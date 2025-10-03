Новини
Неизвестни дронове прелетяха над военна база в Белгия

3 Октомври, 2025 10:55

Инцидентът породи проверки и координация между Белгия и Германия

Неизвестни дронове прелетяха над военна база в Белгия - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

През изминалата нощ около десетина дрона бяха забелязани над военна база в Белгия, съобщават местни медии. Базата се намира на източната граница на страната, близо до Германия, и в момента се използва за учебни стрелби, предава БТА.

Министерството на отбраната на Белгия потвърди, че е започнало проверка на инцидента. Информацията се потвърждава и от германската полиция, като се отбелязва, че дроновете са били засечени както от местни власти, така и от съседната страна. Базата заема площ от около 20 квадратни километра.

Някои медийни източници посочват, че засичането на дроновете е станало случайно по време на тестове на базата за откриване на летящи обекти. Според доклади, дроновете са се движили в посока от Белгия към Германия, но засега не е ясно кой стои зад тях и какви са били техните намерения.


Белгия
  • 1 Верно ли

    35 0 Отговор
    Хахахаха, вече стават жалки с тези "неизвестни дронове"! И на БайДън не му бяха известни, след като избраха оранжевия, па после се оказаха техни собствени!

    11:00 03.10.2025

  • 2 Ужас

    34 0 Отговор
    Извънземните идват.

    11:00 03.10.2025

  • 3 Росен Желязков

    40 0 Отговор
    Строим стена от водопади срещу руските дронове в хотел Хаяши.

    11:01 03.10.2025

  • 4 Абе

    32 0 Отговор
    Много бЕло използвате, бе джендърля.

    11:02 03.10.2025

  • 5 Дориана

    36 0 Отговор
    Много ясно, ЕС искат и провокират война с Русия и получават това , което искат - Война Така, че да не се оплакват и жалват.

    Коментиран от #14

    11:02 03.10.2025

  • 6 Сандо

    24 0 Отговор
    А у нас - кога? Изоставаме от другите членове, ще ни накажат.

    Коментиран от #11, #29

    11:03 03.10.2025

  • 7 Мефистофел

    24 0 Отговор
    " ... дроновете са се движили в посока от Белгия към Германия ... "
    НАТО воюва с ОТАН се получава. Хахаха...
    Колко са жалки горките!

    11:04 03.10.2025

  • 8 селяк

    18 0 Отговор
    Kak така неизвестни?? Руска са :Д всичко е руско. и DJI дроновете вече се считат за руски :Д

    11:04 03.10.2025

  • 9 Путин

    15 0 Отговор
    Е виновен.

    11:04 03.10.2025

  • 10 ВАЖНОТО Е ЧЕ СА ГИ ЗАБЕЛЯЗАЛИ

    18 0 Отговор
    ТЯ ТАЯ СТЕНА СРЕЩУ ДРОНОВЕ СЪЩАТА КАТО НАШАТА ПО ЮЖНАТА ГРАНИЦА.НЕПРОБИВАЕМА !!!

    11:04 03.10.2025

  • 11 Пецо

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "Сандо":

    Е ся пала Мавика над Борисовата и сме готови споко

    Коментиран от #21

    11:05 03.10.2025

  • 12 Мхъм

    17 0 Отговор
    "Дроновете се броят наесен" Сигурно се събират за да отлитат, към западните страни🙄 Бойко Бандита да каже, той е голям разбирач?

    11:05 03.10.2025

  • 13 Хасковски каунь

    14 0 Отговор
    Завършват пълна обиколка около земното кълбо и кацат в Москва

    11:05 03.10.2025

  • 14 честен ционист

    2 10 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    Дориана, вие там в Молдавия не бяхте ли за Мая Санду и ЕС, или сте от проруското малцинство?

    11:05 03.10.2025

  • 15 Лопата с чип

    21 1 Отговор
    Прекаленият светец, и Богу не е драг!
    С тази измислица за руски дронове, искаха да наплашат гражданите си, и по-лесно да им вдигнат данъците - уж че Русия ще ги напада.
    Но когато "пресолиш манджата" , вече теорията за руска заплаха ,започва да "издиша".
    А ако вярваме на информацията, дроновете летят от Белгия , към Германия.
    Е???

    Коментиран от #20

    11:06 03.10.2025

  • 16 НАТО ни скубе, ЕС ограбва

    20 0 Отговор
    Тия от НАТО за яко зле - незнаят къде кво лети и кво става. Закривай.

    11:06 03.10.2025

  • 17 Фейк на часа

    19 0 Отговор
    Разстоянието Белгия - Русия е повече от 2000км и захранването (батерията) няма да е достатъчно за това разстоние. Явно някой наистина иска да запали война с Русия и всички да бъдем изпържени след ядрени размени. Тази истерия трябва да престане, а Белгия да си въведе ред в арабските си квартали и бездомниците.

    11:07 03.10.2025

  • 18 то 1 дрон е 200 лева

    13 1 Отговор
    а направи си сам е по евтин . слагаш му 2 туби нафта . харчи малко . така до 3 000 км може да си лети . единствено го спира турболенция или мълния . може да заобикаля бурите . с тракер и си показва къдее . над бази, над ниви , над морета . а няма как всичко да се идентифицира . у нас един кацна и намериха самолета след 4 дни . а еврото изчезна с хеликоптер . та него не го и видели . за нло да не говорим . ако е за важничене да се търсили ефект . същото е кат с тротонетките . ни рак ни риба .

    11:07 03.10.2025

  • 19 Елементарно

    16 0 Отговор
    Как неизвестни бе? Казвайте , че са на Путин!

    11:07 03.10.2025

  • 20 честен ционист

    1 10 Отговор

    До коментар #15 от "Лопата с чип":

    Ти знаеш ли каква е глобата, ако ползваш VPN у РФ? А Ютюб и Инстаграм?

    Коментиран от #27, #28

    11:07 03.10.2025

  • 21 тутуту

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "Пецо":

    Кажи към колко отиваш. Ще взема и моя да е по голям цирка

    11:08 03.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Дякон Унуфрий Араллампиев

    13 0 Отговор
    Нали арестуваха танкера Какво стана пак Колко много мъка има на този свят

    11:09 03.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 голобърдо

    17 0 Отговор
    Както е тръгнало скоро ще прелитат и известни орешаци.

    11:09 03.10.2025

  • 26 Малкия холандец

    17 0 Отговор
    Ейй тия деца с техните играчки ще побъркат военните и милиционерите 😄😄

    11:09 03.10.2025

  • 27 Циркаджия

    8 0 Отговор

    До коментар #20 от "честен ционист":

    Колкото и в ЮК :Д

    11:09 03.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Хасково

    14 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сандо":

    Те нас не ни броят за живи!
    А ти искаш на се изпъчи хотелиера и да каже :
    -Имаме информация, че една жена казала, че над женският пазар видяла дронове.
    Не се знае какви са , и вообще дали са дронове, но се знае че са руски!
    А след него тагаренко,попкрадлева и пасито да започнат да увиват, като ранена вълчица - помооощ, нападат ни , член пети, член пети!

    Коментиран от #34

    11:10 03.10.2025

  • 30 Циркаджия

    7 0 Отговор

    До коментар #28 от "д-р Гълъбова":

    Не се мъчи. Просто е детето. Няма смисъл

    11:13 03.10.2025

  • 31 Умнокрасив

    12 0 Отговор
    Преди 3-4 години вирусчета летяха, сега дрончета, какво следва, извънземни или джендърчета с перка на... Изненадайте ме!

    11:18 03.10.2025

  • 32 Лопата с чип

    6 0 Отговор

    До коментар #28 от "д-р Гълъбова":

    Защо се занимавате с тролетариата - оставете ги да си драскат.
    И те искат да ядат, и те искат да са като нормалните хора.
    Не че им се получава, ама поне изкарват по някоя парица.
    Е , вярно е че не пишат по темата, вярно е че използват обиди и език на омразата,- но какво да се прави - гладът е по-силен от тока!
    Бъдете здрав

    11:18 03.10.2025

  • 33 Трол

    9 0 Отговор
    Тези дронове са известни с това, че са неизвестни.

    Коментиран от #37

    11:19 03.10.2025

  • 34 тутуту

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Хасково":

    Споко споко. Сега с Пецо ще дигнеме DJIките над София и всичко ще е точно

    Коментиран от #38

    11:24 03.10.2025

  • 35 Ботокса се спука

    1 6 Отговор
    Не се спря това престъпно джудже! Но песента му е изпята!

    11:25 03.10.2025

  • 36 Умников

    7 0 Отговор
    "Белгия ще сваля руски дронове, ако са големи и създават заплаха"
    Това е от вчера - атор Мария Атанасова.
    А днес, Ели Стоянова ни информира, че има дронове-може би руски, които си летят , и белгийската арми само ги наблюдава.
    А защо не ги свалят????
    Е, засекли ги случайно, но поне ги наблюдават.
    Та въпросът ми е към Факти - тези две ваши журналистки, не работят ли заедно ?
    Защото дават много противоречива информация тук!
    Хубав ден на всички

    11:26 03.10.2025

  • 37 ПиЛоти

    7 0 Отговор

    До коментар #33 от "Трол":

    Едно време всичко неизвестно дето лети бе НЛО сега нова мода елементарен дрон.

    11:26 03.10.2025

  • 38 Хасково

    7 0 Отговор

    До коментар #34 от "тутуту":

    То моят е на Ксиоми, доволен съм !
    Ама ако трябва ще направим като поляците-ще нарисуваме по една чевена петолъчка ,и готово-руски са!
    Ние се шегуваме, но като знаем капацитета на хотелиера,може да ни изпържи!

    Коментиран от #39

    11:29 03.10.2025

  • 39 тутуту

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Хасково":

    Еее за това не бях се сетил. Ще мина през магазина да взема маркерче

    11:33 03.10.2025

  • 40 мошЕто

    3 0 Отговор
    И тия тръгнали да се борят с руснаците ....

    11:37 03.10.2025

  • 41 Чичо

    2 0 Отговор
    Факти не пускат навсякъде коментари.Да не са ги хакнали ?

    11:37 03.10.2025

  • 42 Мишел

    3 0 Отговор
    Дроновете са украински. Ремонтират използват и руски дронове, събрани по полята и горите на Украйна. Засега са без експлозиви, но ще има и с експлозиви. Украйна всячески опитва да вкара НатО във войната.

    Коментиран от #45

    11:38 03.10.2025

  • 43 Грухчо

    2 0 Отговор
    Очаквам да се появи Карлсон.

    11:40 03.10.2025

  • 44 604

    2 0 Отговор
    Пудинг въ побъркъ..пхяхяхяхяхяхо!

    11:46 03.10.2025

  • 45 604

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Мишел":

    И руски дъ съ ко от туй...разузнавът ги, а те нищо не моът саму ги гледът...даже ни мой ги снимът чи то немъ снимки саму квичът!

    11:50 03.10.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

