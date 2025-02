Украйна няма да се предаде, заяви министърът на външните работи Андрий Сибига

Украинският министър на външните работи Андрий Сибига заяви днес, че никой не може да принуди Украйна да се предаде. Този коментар беше направен на фона на критиките, отправени от американския президент Доналд Тръмп срещу Украйна и президента Володимир Зеленски, съобщава Ройтерс.

"Ние ще отстояваме правото си на съществуване", написа Сибига в социалната платформа "Екс".

Ukraine withstood the most horrific military attack in Europe’s modern history and three years of a total war.



The Ukrainian people and their President @ZelenskyyUa refused to give in to Putin’s pressure.



Nobody can force Ukraine to give up. We will defend our right to exist.