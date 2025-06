Пропалестински активисти проникнаха в британска военна база

Британският министър-председател Киър Стармър остро осъди действията на пропалестински активисти, които проникнаха в база на Кралските военновъздушни сили и повредиха два военни самолета, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Актът на вандализъм, извършен в базата на Кралските военновъздушни сили 'Брайз Нортън', е позорен. Нашите войски представляват най-доброто от Великобритания и всеки ден жертват живота си за нас. Наша отговорност е да подкрепяме тези, които ни защитават“, написа Стармър в социалната мрежа X.

The act of vandalism committed at RAF Brize Norton is disgraceful.



Our Armed Forces represent the very best of Britain and put their lives on the line for us every day.



It is our responsibility to support those who defend us.