Американска военна база евакуирана след подозрителен пакет, довел до разболяване

7 Ноември, 2025 08:50, обновена 7 Ноември, 2025 08:54

Неизвестен бял прах предизвика разследване и медицинска намеса в Мериленд

Американска военна база евакуирана след подозрителен пакет, довел до разболяване - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Подозрителен пакет е бил доставен в американската военна база „Андрюс“ в Мериленд, което доведе до разболяване на няколко души и налагането на медицинска помощ за част от тях, съобщават „Ройтерс“ и CNN, предава News.bg.

Според изявление на Съвместната военновъздушна база, сградата, в която е бил отворен пакетът, е била евакуирана като предпазна мярка. Няколко души са били транспортирани до медицинския център „Малкълм Гроув“ в базата.

„Като предпазна мярка сградата и съседната ѝ сграда бяха евакуирани, а районът бе поставен под кордон“, се посочва в официалното съобщение.

Първите реагиращи на място установили, че няма непосредствена опасност, и предали случая на Службата за специални разследвания. В момента продължава разследване на инцидента.

Двама източника, запознати с разследването, съобщават, че пакетът съдържал неизвестен бял прах. Първоначалните полеви тестове не са открили нищо опасно, но проверките продължават.


САЩ
