САЩ ускоряват тестовете на „Златен купол“

САЩ планират да приключат първите изпитания на технологии за противоракетната система „Златен купол“ до края на 2026 г., съобщи аг. Bloomberg, позовавайки се на източници, запознати с плановете на Пентагона. Следващият ключов етап предвижда полетни демонстрации в Космоса през 2027 г.

Проектът е насочен към създаването на космически прехващачи, които да бъдат част от многослойната американска противоракетна отбрана. Общата стойност на програмата „Златен купол“ се оценява на около 185 млрд. USD, като 3,2 млрд. USD са предвидени за разработването на прототипи на въоръжени спътници, способни да прехващат ракети.

Американските Космически сили използват модел на поетапно финансиране, при който компаниите получават средства след постигане на конкретни технически резултати. В надпреварата участват 12 компании, сред които SpaceX, Anduril и Lockheed Martin.

Първият етап включва наземни тестове до края на тази година. Компаниите, които разработват прехващачи за средната фаза на полета на балистичните ракети, могат да получат около 60 млн. USD при успешно изпълнение на този етап. Изпитанията трябва да покажат, наред с друго, способност за обмен на данни между сензорите и прехващача, както и работата на двигателните системи на космическия апарат.

Полетни тестове през 2027 и 2028 г.

След наземните изпитания са планирани два полетни теста в Космоса – през 2027 и 2028 г. При първия компаниите трябва да изстрелят своите прехващачи към определена зона в Космоса. За успешно изпълнение разработчиците на прехващачи за средната фаза могат да получат около 126 млн. долара, а първият екип, който достигне целта, ще има право на допълнителни 40 млн. долара.

След тази фаза броят на участващите компании може да бъде намален. От петте екипа, работещи по определен тип прехващачи, Космическите сили могат да изберат само три за следващия етап.

Ключова демонстрация е планирана за 2029 г. Тогава компаниите трябва да докажат, че космическият прехващач може не само да открие тестова цел, но и успешно да я унищожи. Ако изпитанията преминат според плановете, Пентагонът може да започне закупуването на системите през 2030 г.

Три вида космически прехващачи

Планът предвижда разработване на три категории космически прехващачи – за началната фаза непосредствено след изстрелването на вражеска ракета, за средната част от траекторията ѝ в Космоса и за фазата, при която хиперзвуково оръжие се движи обратно в атмосферата.

Космическите прехващачи са сред най-амбициозните и технически сложни елементи на „Златен купол“. Подобна система все още не е разгърната оперативно от нито една държава. Целта е апарати, движещи се в орбита с огромна скорост, да могат да откриват, проследяват и унищожават приближаващи балистични ракети в ограничен времеви прозорец.

Американските военни засега не разкриват подробности за конкретните възможности и графици, позовавайки се на съображения за оперативна сигурност. Публикуваният план обаче показва, че още през 2026 г. Вашингтон иска да премине от концептуалната фаза към практически изпитания на ключови технологии за „Златен купол“.