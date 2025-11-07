Американска военна база евакуирана след подозрителен пакет, довел до разболяване

Подозрителен пакет е бил доставен в американската военна база „Андрюс“ в Мериленд, което доведе до разболяване на няколко души и налагането на медицинска помощ за част от тях, съобщават „Ройтерс“ и CNN, предава News.bg.
Според изявление на Съвместната военновъздушна база, сградата, в която е бил отворен пакетът, е била евакуирана като предпазна мярка. Няколко души са били транспортирани до медицинския център „Малкълм Гроув“ в базата.
„Като предпазна мярка сградата и съседната ѝ сграда бяха евакуирани, а районът бе поставен под кордон“, се посочва в официалното съобщение.
Първите реагиращи на място установили, че няма непосредствена опасност, и предали случая на Службата за специални разследвания. В момента продължава разследване на инцидента.
Двама източника, запознати с разследването, съобщават, че пакетът съдържал неизвестен бял прах. Първоначалните полеви тестове не са открили нищо опасно, но проверките продължават.
1 др Гей Билтс
Коментиран от #5
08:54 07.11.2025
2 гепирал Муфтаджийски
08:55 07.11.2025
3 мьрсулана + разбойко = ❤️
08:55 07.11.2025
4 бял прах
08:56 07.11.2025
5 Меркелщрасе
До коментар #1 от "др Гей Билтс":По-вереоятно е да си изкарат по някой бърз рак. Той дори е полезен, според Файзер.
Коментиран от #6
08:57 07.11.2025
6 др Гей Билтс
До коментар #5 от "Меркелщрасе":В тазгодишния филм 28 години по-късно, зомбитата гонеха малкия Спайк (така се казваше протеина по време на Пандамеята) и военните и те станаха на зомбита. Филмът беше боза, но имаше важни детайли в него.
09:00 07.11.2025
7 Трол
09:01 07.11.2025
8 факуса
09:03 07.11.2025
9 гей билтс
09:04 07.11.2025
10 Механик
Не сме наред с главите, ама то е по наследство. Прародителите ни са били събирани от кол и въже и са били заселвани тука.
09:19 07.11.2025
11 Я пък тоя
Ще се оправят.
09:20 07.11.2025
12 Кую
09:37 07.11.2025
13 Цеко сифоня
10:24 07.11.2025