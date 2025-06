Операция "Паяжина" приключи! Украинските специални служби вече подготвят нови удари срещу Русия

Украинските специални служби (СБУ) вече се готвят за нови операции на руска територия, подобни на "Паяжина“. Това съобщи колумнистът на "The Washington Post “ Дейвид Игнатиус, позовавайки се на източници в украинските разузнавателни служби.



Според него Службата за сигурност на Украйна и Главното разузнавателно управление работят активно по прилагането на мотото на украинските специални служби още от началото на руската инвазия, а именно: "I am following you.".



Те провеждат операции за планирането на бойните действия на руска територия и отвъд нея. Други сложни операции вече са в процес на разработка, съобщиха пред вестника източници от разузнаването.



Позовавайки се на източниците си, авторът пише още, че ръководителят на СБУ Васил Малюк е информирал президента Володимир Зеленски за провеждането на операция "Паяжина“, но не и други висши служители от президентската администрация. Според ттях, Малюк дори не е казал за това на един от ключовите свои заместници.



Игнатиус отбелязва, че операция "Паяжина“ е била смел опит на Киев да "промени хода на преговорите“.



"С оттеглянето на Тръмп от ролята на миротворец, поне засега, Украйна ще бъде по-зависима от всякога от своите разузнавателни служби, които демонстрираха способността да нанасят удари по руските сили дълбоко в родината им и по целия свят. Фронтовата линия в Украйна ще остане адски пейзаж с дронове и артилерия. Но тайните операции биха могли да ескалират в "мръсна война“ отвъд фронтовите линии, с по-целенасочени убийства, саботажи и удари срещу страни, които доставят оръжие съответно на Украйна и Русия“, пише той.



Колумнистът също така отбелязва, че готовността на Украйна да провежда рисковани шпионски операции е довела до напрежение между Киев и Вашингтон. Според него съседните на Украйна страни биха могли да се превърнат в "нови бойни полета“ - по-специално Приднестровието, където присъстват руски "миротворчески“ сили.



По-рано, на 6 юни, специалният представител на САЩ за Украйна и Русия Кийт Келог заяви, че операция "Паяжина“ може да промени хода на войната и да се превърне в тласък за постигане на мир. Ден по-рано той предупреди, че операцията може да доведе и до еккалация във войната.



Специална операция "Паяжина“



На 1 юни СБУ проведе мащабна операция, наречена "Паяжина“, чиято цел бе унищожаване на самолети на руската стратегическа авиация. На 2 юни Службата за сигурност на Украйна потвърди, че 41 самолета са повредени в резултат на едновременното нападение на четири военни летища дълбоко в руския тил, включително А-50, Ту-95, Ту-22М3 и Ту-160.



Украински дронове са атакували на четири летища в Русия: Оленя в Мурманска област на Руската федерация, Белая в Иркутска област, Дягилев в Рязанска област и Иваново в Ивановска област. Ударът по авиобазата Белая беше първата украинска атака срещу съоръжения в Сибир от началото на руската война срещу Украйна.



Източници на NV от разузнавателните служби ни съобщиха, че операцията е била изключително сложна от логистична гледна точка. Първо, СБУ е транспортирала дронове FPV до Русия, а след това и мобилни дървени къщи. По-късно, на територията на Руската федерация, дронове са били скрити под покривите на къщите, а те са били натоварени в камиони. В точния момент покривите на къщите са били отворени дистанционно и дроновете са полетели към целите си.



Операцията е била подготвяна година и половина. Контраатаката на Украйна бе извършена след серия от масирани и брутални руски удари срещу Украйна, довели до смъртта на цивилни, на фона на опита на САЩ да посредничат в "мирни преговори“ между Москва и Киев.

