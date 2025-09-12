Военните маневри на Русия и Беларус - скрита мобилизация?

Това е първото съвместно военно учение на Русия и Беларус на беларуска територия от 2021 г. насам. Тогава маневрите подготвиха руското нахлуване в Украйна, както го виждат анализаторите в ретроспектива. Защото тогава Русия атакува и от северозапад, т.е. от беларуска територия.

Киев смята за малко вероятно Русия отново да нахлуе от Беларус, тъй като Украйна вече защитава границите си прекалено добре, казва говорителят на украинската гранична охрана Андрий Демченко, цитиран от АРД.

Още новини от Украйна

Украйна следи внимателно военните маневри

„Нашите части, разбира се, наблюдават какво се случва там, доколко тези маневри увеличават опасността за нашата страна“, казва още говорителят. „Виждаме, че от другата страна на границата има руски войски и руска военна техника.“ В първите дни на инвазията преди три години и половина руските войски навлязоха от Беларус първо в района на бившата атомна електроцентрала в Чернобил, а след това продължиха към Киев. Настъплението им беше спряно едва на няколко километра северно и западно от украинската столица. След няколко седмици обаче Украйна успя да изгони руските войски оттам, които бяха прехвърлени в голяма степен в Донецката котловина, на фронта в източна Украйна, припомня германското издание.

Нови резервисти за фронта?

Най-малкото са възможни провокации на границата в хода на руско-беларуските маневри, казва украинският военен експерт Васил Пехньо пред телевизионния канал Espreso. „Освен това учението може да представлява за Русия нещо като скрита мобилизация“, предупреждава той.

Руската армия може да изпрати резервисти на учението, без да казва, че всъщност те са предназначени за така наречената специална военна операция в Украйна. „А след това те ще бъдат изпратени например на фронта в източна Украйна“, допълва военният експерт. По този начин Русия ще получи нови войници и ще може да засили атаките си на оспорваните фронтови участъци.

Основна цел: сплашване на Запада

Но преди всичко маневрите служат за сплашване на западните партньори на Украйна, смятат в Киев. Затова беларуското военно ръководство обяви, че ще проведе учения и с ядрени оръжия и нови ракети със среден обсег. Както и в случая с руските дронове, свалени в Полша, т.е. на територията на НАТО, руснаците тестват какво могат да си позволят и как ще реагират страните от НАТО. Беларуско-руските маневри де факто започнаха. Тестването на реакцията на НАТО може да е част от целите на тези военни ученияO, посочва още АРД.

Медведев обвинява Финландия, че подготвяла нападение

Макар руското ръководство да не изразява открито заплахите си срещу западните поддръжници на Украйна, фигури от обкръжението на Кремъл правят това от години. Последният пример е бившият президент Дмитрий Медведев, който заяви, че Финландия подготвя нападение срещу Русия. Това би довело до разпадането на финландската държавност, според Медведев.

Автор: Флориан Келерман (АРД)