябва да докажат, че космическият прехващач може не само да открие тестова цел, но и успешно да я унищожи. Ако изпитанията преминат според плановете, Пентагонът може да започне закупуването на системите през 2030 г.
Три вида космически прехващачи
Планът предвижда разработване на три категории космически прехващачи – за началната фаза непосредствено след изстрелването на вражеска ракета, за средната част от траекторията ѝ в Космоса и за фазата, при която хиперзвуково оръжие се движи обратно в атмосферата.
Космическите прехващачи са сред най-амбициозните и технически сложни елементи на „Златен купол“. Подобна система все още не е разгърната оперативно от нито една държава. Целта е апарати, движещи се в орбита с огромна скорост, да могат да откриват, проследяват и унищожават приближаващи балистични ракети в ограничен времеви прозорец.
Американските военни засега не разкриват подробности за конкретните възможности и графици, позовавайки се на съображения за оперативна сигурност. Публикуваният план обаче показва, че още през 2026 г. Вашингтон иска да премине от концептуалната фаза към практически изпитания на ключови технологии за „Златен купол“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Емигрант
Волфрам, боядисан със златна боя.
Коментиран от #49
09:13 08.08.2026
2 Аятолаха
09:14 08.08.2026
3 Пич
Някога с Рейгън окрадоха милиарди за Звездни войни, а американският народ получи само един Звезден член!!!
Коментиран от #5
09:14 08.08.2026
4 за уточнение
09:16 08.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Робот
09:16 08.08.2026
7 Обективно
09:19 08.08.2026
8 ОПА, ГРЕДА
Иранците леко унищожиха поне един радар, засичащ ракети изстреляни от Русия.
09:19 08.08.2026
9 Е, и това си има слаби места
Коментиран от #15
09:19 08.08.2026
10 РашънПрихватчик
09:20 08.08.2026
11 Хасковски каунь
А в България действа " Син каскет"
09:23 08.08.2026
12 Михайло Драпати, генерал
Дълбоко, дълбоко в дълбочината руска 👆😁
09:26 08.08.2026
13 Тити на Кака
Железните куполи ръждясват, както показа последната миролюбива войничка на Израел и САЩ срещу вероломно ненападналия ги Иран.
09:26 08.08.2026
14 И пак
Коментиран от #18
09:28 08.08.2026
15 Винаги
До коментар #9 от "Е, и това си има слаби места":съсм се радвал на смешния русоробски ентусиазъм. Има група от неадекватни човекоподбни, които се борят за робството си и харестват всяка руска гадост.
Коментиран от #37, #52
09:29 08.08.2026
16 А50
Коментиран от #25
09:29 08.08.2026
17 Перо
Коментиран от #20
09:30 08.08.2026
18 Неграмотно
До коментар #14 от "И пак":е това да се смята за неконвенционално. Единствено руснаците, в своето безсилие да се правят на мъже, си позволяват да плашат света с атом и по тази причина трябва да бъдат наказани жестоко.
09:31 08.08.2026
19 Глас от бункера
09:31 08.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Лопата Орешник
09:36 08.08.2026
22 И тоя купол ще
09:37 08.08.2026
23 Много смешно
09:39 08.08.2026
24 Доналд Тръмп, президент
Запомнете го таваришчи 👈😁
Коментиран от #29
09:40 08.08.2026
25 Златният дъжд вече му се е случвал
До коментар #16 от "А50":Когато се е забавлявал в Москва.
09:41 08.08.2026
26 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #28
09:42 08.08.2026
27 Малее....
09:43 08.08.2026
28 Братя Maнгacapян, блогъри от Москва
До коментар #26 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Нацепих ти един минус !!!
Да си знаеш 👆😁
Коментиран от #30
09:44 08.08.2026
29 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #24 от "Доналд Тръмп, президент":Така е, хората си тестват оръжията върху страни които се съпротивляват. И Русия тества своите върху бандеровска укЛайна.
А например, върху България нищо освен -"присъствие"(500) не тестват, хахаах
09:46 08.08.2026
30 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #28 от "Братя Maнгacapян, блогъри от Москва":Засърбя ме под пъпа, хахах, ела да Го почешеш, хахах
Коментиран от #33
09:47 08.08.2026
31 Мишел
До коментар #20 от "Пробита":При 97% обявена успеваемост на ПРО на САЩ, реално може да си очакват 7 до 9% успеваемост. Сега Пейтриът са на ниво С300Е, THAAD са С350..
Колкото до Русия, те пенсионират С400 и С450 , въоръжават се със С500 и С550 и изпитват С600 и С650. Всеки 100 единици са ново поколение ПВО.
09:47 08.08.2026
32 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #20 от "Пробита":Не знам, ама в Тел аФив, падат ракети, а при мен в Москва не.
Това какъв процент е? Хахахаха
Коментиран от #35
09:49 08.08.2026
33 Владимир Путин, президент
До коментар #30 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":"..засърбя ме.."
Първо идва сърбежа, после БОЛКАТА !!!
Казвам го от личен опит 👈😄😄
Коментиран от #44
09:51 08.08.2026
34 Абре
09:51 08.08.2026
35 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #32 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":"...Крим е руски завинаги..."
Бе то и Херсон беше руски навсегда, ама.....
Чекай ти жено руска 😄
Коментиран от #38
09:53 08.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #15 от "Винаги":Русофилите се борим с вас, за да може България и Русия да са И официални приятели, защото сме една вяра,една азбука и почти един език. И менталитета ни е много близък.
А вие се борите да сте "приятели" със страни помогали за 500 г " Присъствие" , страни с други езици, азбуки , друга вяра, незачитащи и неуважаващи България. Може ли някой да те уважава, като ти казва какво да строиш, с кого да будет приятел? Или да ти продаде 2 самолёта за 16 млрд
Коментиран от #39
09:58 08.08.2026
38 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #35 от "Майор Деянов, на всеки километър":Верится ,не верится, ла Pаi, моя красавица,
Я кажи, кое селце, от 2023 сте освободили и колко села и градове изгубихте за 3 Години, хахаах
10:01 08.08.2026
39 Миролюб Войнов, историк
До коментар #37 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":"..защото сме една вяра,една азбука и почти един език..."
Не е вярно !!!
Манголо-татарите откраднахте българската вяра, българската култура, българската писменост, българската Азбука, българския език !!!
И едни 32 тона злато, направо дреболия. Е как да сме братушки ??? 👈😁
Коментиран от #40, #41, #53
10:04 08.08.2026
40 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #39 от "Миролюб Войнов, историк":".. как да сме братушки ??? .."
С таквиз братушки като руснаците, враг ти не трябва 😁😁👍
Коментиран от #42
10:06 08.08.2026
41 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #39 от "Миролюб Войнов, историк":Как България ще има 32 тона злато, точно след Освобождението, хахахах?
Другите. Глупости вселенски НЯМА да коментирам. Нормално е като нямате аргументи, соросоидите обикновено ЛЪЖЕТЕ!!!
Коментиран от #54
10:09 08.08.2026
42 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #40 от "Майор Деянов, на всеки километър":И Тая шизафрения с многото никове, много ти личи. Виж си нов лекар.
10:11 08.08.2026
43 ЗЕЛЕНСКИ !
А аз ускорявам тестовете на... „Златна тоалетна“...!
Коментиран от #48
10:12 08.08.2026
44 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #33 от "Владимир Путин, президент":Най вероятно е Така. Аз не знам, хетеро съм
Коментиран от #46
10:12 08.08.2026
45 Механик
Я гледай какво стана с джилезнио гевгир на мошетата! Прави сметка как ще нагевгирчат златния .
10:20 08.08.2026
46 Владимир Путин, президент
До коментар #44 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Блазе ти.
Я моно петушок, настоящая кypицa 😁
10:21 08.08.2026
47 Златният купол на Тръмп ще бъде пробит
10:24 08.08.2026
48 Златни тоалетни имаше Янукович
До коментар #43 от "ЗЕЛЕНСКИ !":Дето руснаците го спасиха и сега го държат на склад като Асад.
10:26 08.08.2026
49 Хардпорн
До коментар #1 от "Емигрант":Ще се окаже златен дъжд
11:07 08.08.2026
50 ОБЕКТИВЕН
Коментиран от #55
12:08 08.08.2026
51 Бъфало Бил
14:22 08.08.2026
52 Правист
До коментар #15 от "Винаги":И боклуците имат право на мнение!
14:25 08.08.2026
53 Историк
До коментар #39 от "Миролюб Войнов, историк":Абе Маке! Ще не си седиш у кръчмата и не си пиеш шльокавицата, ами се перкаш и ти "барабар Петко с мъжете"!?
14:34 08.08.2026
54 Наблюдател
До коментар #41 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Лъжата е в кръвта на безродниците!
14:36 08.08.2026
55 Правист
До коментар #50 от "ОБЕКТИВЕН":Американци дълг не връщат! Нали за това са им самолетоносачите, бомбите, наемните убийци!
14:40 08.08.2026
56 Питанчо
- Всъщност това ни вдъхновение дойде от идеята на г-н Зеленски за "златното гърне", много добра идея, мисля, че ще се получи добра сделка.
14:53 08.08.2026
57 ЕТО ГО УСКОРЕНИЕТО :
🇷🇺РУСКИ ТЕЖКИ ,ХИПЕРЗВУКОВИ РАКЕТН.БЛОКА,ОТ МЕГАТОНЕН КЛАС:SS-X-30 Sarmaт 15А28,С ОБСЕГ = 18 000 КМ. И СКОРОСТ НАД 33М !!!,
С=16 БОЙНИ БЛОКА Х 1 МГТ..... ЗА 9 МИНУТИ , СА ДОСТАТЪЧНИ - НАТО И САЩ ,ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ !( ВКЛ. С УДАР, ПРЕЗ АРКТИКА ).
ТЕХНИЧЕСКО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЯМА !!!
(ЗА БРИТАНИЯ Е НУЖНА= 1 БОЙНА ГЛАВА ,И= 4 МИНУТИ), СЛЕД КОЕТО НЯМА ДА Я
ИМА. В ПЕНТАГОНА ЗНАЯТ ЗА НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ, И НЕ ВЕДНЪЖ СА ГО
КОМЕНТИРАЛИ.🇷🇺РУСКИЯТ ЯДРЕН АРСЕНАЛ ( вкл. и според Стокхолм.институт SIPRI ) Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В СВЕТА,
ИЗЦЯЛО ОБНОВЕН С НОВИ СИСТЕМИ, И ДОСТАТЪЧЕН ЗА= 20 КРАТНО УНИЩОЖЕНИЕ НА
ПЛАНЕТАТА. ( През октомври 1961г.СССР взриви най-мошния заряд в света
=58 Мгт.Височина на Ядр гъба,до космич.простр.= 100 км. Ударн.вълна е
засечена по целия свят)..ДНЕС, ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИ ШАНС СРЕЩУ 🇷🇺 РУСИЯ , НЯМА
НИКОЙ ! ( АМЕРИК.ВОЕНЕН СПЕЦ.ОТ ЦРУ СКОТ РИТЕР ЗАЯВИ "..САЩ СА БЕЗЗАЩИТНИ
ПРЕД НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ ). ГЕН СЕК.НА НАТО - МАРК РЮТЕ :"9 МИН.СА ДОСТАТЪЧНИ НА РУСКИТЕ РАКЕТИ ДА ИЗПЕПЕЛЯТ ЕВРОПА"( 11.09.25г).
16:39 08.08.2026