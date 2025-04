Стрелба в университет във Флорида, нападателят е задържан

Най-малко шестима души бяха приети болница след стрелба в Държавния университет във Флорида, като полицията вече е задържала заподозрян извършител, съобщиха медии, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.

Стрелбата е станало по обяд в сградата на Студентския съвет в университетския кампус в щатската столица Талахаси. Студентите и преподавателите са получили указания да се скрият, докато полицията се справи със случващото се. Повече от 42 000 студенти посещават занятията в основния кампус.

Полицаите са задържали един заподозрян малко след стрелбата, съобщиха за "Си Ен Ен" двама източници от правоприлагащите органи, запознати със ситуацията. Полицията не потвърди веднага съобщенията за стрелба.

Най-малко четирима души са приети в болница "Мемориъл Хелткеър", предаде телевизия WCTV в Талахаси. От лечебното заведение не казаха какъв е броят на пострадалите или дали има пациенти с огнестрелни рани.

В по-ранно изявление болницата заяви, че се грижи за пациенти, приети след инцидент в Държавния университет на Флорида, и че ситуацията е в развитие и няма конкретна информация за броя на пациентите и тяхното състояние.

Американският президент Доналд Тръмп каза, че е бил информиран за стрелбата в университета във Флорида и че ще даде повече информация за случилото се по-късно. "Жалко, това е ужасно нещо, ужасно е, че се случват такива неща", каза Тръмп.

In the midst of the chaos at Florida State University, the guy in the white shirt says it’s just another Thursday where he’s from. pic.twitter.com/KDmjy42SJM