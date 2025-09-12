Военните маневри на Русия и Беларус - скрита мобилизация?

Това е първото съвместно военно учение на Русия и Беларус на беларуска територия от 2021 г. насам. Тогава маневрите подготвиха руското нахлуване в Украйна, както го виждат анализаторите в ретроспектива. Защото тогава Русия атакува и от северозапад, т.е. от беларуска територия.
Киев смята за малко вероятно Русия отново да нахлуе от Беларус, тъй като Украйна вече защитава границите си прекалено добре, казва говорителят на украинската гранична охрана Андрий Демченко, цитиран от АРД.
Украйна следи внимателно военните маневри
„Нашите части, разбира се, наблюдават какво се случва там, доколко тези маневри увеличават опасността за нашата страна“, казва още говорителят. „Виждаме, че от другата страна на границата има руски войски и руска военна техника.“ В първите дни на инвазията преди три години и половина руските войски навлязоха от Беларус първо в района на бившата атомна електроцентрала в Чернобил, а след това продължиха към Киев. Настъплението им беше спряно едва на няколко километра северно и западно от украинската столица. След няколко седмици обаче Украйна успя да изгони руските войски оттам, които бяха прехвърлени в голяма степен в Донецката котловина, на фронта в източна Украйна, припомня германското издание.
Нови резервисти за фронта?
Най-малкото са възможни провокации на границата в хода на руско-беларуските маневри, казва украинският военен експерт Васил Пехньо пред телевизионния канал Espreso. „Освен това учението може да представлява за Русия нещо като скрита мобилизация“, предупреждава той.
Руската армия може да изпрати резервисти на учението, без да казва, че всъщност те са предназначени за така наречената специална военна операция в Украйна. „А след това те ще бъдат изпратени например на фронта в източна Украйна“, допълва военният експерт. По този начин Русия ще получи нови войници и ще може да засили атаките си на оспорваните фронтови участъци.
Основна цел: сплашване на Запада
Но преди всичко маневрите служат за сплашване на западните партньори на Украйна, смятат в Киев. Затова беларуското военно ръководство обяви, че ще проведе учения и с ядрени оръжия и нови ракети със среден обсег. Както и в случая с руските дронове, свалени в Полша, т.е. на територията на НАТО, руснаците тестват какво могат да си позволят и как ще реагират страните от НАТО. Беларуско-руските маневри де факто започнаха. Тестването на реакцията на НАТО може да е част от целите на тези военни ученияO, посочва още АРД.
Медведев обвинява Финландия, че подготвяла нападение
Макар руското ръководство да не изразява открито заплахите си срещу западните поддръжници на Украйна, фигури от обкръжението на Кремъл правят това от години. Последният пример е бившият президент Дмитрий Медведев, който заяви, че Финландия подготвя нападение срещу Русия. Това би довело до разпадането на финландската държавност, според Медведев.
Автор: Флориан Келерман (АРД)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Костенец
13:09 12.09.2025
3 Женераль МиСирски
13:10 12.09.2025
4 ДОБЪР УРОК
Коментиран от #17
13:11 12.09.2025
5 Георги
13:12 12.09.2025
6 Баш Майстора
13:12 12.09.2025
7 Баламата
До коментар #1 от "ДВ...":Е за 3,5г никой не е забравил,че руснаците доброволно се оттеглиха,защото Украйна излъга,че ще преговарят
Коментиран от #12
13:17 12.09.2025
8 Бреййй..
13:20 12.09.2025
9 Боруна Лом
13:21 12.09.2025
10 стоян
Коментиран от #15, #16
13:21 12.09.2025
11 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #1 от "ДВ...":ВЧЕРА В 11 ЧАСА В ЦЯЛА ГЕРМАНИЯ СА ПРОБВАНИ СИРЕНИ И СЪОБЩЕНИЯ ЗА ВОЙНА ....БЪЛГАРИ СТЯГАЙТЕ СЕ ЗА ПУШЕЧНО МЕСО В УКРИЯ ...ТОВА Е ОБЕЩАЛ МУТРОКОМУНИСТА БОРИСОВ НА АКУШШЕРКАТА
13:23 12.09.2025
13 АБВ
Дойче веле, хайде определете се, нали руската армия е в колапс и техниката и е унищожена от "героично" отстъпващите украинци. Какви хиляди войници и техника са изпратили в Беларус ?
И бъдете по-точни - в началота на СВО руснаците влязоха от Беларус и стигнаха Киев за два дни, спряха 60 километровата колона, чакайки украинците да им дойде акъла. После се изтеглиха в знак на добра вола, заради започналите преговори първо в Беларус. Преговорите в Истанбул са по-късно. Натам вече е ясно, ролята на Борис Джонсън и Блинкен.
А Украйна имаше идеалната възможност да се размине с минимални загуби - само Крим. Но така е като се водят по акъла на англосаксанците, чиято единствена цел е "възпирането на Русия".
Е, възпряха я.
Коментиран от #19
13:25 12.09.2025
15 стоян георгиев
До коментар #10 от "стоян":Ла.пур.кай бе стоянчо
13:26 12.09.2025
16 Десислава Димитрова
До коментар #10 от "стоян":Откакто си удари главата на две годинки все не си добре ,на мама момчето
13:32 12.09.2025
17 За Москва
До коментар #4 от "ДОБЪР УРОК":са предвидени 27 гъбки.
13:32 12.09.2025
18 Артилерист
13:37 12.09.2025
19 стоян
До коментар #13 от "АБВ":До 13 ком - другар това учение е с 18 и 19 годишните новобранци - рузката професионална армия още 2022 е при кобзон и затова путин 2023 гд мобилизира 350 000 за да заместят професионалната
Коментиран от #20, #23
13:43 12.09.2025
20 АБВ
До коментар #19 от "стоян":Стоенчо, моля те да подхождаш по-сериозно към онова каето пишеш. За съжаление, тук глупави мнения не се трият, дори се толерират.
14:00 12.09.2025
21 Сандо
14:10 12.09.2025
22 Ха ХаХа
14:19 12.09.2025
23 Генетичен
До коментар #19 от "стоян":Простак 500%
14:20 12.09.2025
24 Рушляците
14:30 12.09.2025
25 Иван
14:31 12.09.2025