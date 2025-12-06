Новини
Активисти повредиха витрина с императорска корона в Лондонската кула

6 Декември, 2025 15:47 905 12

Активисти повредиха витрина с императорска корона в Лондонската кула - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Лондонската кула е затворена, след като активисти повредиха витрина, зад която е поставена императорската корона, според изявление на градската полиция, цитирано от The Independent.

„В събота, 6 декември, в 10:48 ч., полицията е била извикана от Лондонската кула относно съобщения за криминално повреждане на витрината, в която е поставена императорската корона. Четирима протестиращи са хвърлили храна по витрината, след което двама от тях са избягали от местопроизшествието“, се казва в изявлението. „Четирима души са арестувани по подозрение за криминално повреждане. Те са задържани.“ Кулата е затворена за обществеността, докато продължава полицейското разследване.

Според Би Би Си протестът е организиран от движението за гражданско неподчинение „Take Back Power“, което настоява британското правителство да създаде Камара на народа – събрание от политици-миряни, което да разработва предложения за справяне с национални проблеми, паралелно с Камарата на общините и Камарата на лордовете. Според съобщенията активисти са хвърлили ябълков крамбъл във витрина и са го заляли с крем.

Лондонската кула е основана преди около 950 години от Уилям Завоевателя и през дългата си история е служила като крепост, кралска резиденция, затвор и дворец, превръщайки се в една от най-известните и изключително добре запазени исторически сгради в света. Замъкът е бил непрекъснато реконструиран, разширяван и обновяван. В него са се помещавали монетен двор, арсенал, златен резерв, национален архив, кралска менажерия и дори обсерватория.

В крепостта се помещава Кралската хазна, съдържаща колекция от кралски регалии, прибори и бижута, изработени от злато, платина, диаманти, сапфири, рубини и перли. Кулата съдържа десет корони. Сред тях са Държавната корона на Свети Едуард, Короната на Британската империя, Малката диамантена корона на кралица Виктория и Короната на Фредерик, принц на Уелс.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гого

    5 5 Отговор
    Бай Тошо е виновен!

    15:48 06.12.2025

  • 2 ха-ха

    8 7 Отговор
    Да им пик.....ам на короните .

    Коментиран от #4

    16:10 06.12.2025

  • 3 Сега

    12 0 Отговор
    така ли им казват на вандалите?!

    Коментиран от #8

    16:11 06.12.2025

  • 4 Британия 🇬🇧

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "ха-ха":

    Вие Зет поколенията сте филмирани много и живеете в някаква измислена американска говедарска измислица

    16:18 06.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 сложете им кратутите

    0 0 Отговор
    на тоуер

    16:57 06.12.2025

  • 8 Ъхъ

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сега":

    Ако бяха руснаци, щяха да ги нарекат терористи!
    Присъединявам се към коментар номер2 , даже нещо повече!🥴

    17:00 06.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 вен серемос

    1 0 Отговор
    Виновни са овчарите от СОЩ и ч,+":иф-.;ути-.;те.Виновни са Герб, ППДБ, СДС, ДъПъСъ,ИТН.Овчарскитещати и чефутите родиха Z поколението.

    17:10 06.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

