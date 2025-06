Володимир Зеленски към Тръмп: Трябват ни спешно още системи "Пейтриът", но американците отказват да ни продадат

Президентът на Украйна Володимир Зеленски упрекна Съединените щати в отказ да продадат на Украйна системи за противовъздушна отбрана, пише Фокус.

Зеленски отправи критиките си във видео съобщение в социалната мрежа Х.



"Ние работим за повишаване на украинската противовъздушна отбрана. Нуждаем се от положителни сигнали от страна на САЩ, от конкретни сигнали относно въздушната отбрана. Все още чакаме отговор на предложението за закупуване на системи, които могат да помогнат. Конкретни сигнали, а не думи“, заявява Зеленски.

What the Russians want is the complete destruction of life. In more than eleven years of Russia’s war against Ukraine, they have brought only one new thing to our land, the most widespread Russian “legacy”, ruins and death. We must continue resisting this. I thank everyone around… pic.twitter.com/IYSjSsWGfC