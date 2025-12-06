Активисти повредиха витрина с императорска корона в Лондонската кула

Лондонската кула е затворена, след като активисти повредиха витрина, зад която е поставена императорската корона, според изявление на градската полиция, цитирано от The Independent.

„В събота, 6 декември, в 10:48 ч., полицията е била извикана от Лондонската кула относно съобщения за криминално повреждане на витрината, в която е поставена императорската корона. Четирима протестиращи са хвърлили храна по витрината, след което двама от тях са избягали от местопроизшествието“, се казва в изявлението. „Четирима души са арестувани по подозрение за криминално повреждане. Те са задържани.“ Кулата е затворена за обществеността, докато продължава полицейското разследване.

Според Би Би Си протестът е организиран от движението за гражданско неподчинение „Take Back Power“, което настоява британското правителство да създаде Камара на народа – събрание от политици-миряни, което да разработва предложения за справяне с национални проблеми, паралелно с Камарата на общините и Камарата на лордовете. Според съобщенията активисти са хвърлили ябълков крамбъл във витрина и са го заляли с крем.

Лондонската кула е основана преди около 950 години от Уилям Завоевателя и през дългата си история е служила като крепост, кралска резиденция, затвор и дворец, превръщайки се в една от най-известните и изключително добре запазени исторически сгради в света. Замъкът е бил непрекъснато реконструиран, разширяван и обновяван. В него са се помещавали монетен двор, арсенал, златен резерв, национален архив, кралска менажерия и дори обсерватория.

В крепостта се помещава Кралската хазна, съдържаща колекция от кралски регалии, прибори и бижута, изработени от злато, платина, диаманти, сапфири, рубини и перли. Кулата съдържа десет корони. Сред тях са Държавната корона на Свети Едуард, Короната на Британската империя, Малката диамантена корона на кралица Виктория и Короната на Фредерик, принц на Уелс.