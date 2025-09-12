Новини
Военните маневри на Русия и Беларус - скрита мобилизация?
  Тема: Украйна

Военните маневри на Русия и Беларус - скрита мобилизация?

12 Септември, 2025 13:06 1 647 25

Русия и Беларус започват военни учения с десетки хиляди войници. Имат ли те някаква скрита цел?

Военните маневри на Русия и Беларус - скрита мобилизация? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Това е първото съвместно военно учение на Русия и Беларус на беларуска територия от 2021 г. насам. Тогава маневрите подготвиха руското нахлуване в Украйна, както го виждат анализаторите в ретроспектива. Защото тогава Русия атакува и от северозапад, т.е. от беларуска територия.

Киев смята за малко вероятно Русия отново да нахлуе от Беларус, тъй като Украйна вече защитава границите си прекалено добре, казва говорителят на украинската гранична охрана Андрий Демченко, цитиран от АРД.

Украйна следи внимателно военните маневри

„Нашите части, разбира се, наблюдават какво се случва там, доколко тези маневри увеличават опасността за нашата страна“, казва още говорителят. „Виждаме, че от другата страна на границата има руски войски и руска военна техника.“ В първите дни на инвазията преди три години и половина руските войски навлязоха от Беларус първо в района на бившата атомна електроцентрала в Чернобил, а след това продължиха към Киев. Настъплението им беше спряно едва на няколко километра северно и западно от украинската столица. След няколко седмици обаче Украйна успя да изгони руските войски оттам, които бяха прехвърлени в голяма степен в Донецката котловина, на фронта в източна Украйна, припомня германското издание.

Нови резервисти за фронта?

Най-малкото са възможни провокации на границата в хода на руско-беларуските маневри, казва украинският военен експерт Васил Пехньо пред телевизионния канал Espreso. „Освен това учението може да представлява за Русия нещо като скрита мобилизация“, предупреждава той.

Руската армия може да изпрати резервисти на учението, без да казва, че всъщност те са предназначени за така наречената специална военна операция в Украйна. „А след това те ще бъдат изпратени например на фронта в източна Украйна“, допълва военният експерт. По този начин Русия ще получи нови войници и ще може да засили атаките си на оспорваните фронтови участъци.

Основна цел: сплашване на Запада

Но преди всичко маневрите служат за сплашване на западните партньори на Украйна, смятат в Киев. Затова беларуското военно ръководство обяви, че ще проведе учения и с ядрени оръжия и нови ракети със среден обсег. Както и в случая с руските дронове, свалени в Полша, т.е. на територията на НАТО, руснаците тестват какво могат да си позволят и как ще реагират страните от НАТО. Беларуско-руските маневри де факто започнаха. Тестването на реакцията на НАТО може да е част от целите на тези военни ученияO, посочва още АРД.

Медведев обвинява Финландия, че подготвяла нападение

Макар руското ръководство да не изразява открито заплахите си срещу западните поддръжници на Украйна, фигури от обкръжението на Кремъл правят това от години. Последният пример е бившият президент Дмитрий Медведев, който заяви, че Финландия подготвя нападение срещу Русия. Това би довело до разпадането на финландската държавност, според Медведев.

Автор: Флориан Келерман (АРД)


Беларус
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Костенец

    33 15 Отговор
    Треперете европейци

    13:09 12.09.2025

  • 3 Женераль МиСирски

    30 8 Отговор
    Напредваме към Кииф!

    13:10 12.09.2025

  • 4 ДОБЪР УРОК

    34 16 Отговор
    Ще е една гъба да порасне в Лондон. В цял свят ще настъпи мир.

    Коментиран от #17

    13:11 12.09.2025

  • 5 Георги

    31 9 Отговор
    много ясно, че имат. Според запада Русия е фалирала, няма оръжие, войници и губи войната с Украйна, но поради някаква неясна логика ще нападне НАТО! Както казваше Боби Турбото - елата повече!

    13:12 12.09.2025

  • 6 Баш Майстора

    24 3 Отговор
    А где е Крим?

    13:12 12.09.2025

  • 7 Баламата

    25 11 Отговор

    До коментар #1 от "ДВ...":

    Е за 3,5г никой не е забравил,че руснаците доброволно се оттеглиха,защото Украйна излъга,че ще преговарят

    Коментиран от #12

    13:17 12.09.2025

  • 8 Бреййй..

    12 5 Отговор
    Той Вова може да ги шие на почивки.

    13:20 12.09.2025

  • 9 Боруна Лом

    16 5 Отговор
    ПОДКАРАИТЕ ГИ ПАНИТАТА,ВИДЯХА СЕ,ЧЕ СА ГОЛА ВОДА!

    13:21 12.09.2025

  • 10 стоян

    33 22 Отговор
    Хиляди рузки младежи уж мобилизирани за учение путин ще ги могилизира в Украйна - всеки ден по 1200 сакати и мъртви излизат от фронта и някой трябва да ги замести а мераклиите за 2000 долара да умрат са свършили

    Коментиран от #15, #16

    13:21 12.09.2025

  • 11 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    19 5 Отговор

    До коментар #1 от "ДВ...":

    ВЧЕРА В 11 ЧАСА В ЦЯЛА ГЕРМАНИЯ СА ПРОБВАНИ СИРЕНИ И СЪОБЩЕНИЯ ЗА ВОЙНА ....БЪЛГАРИ СТЯГАЙТЕ СЕ ЗА ПУШЕЧНО МЕСО В УКРИЯ ...ТОВА Е ОБЕЩАЛ МУТРОКОМУНИСТА БОРИСОВ НА АКУШШЕРКАТА

    13:23 12.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 АБВ

    15 5 Отговор
    От статията: „Виждаме, че от другата страна на границата има руски войски и руска военна техника.“

    Дойче веле, хайде определете се, нали руската армия е в колапс и техниката и е унищожена от "героично" отстъпващите украинци. Какви хиляди войници и техника са изпратили в Беларус ?
    И бъдете по-точни - в началота на СВО руснаците влязоха от Беларус и стигнаха Киев за два дни, спряха 60 километровата колона, чакайки украинците да им дойде акъла. После се изтеглиха в знак на добра вола, заради започналите преговори първо в Беларус. Преговорите в Истанбул са по-късно. Натам вече е ясно, ролята на Борис Джонсън и Блинкен.
    А Украйна имаше идеалната възможност да се размине с минимални загуби - само Крим. Но така е като се водят по акъла на англосаксанците, чиято единствена цел е "възпирането на Русия".
    Е, възпряха я.

    Коментиран от #19

    13:25 12.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 стоян георгиев

    8 6 Отговор

    До коментар #10 от "стоян":

    Ла.пур.кай бе стоянчо

    13:26 12.09.2025

  • 16 Десислава Димитрова

    8 3 Отговор

    До коментар #10 от "стоян":

    Откакто си удари главата на две годинки все не си добре ,на мама момчето

    13:32 12.09.2025

  • 17 За Москва

    6 10 Отговор

    До коментар #4 от "ДОБЪР УРОК":

    са предвидени 27 гъбки.

    13:32 12.09.2025

  • 18 Артилерист

    10 5 Отговор
    Русия май научи урока си и отговаря огледално на западните подлости, хитрости и тарикащини. Сега учението е с Беларус, след това може да е с Китай, после със Северна Корея. Няма да е изненада, ако Русия изпраща военновъздушни и военноморски контингенти за учения с държавите от БРИКС, ШОС и други приятелски НЕЗАПАДНИ държави...

    13:37 12.09.2025

  • 19 стоян

    5 9 Отговор

    До коментар #13 от "АБВ":

    До 13 ком - другар това учение е с 18 и 19 годишните новобранци - рузката професионална армия още 2022 е при кобзон и затова путин 2023 гд мобилизира 350 000 за да заместят професионалната

    Коментиран от #20, #23

    13:43 12.09.2025

  • 20 АБВ

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "стоян":

    Стоенчо, моля те да подхождаш по-сериозно към онова каето пишеш. За съжаление, тук глупави мнения не се трият, дори се толерират.

    14:00 12.09.2025

  • 21 Сандо

    1 0 Отговор
    А как да наречем маневри,които продължават по шест месеца в България?Може би "скрита окупация"?

    14:10 12.09.2025

  • 22 Ха ХаХа

    0 0 Отговор
    Западните задница се тресат от страх

    14:19 12.09.2025

  • 23 Генетичен

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "стоян":

    Простак 500%

    14:20 12.09.2025

  • 24 Рушляците

    0 0 Отговор
    не могат да предложат нищо друго на себе си и останалите освен малоумие, излишна смърт, разруха и мизерия.

    14:30 12.09.2025

  • 25 Иван

    0 0 Отговор
    Надеждата умира последна. Полска К ще бъде смачкана.

    14:31 12.09.2025

