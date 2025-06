Израел призова жителите на Техеран да се отдалечат от оръжейни заводи и военни бази

Израелската армия отправи днес предупреждение към жителите на иранската столица Техеран с призив да се евакуират от районите около оръжейни заводи и военни бази. Това съобщи агенция Ройтерс, предава БТА.

Съобщението беше публикувано от Силите за отбрана на Израел (ЦАХАЛ) в социалната платформа "X" (бившия Twitter) и бе насочено пряко към цивилното население.

Предупреждението е изписано както на персийски, така и на арабски език.

🎯 A List of Targets Struck in Iran This Afternoon:

1. Command centers and assets belonging to the IRGC and internal security forces

2. 𝗕𝗮𝘀𝗶𝗷 𝗛𝗲𝗮𝗱𝗾𝘂𝗮𝗿𝘁𝗲𝗿𝘀- One of the IRGC’s central armed bases of power; responsible for enforcing Islamic law and reporting…