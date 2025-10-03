Неизвестни дронове прелетяха над военна база в Белгия

През изминалата нощ около десетина дрона бяха забелязани над военна база в Белгия, съобщават местни медии. Базата се намира на източната граница на страната, близо до Германия, и в момента се използва за учебни стрелби, предава БТА.

Министерството на отбраната на Белгия потвърди, че е започнало проверка на инцидента. Информацията се потвърждава и от германската полиция, като се отбелязва, че дроновете са били засечени както от местни власти, така и от съседната страна. Базата заема площ от около 20 квадратни километра.

Някои медийни източници посочват, че засичането на дроновете е станало случайно по време на тестове на базата за откриване на летящи обекти. Според доклади, дроновете са се движили в посока от Белгия към Германия, но засега не е ясно кой стои зад тях и какви са били техните намерения.