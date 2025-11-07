Белгия под натиск: дронове отново нарушават въздушното пространство

Белгийските власти съобщиха, че снощи едновременно са засекли дронове над летищата в Брюксел и Лиеж, над военна база, център за ядрени изследвания и квартала с институциите на ЕС, предава БТА.

Това е поредният подобен инцидент от началото на седмицата, довел до временно прекъсване на гражданските полети заради потенциална заплаха.

Малко след 21:00 ч. местно време дронове били забелязани около двете летища, часове след като Съветът за национална сигурност одобри нови мерки за реагиране при подобни случаи. Германските въоръжени сили вече са изпратили свои екипи в подкрепа на белгийските служби, макар че правителството в Брюксел все още не е поискало официални консултации в рамките на НАТО.

Полицията и военните са получили нареждане да свалят дроновете при възможност, като избягват причиняването на допълнителни щети. Според министъра на отбраната Тео Франкен страната е подложена на кампания за дестабилизация, а белгийските служби за сигурност сочат към Русия като главен заподозрян. Руският посланик обаче отрече всякаква намеса.

В сряда навлизането на дронове над летището в Брюксел доведе до двукратно спиране на полетите за около 30 минути. Пристигащите самолети бяха пренасочени или задържани във въздуха. Според анализи в местните медии инцидентите може да са свързани с факта, че в Белгия се намира основната част от замразените руски активи под санкции на ЕС, за чието евентуално предоставяне на Украйна предстои решение. Възможна причина са и коментари на Франкен, предизвикали реакция от Москва.