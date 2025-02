Кралят на ужаса: Доналд Тръмп е предател и кретен!

Писателят Стивън Кинг разкритикува американския президент Доналд Тръмп, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Критиките бяха отправени в "Екс", откъдето Кинг се изтегли през ноември, защото тази социална мрежа била токсична. Днес той се върна в нея, само за да отправи нападки към президента на САЩ.

Just wanted to say that Trump is a traitorous, Putin-loving dipshit!

Goes double for Elon!