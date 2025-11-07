Новини
Свят »
Белгия »
Белгия под натиск: дронове отново нарушават въздушното пространство

Белгия под натиск: дронове отново нарушават въздушното пространство

7 Ноември, 2025 09:41 622 18

  • белгия-
  • дронове-
  • въздушно пространство-
  • летища-
  • военна база-
  • ядрен център

Полети временно спрени, военни и полиция в готовност; белгийските служби подозират руска намеса

Белгия под натиск: дронове отново нарушават въздушното пространство - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Белгийските власти съобщиха, че снощи едновременно са засекли дронове над летищата в Брюксел и Лиеж, над военна база, център за ядрени изследвания и квартала с институциите на ЕС, предава БТА.

Това е поредният подобен инцидент от началото на седмицата, довел до временно прекъсване на гражданските полети заради потенциална заплаха.

Малко след 21:00 ч. местно време дронове били забелязани около двете летища, часове след като Съветът за национална сигурност одобри нови мерки за реагиране при подобни случаи. Германските въоръжени сили вече са изпратили свои екипи в подкрепа на белгийските служби, макар че правителството в Брюксел все още не е поискало официални консултации в рамките на НАТО.

Полицията и военните са получили нареждане да свалят дроновете при възможност, като избягват причиняването на допълнителни щети. Според министъра на отбраната Тео Франкен страната е подложена на кампания за дестабилизация, а белгийските служби за сигурност сочат към Русия като главен заподозрян. Руският посланик обаче отрече всякаква намеса.

В сряда навлизането на дронове над летището в Брюксел доведе до двукратно спиране на полетите за около 30 минути. Пристигащите самолети бяха пренасочени или задържани във въздуха. Според анализи в местните медии инцидентите може да са свързани с факта, че в Белгия се намира основната част от замразените руски активи под санкции на ЕС, за чието евентуално предоставяне на Украйна предстои решение. Възможна причина са и коментари на Франкен, предизвикали реакция от Москва.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    15 2 Отговор
    Е, нали се гласите за война. Почнаха ви, а вие не знаете какво да направите. Но това не е да се натискате по гей-баровете и да се хвалите с новите си розиви пражки...

    Коментиран от #3, #8

    09:43 07.11.2025

  • 2 Гост

    11 0 Отговор
    Путин е виновен. Той е казал на едни там да фъргат дронове да прават патаклама.

    09:43 07.11.2025

  • 3 Възмотен от Бургас

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Такива неща ли правят? Въййййй.

    09:44 07.11.2025

  • 4 Отделители

    3 10 Отговор
    Мечатата на всяка купейка е да прати сина и дъщерята да отделят в Белгия.

    09:45 07.11.2025

  • 5 храни украинец

    9 2 Отговор
    да ти пуска дронове

    09:46 07.11.2025

  • 6 ФАКТ

    2 10 Отговор
    Путлер ще бъде запомнен с многоходосовстта си и със 100 годшината си тридневна специална операция

    09:47 07.11.2025

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 1 Отговор
    Нали имахте РАЗРЕШЕНИЕ и ЗАПОВЕД
    да сваляте дроновете❓
    Колко дрона свалите и къде са ❓
    Имали били съмнение🤔❗

    09:52 07.11.2025

  • 8 Ухааааа

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Някой май е бил там и се е натискал по прашки. Ухааааа.

    09:52 07.11.2025

  • 9 Цирк в пустиня

    7 1 Отговор
    Натовска държава не може на собствена територия да установи контрол, а тръгнали Москва да превземат. Това значи, че взвод бойни дрончици, с опит, могат да ги разкатаят за ден.

    09:56 07.11.2025

  • 10 Цвете

    1 0 Отговор
    НЯМА ЛИ КОЙ ДА ОЧИСТИ ТОЗИ ГНОМ, ТАМЪН Е 7 НОЕМВРИ????

    10:07 07.11.2025

  • 11 Ццц

    0 2 Отговор
    Да изпепеляват Москва вече! Колко му е за една Белгия?

    10:11 07.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Я пък тоя

    5 0 Отговор
    Тия лу ди ли са или некад ърни?
    Един дрон не могат да проследят къде каца. Или пък не искат, за да могат да плюват в каквато посока си искат!
    Яко ни баламосват. Поне така си мислят.
    Не смея "бау" да напиша, да не се изпуснат!🤣🤣🤣

    10:14 07.11.2025

  • 14 неутрален

    2 0 Отговор
    Никаква гаранция, чо дроновете са руски! Някои умишлено правят провокации. Възможно е провокаторите да са всякакви. Целта е дестабилизация и рушене на установения ред.

    10:15 07.11.2025

  • 15 Хасковски каунь

    1 0 Отговор
    Честит 7 Ноември !
    Да живее Русия!

    Коментиран от #16

    10:18 07.11.2025

  • 16 Я пък тоя

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Хасковски каунь":

    Благодаря!
    7 -ми Ноември, ден за пенсия.
    Да незабравиш на 7-ми Декември пак да честитиш!

    10:21 07.11.2025

  • 17 шаа

    2 0 Отговор
    еркюл поаро щеше да каже за сънародниците-белгийци, че им липсват техните "малки сиви клетки"

    10:21 07.11.2025

  • 18 Факт

    1 0 Отговор
    Без да съм служба са американците твърдо

    10:43 07.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания